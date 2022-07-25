Коротко: стриминговая соцсеть с платными эфирами

Talkme — приложение, где можно общаться с блогерами и экспертами в формате «здесь и сейчас».

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Материал подготовлен при поддержке Talkme

Что

Российская соцсеть, где проводят и сохраняют прямые эфиры.

Для кого

Для блогеров, отраслевых экспертов и их зрителей, которые хотят финансово поддержать любимых авторов и пообщаться с ними в прямом эфире.

Чем интересно для авторов

На платформе есть несколько способов монетизации контента. Например, стримеры могут размещать рекламу брендов у себя в профиле или во время трансляций — прямо как на YouTube.

Также можно делать эфиры с платным входом — чтобы устроить закрытый вебинар по сведению звука или встречу языкового клуба, которые обычно проходили в офлайне. За доступ к таким стримам пользователи платят внутренней валютой Talki Coin.

За эту же валюту, кстати, зрители могут купить автору виртуальные подарки, которые тот потом конвертирует в деньги. Вывод полученных средств на банковскую карту берёт на себя платёжный сервис ECOMMPAY.

В приложении можно анонсировать трансляции для подписчиков: автор заранее составляет описание, указывает стоимость, если стрим платный, а также время проведения и длительность. Алгоритмы затем помещают объявление в разделе «Ближайшие» — там его также увидят зрители.

Авторы могут сохранять все эфиры в профиле и подключать к стриму до пяти других блогеров — так получится провести «круглый стол». А ещё получать ежемесячное вознаграждение от платформы, если их трансляции привлекали много зрителей.

Чем интересно для зрителей

Приложение сортирует трансляции по категориям — разбираться в хештегах или долго листать ленту в поисках нужной темы не придётся. Всего тем больше сотни: «Бизнес», «Языки», «Авто», «Музыка», «Фитнес», «Курсы», «Кулинария», «Дети», «Здоровье» и другие.

Сам сервис не продаёт рекламу, поэтому пользователей не отвлекают от стримов надоедливые баннеры.

Можно отблагодарить любимого автора за уникальный контент — покупая доступ к закрытым стримам или отправляя подарки.

Что ещё нужно знать