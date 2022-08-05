Основательница PR-агентства две недели тестировала сервис нетворкинга для предпринимателей. Вот что из этого получилось

Как работает площадка и насколько раскрепощённым нужно быть, чтобы там зарегистрироваться.

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Материал подготовлен при поддержке банка для предпринимателей и предприятий «Точка»

С возрастом завязывать знакомства всё сложнее: к сожалению, десятка кружков, как во время школы, уже нет, а всё, что мы видим, — одни и те же лица коллег каждый день. Вернуть радость от новых и при этом полезных знакомств готов сервис для делового общения «Точка Нетворк»: он бесплатно подбирает собеседника под тему, которая вам интересна. От технологий в образовании до D2C-продаж.

Мы нашли человека, чья работа — интересоваться самыми разными темами. Елена Комарова в свои 24 руководит собственным PR-агентством GATE и сотрудничает с крупными клиентами, например «Логомашиной». А как-то раз она экспериментировала с нетворкингом в Tinder — и написала об этом колонку на vc.ru. Мы попросили Елену протестировать сервис «Точка Нетворк» пару недель и сказать, есть ли там интересные собеседники и сложно ли превратить случайные разговоры с ними в действительно полезные знакомства.

Елена Комарова Основательница PR-агентства GATE

Кому нужен онлайн-нетворкинг

Я пошла в PR, потому что всегда обожала общаться с людьми — видела в них кладезь знаний и опыта и училась находить подход к каждому.

Раньше главным инструментом для нетворкинга были офлайн-конференции: за несколько дней ты мог пообщаться с 50–100 специалистами сразу. Сейчас таких мероприятий мало, а специалисты ещё с начала пандемии разъехались по миру. Онлайн-конференции заменить старые форматы не могут — они больше напоминают лекторий: по павильонам не погуляешь, перерывов на кофе нет, знакомств в десять раз меньше.

Ребята из vc.ru предложили протестировать «Точку Нетворк» — по сути, Tinder для бизнеса. Я решила, что это потенциально хороший способ познакомиться с профессионалом из нужной тебе отрасли, но без привязки к месту и конкретному событию.

Зачем мне это

Скрывать не буду: прежде всего я подумала, что онлайн-нетворкинг — это возможность продвинуть свой бизнес и привлечь потенциальных заказчиков. Одни могут захотеть работать с нами сразу, другие, возможно, вернутся к нам позже — такой вот отложенный спрос.

Но была и другая цель: обменяться опытом. Сейчас наша компания, например, выходит на зарубежные рынки. Мне было любопытно, кто из коллег уже освоился в новых странах и даже наладил бизнес.

В процессе, правда, я поняла: каким делом занимается собеседник — вообще неневажно. Чем больше общаешься с людьми, у которых горят глаза, тем сильнее проникаешься их энергетикой. Для меня эти беседы были и хорошим способом вдохновиться — нечасто слышишь, как кто-то начинает дело с нуля, в новом для себя регионе, да ещё и в кризис.

Как создать аккаунт

Я регистрировалась в дороге — с плохим интернетом и с телефона. Но на удивление никаких проблем не возникло. Сервис просит:

Написать, как тебя зовут и где ты живёшь, — чтобы можно было встретиться не только в онлайне.

Рассказать, чем занимаешься и какую роль выполняешь. У меня, например, была такая анкета: «Привет, я Лена, основательница PR-агентства. Мы помогаем продвигаться ИТ-компаниям и прямо сейчас выходим на международный рынок».

Указать интересы и темы, которые хочешь обсудить. Приоритетные сферы можно выбрать из подсказок — скажем, кибербезопасность и маркетинг. Позже их можно изменить: вдруг сперва ты интересовался B2B-продажами, а теперь понял, что нужно развиваться в эдтех-секторе.

Оставить контакты — электронную почту и телеграм (если не хотите делиться мобильным номером, не забудьте скрыть его в мессенджере). Туда раз в неделю сервис присылает подобранного собеседника. Можно оставить только почту, но, по-моему, в телеграме меньше шансов потерять сообщение. А в сам профиль я получила пять рекомендованных пользователей со схожими интересами.

Добавлять фотографию в профиль не обязательно, но меня лично человек с фото больше располагает к общению.

Кого рекомендует сервис

Подборку собеседников вы получаете по понедельникам. В ней — краткий рассказ человека о себе и список его интересов. Это помогает подготовиться к разговору. Например, собрать цифры по успешным рекламным кейсам, если перед вами — ваш потенциальный клиент.

Чтобы получить контакты, нужно отправить специалисту из подборки небольшое письмо: просто предложить познакомиться или сразу уточнить, чем он вас заинтересовал.

Телеграм-бот присылает понравившемуся собеседнику приглашение, а вы получаете краткое досье на нового знакомого, где указаны все доступные контакты и сферы, в которых он разбирается.

Вот так выглядит сообщение от бота

Как проходят встречи и о чём на них говорят

Формат общения полностью зависит от самих собеседников. Я, например, встретиться с пользователями лично не могла, поскольку была не в России. Поэтому мы созвонились по видеосвязи.

На одной встрече мне довелось пообщаться с маркетологом Николаем из Санкт-Петербурга. Он в профессии уже десять лет и, как оказалось, много работает с образовательными продуктами — это то, что мне было нужно: мы сейчас как раз осваиваем эдтех-рынок.

Обсудили, как теперь, в свете блокировок и ограничений, запускать рекламу в Telegram и во «ВКонтакте», где перенастраивать таргетинг, по каким критериям выбирать российские продукты для рекламного продвижения, сколько мы оба на него тратим и сколько трафика получаем. Например, оказалось, что недавно мы оба проводили вебинары — собирать на них людей пришлось «по-новому». Раньше мы вкладывались в трафик в Instagram*, а теперь пришлось всё придумывать заново. Мы с командой, например, слили бюджет во «ВКонтакте» и не получили никакого результата, а вот у Николая регистрации через «ВК» стоят почти столько же, сколько стоили раньше в Instagram*. Договорились, что попрошу у него контакты таргетологов и отдам ему на менеджмент ближайший наш вебинар.

Кадр созвона с Николаем в Zoom

Ещё я познакомилась с несколькими серийными предпринимателями. Один такой, Константин, развивал сразу два проекта:

Стартап, который делает умные накопители энергии для частных домов и электрических сетей — Visionary. Я от этого далека, но сразу подумала: если вдруг однажды буду строить «умный» дом, мне его контакт пригодится.

«Дизайн Фабрика» — агентство, которое разрабатывает дизайн и помогает запускать новые продукты на рынок. Это мне уже гораздо ближе. Наша компания часто сотрудничает со школами дизайна и дизайн-студиями. Так что поговорили с Константином о том, что сейчас переживают клиенты и изменился ли их приток.

Кстати, он после встречи прислал мне ссылки на всё, что мы обсуждали — свои социальные сети, оформленные кейсы и страницы самих проектов.

Мы уже два года работаем с дизайн-студией «Логомашина», и мне было интересно, как Константин в своём агентстве привлекает лидов, какие каналы использует и как сейчас у них дела с клиентами, не снизились ли бюджеты. Оказалось, что он процветает благодаря сарафанному радио — тут мне осталось только позавидовать. Кроме того, обсудили с Константином знания, которые успели накопить о рынке MENA (Middle East and North Africa): сошлись во мнениях, что он ну очень перспективный.

С Константином мы созванивались в Google Meet

Нерелевантные предложения и отказы

Мне, например, однажды прислали контакты специалиста, который продаёт свои курсы. Лично я сочла это инфоцыганством и предлагать звонок не стала, но это не значит, что алгоритм плохо сработал: во-первых, он не знал о моём отношении к таким курсам, во-вторых, многие не видят ничего зазорного в их продаже. Наконец, я просто могла ошибиться.

Ещё мне как-то попался человек, жаждущий поговорить про тонкости юриспруденции. Я проигнорировала рекомендацию не потому, что мне не понравился собеседник, — я просто в этом ничего не смыслю (спросите моего юриста), поэтому мой собеседник потратил бы своё время впустую.

Но к таким рекомендациям я отношусь с пониманием: задача сервиса — просто подобрать подходящего человека, всех тонкостей моего взгляда на мир он не знает.

Если вас кто-то не выбрал, вы об этом не узнаете. А если в течение недели никто с вами так и не связался, причины две: ваши потенциальные собеседники забыли проверить почту или вы их просто не заинтересовали — и это абсолютно нормально.

Важно проговаривать цели друг друга ещё до звонка или встречи — чтобы избежать разговоров в духе «какое у вас любимое блюдо?» или пафосных фраз «расскажи, как мы можем быть полезны друг другу».

Неловкости на самой встрече бояться не нужно: раз специалист потратил время на регистрацию в сервисе — значит, знал, за чем шёл.

О чём говорить, если ты всего лишь рядовой сотрудник

Руководить отделом или владеть целой компанией совсем не обязательно — в приложение можно прийти за новыми знаниями. Например, если хочешь устроиться в финтех-сферу, сможешь найти отраслевого специалиста, который расскажет про культуру рынка, сложности, зарплаты (вдруг после этого сразу перехочется). Возможно, во мне говорит антропологический интерес, но я верю: неинтересных людей не бывает — важно, какие вопросы вы им задаёте.

Что делать стеснительным людям

Если вы не любите звонить первым (не говоря уже о том, чтобы подойти с разговором к незнакомому человеку), у меня хорошие новости.

Инициатор беседы — «Точка Нетворк», вы лишь следуете его указаниям. Если думать, что связаться с человеком просит сервис, становится не так неловко.

Ораторские навыки тоже не особо нужны. Если стесняешься говорить с собеседником голосом, можно сперва попереписываться в мессенджере — и уже потом назначить встречу. Да, часовой звонок в Zoom или встреча офлайн быстрее и продуктивнее, но зато так у стеснительного человека появляется возможность поднабраться уверенности.

Пара советов в конце