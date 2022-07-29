Что будет с российскими сайтами из-за ухода западных компаний

Как изменилась ситуация на рынке хостингов и доменов после введения санкций.

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Обложку сгенерировала нейросеть midjourney

Материал подготовлен при поддержке FenixHost

Крупнейший хостинг-провайдер Namecheap прекратил обслуживать российские домены, Sectigo и DigiCert перестали выпускать SSL-сертификаты для россиян, а у некоторых компаний даже отозвали уже выданные. Минторг США запретил Intel и AMD продавать процессоры российским ИТ-компаниям. Эти и другие ограничения могут повлиять на скорость загрузки сайтов, их доступность и безопасность данных. И даже на хостинг-провайдеров в России.

Даниил Колесников Заместитель директора FenixHost

Если мой сайт находится на доменах .com, .ru — он продолжит работать?

Проблемы коснулись только тех сайтов, чьи домены зарегистрированы в Namecheap (если у вас другой регистратор домена — сайт будет работать как раньше).

Регистратор доменов создаёт новые и продлевает существующие доменные имена в разных зонах (например, .com или .ru). Чтобы узнать своего регистратора, введите название сайта в сервисе Whois.

Крупный регистратор Namecheap — с 2 млн клиентов по всему миру и более 14 млн доменов в управлении — в марте 2022 года объявил, что уходит из России. Компания попросила пользователей сменить регистратора, потому что перестаёт поддерживать домены как компаний, так и простых пользователей в зонах .ru, .рф и .com. И даже дала время на «переезд» — сначала до 6 марта 2022 года, а затем продлила срок до 22 марта. Теперь при входе на сайт с доменом, зарегистрированным в Namecheap, появляется ошибка «HTTP 403 Forbidden» — недоступный сервер.

Что делать: сменить регистратора. В России есть крупные компании, например REG.ru, nic.ru, 2domains, которые регистрируют домены в зонах .ру, .рф, .com. Есть и организации поменьше и реселлеры, которые также регистрируют домены. Перед выбором изучите статистику, тарифы и услуги компании.

Смена регистратора занимает от одного до семи дней. Чтобы «переехать», подайте заявку на приём доменного имени у выбранного регистратора — в форме вроде этой. После «переезда» проблем с доступом к сайту быть не должно.

А на скорости это скажется?

Загружаться медленнее могут сайты зарубежных сервисов, например Google или YouTube. Сайтов российских компаний это не коснётся. Дело в том, что от России отключились зарубежные провайдеры первого уровня (Tier-1) — Cogent и Lumen. Они связывали крупных российских операторов, таких как «Билайн», «Ростелеком», «МТС», с сайтами, размещёнными на серверах в западных странах. С Cogent, например, работали «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и «ВКонтакте».

Уход этих провайдеров означает, что количество путей для передачи трафика в Россию из-за рубежа сокращается. Это влияет на общую ширину каналов и на скорость передачи данных. Отключение магистрального провайдера замедляет иностранные интернет-сервисы для российской части сети. В первую очередь это коснулось сервисов, у которых нет центров обработки данных в России, например Google или Netflix.

Что делать: подключиться к другим магистральным сетям. Другие провайдеры первого уровня — AT&T и NTT — не отключались от России. Плюс в стране есть собственные магистральные сети, самая крупная из них — «Ростелеком».

Так нейросеть midjourney видит хостинг будущего

Соединения с моим сайтом останутся безопасными?

Чтобы с сайтов не утекали данные пользователей, нужно получать сертификаты безопасности. Их выдают специальные организации. Ряд таких компаний перестали выпускать новые сертификаты и обновлять существующие для клиентов из России. Среди них — GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte и Rapid. У некоторых сайтов они даже отзывают SSL-сертификаты.

SSL-сертификат — это цифровая подпись сайта. С его помощью данные между пользователем и сайтом шифруются. Например, когда человек оплачивает покупку в интернет-магазине, данные его карты не украдут, потому что SSL-сертификат на сайте гарантирует безопасное соединение. Если у сайта нет сертификата, пользователь увидит уведомление от браузера с предупреждением «пользоваться этим сайтом небезопасно».

Что делать: получить сертификат в организации, работающей в России. У нас всё ещё работают GlobalSign, Let’s Encrypt, ZeroSSL. Российские компании тоже выдают сертификаты безопасности. А Минцифры разрабатывает нормативную базу, которая позволит владельцам сайтов в России получать бесплатные сертификаты безопасности.

А если данные хранятся в иностранном облаке — это безопасно?

Крупнейший международный разработчик программного обеспечения VMware с 5 марта отключил поддержку клиентов в России. Услугами платформы по хранению данных пользовались SberCloud и «Гособлако». Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services перестали регистрировать новых пользователей. Но они продолжат поддержку текущих клиентов.

Переживать за хранение данных в иностранном облаке не стоит. Большинство облачных проектов изначально безопасны — у них есть защита на всех уровнях: от дата-центра до защиты персональных данных и защиты от DDoS-атак.

Чтобы дополнительно обезопасить данные, крупные хостинговые компании используют систему репликации данных. Когда компания размещает базу данных на хостинге, она дополнительно несколько раз копируется. И даже если в сервере «умирает» диск, то данные не пропадут — останется их копия. Такую систему использует, например, компания FenixHost.

Что делать: продолжать пользоваться иностранными облаками или организовать своё хранилище на арендованных в России серверах. Например, поднять собственный FTP-сервер на арендованном российском хостинге или воспользоваться уже готовым.

А как будут работать хостинговые компании? Они не прекратят работу в России?

Часть зарубежных хостинговых компаний уходит из России, например Hostinger, один из крупнейших в мире. Многие поставщики серверного ПО — SAP, Cisco, IBM, Oracle, Imperva, Fortinet, Microsoft: также ушли. Минторг США запретил компаниям Intel и AMD продавать процессоры для государственных учреждений и ИТ-компаний России.

Теперь напрямую купить новое ПО у них не получится. При этом приостановить поддержку и обновление текущего ПО они тоже могут.

Что делать: использовать зарубежный софт, пока не прекратится его поддержка, и искать возможности для параллельного импорта из Китая и Европы.

FenixHost — российская компания, которая предоставляет хостинговые услуги для бизнеса. Например, облачные или выделенные серверы с настройкой за 20 минут. Здесь можно не только арендовать сервер, но и разместить свой. А ещё FenixHost защищает серверы от DDoS-атак, оказывает круглосуточную поддержку и помогает перенести сайт на свой хостинг.