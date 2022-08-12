Коротко: принимать оплату от зарубежных (и российских) клиентов без заморозки средств

На сайтах, в приложениях, соцсетях и мессенджерах. И в один клик.

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Материал подготовлен при поддержке LAVA

Что

Платёжная система LAVA, которая работает и с бизнесом, и с физическими лицами.

Для кого

Для тех, у кого большой интернет-магазин с тысячами наименований, бизнес по доставке букетов и воздушных шаров или авторский курс по иностранному языку.

Чем интересно

LAVA работает с Visa, Mastercard, МИР, Qiwi, ЮMoney.

Вывести деньги с аккаунта в LAVA можно на счёт мобильного телефона операторов РФ, карту любого российского банка, электронные кошельки Payeer, Qiwi, ЮMoney и Lava. Деньги обычно приходят в течение нескольких минут, минимальной суммы вывода нет.

Подключать сайт к LAVA не обязательно: можно формировать платёжные ссылки в личном аккаунте и отправлять их клиентам (например, в мессенджере). По ссылке клиент попадёт на страницу с формой оплаты. Эта функция будет удобна для владельцев магазинов в соцсетях или фрилансеров.

Сервис берёт комиссию за успешные платежи от 0 до 5% — зависит от метода проведения платежа. За вывод средств из аккаунта на Lava возьмут 0%, на банковскую карту или на электронные кошельки Qiwi и ЮMoney — 3%.

В LAVA можно организовать моментальные массовые выплаты. Например, эта функция подойдёт кешбэк-сервисам — пользователи смогут сами вывести свои вознаграждения из LAVA. Или биржам услуг: платёжная система позволяет выплачивать гонорары фрилансерам без задержек.

У LAVA круглосуточная техподдержка и есть сертификат PCI DSS — это международный стандарт безопасности данных. В системе зарегистрировано уже больше 50 тысяч клиентов.

Чтобы воспользоваться всеми этими функциями, не обязательно даже включать компьютер — можно работать в личном кабинете и со смартфона. У LAVA.KZ есть приложение в App Store.

Что ещё нужно знать, чтобы подключиться