Коротко: принимать оплату от зарубежных (и российских) клиентов без заморозки средств

На сайтах, в приложениях, соцсетях и мессенджерах. И в один клик.
1217 просмотров
Материал подготовлен при поддержке LAVA
Что
Платёжная система LAVA, которая работает и с бизнесом, и с физическими лицами.
Для кого
Для тех, у кого большой интернет-магазин с тысячами наименований, бизнес по доставке букетов и воздушных шаров или авторский курс по иностранному языку.
Чем интересно
- LAVA работает с Visa, Mastercard, МИР, Qiwi, ЮMoney.
- Вывести деньги с аккаунта в LAVA можно на счёт мобильного телефона операторов РФ, карту любого российского банка, электронные кошельки Payeer, Qiwi, ЮMoney и Lava. Деньги обычно приходят в течение нескольких минут, минимальной суммы вывода нет.
- Подключать сайт к LAVA не обязательно: можно формировать платёжные ссылки в личном аккаунте и отправлять их клиентам (например, в мессенджере). По ссылке клиент попадёт на страницу с формой оплаты. Эта функция будет удобна для владельцев магазинов в соцсетях или фрилансеров.
- Сервис берёт комиссию за успешные платежи от 0 до 5% — зависит от метода проведения платежа. За вывод средств из аккаунта на Lava возьмут 0%, на банковскую карту или на электронные кошельки Qiwi и ЮMoney — 3%.
- В LAVA можно организовать моментальные массовые выплаты. Например, эта функция подойдёт кешбэк-сервисам — пользователи смогут сами вывести свои вознаграждения из LAVA. Или биржам услуг: платёжная система позволяет выплачивать гонорары фрилансерам без задержек.
- У LAVA круглосуточная техподдержка и есть сертификат PCI DSS — это международный стандарт безопасности данных. В системе зарегистрировано уже больше 50 тысяч клиентов.
- Чтобы воспользоваться всеми этими функциями, не обязательно даже включать компьютер — можно работать в личном кабинете и со смартфона. У LAVA.KZ есть приложение в App Store.
Что ещё нужно знать, чтобы подключиться
- Бизнесу. Сперва нужно зарегистрировать аккаунт (сервис попросит указать имя, электронную почту и добавить ссылку на свой сайт). После модерации и одобрения бизнес-пользователь интегрирует API на сайт магазина или приложения: как это делать — можно прочесть тут. Весь процесс займёт не больше одного дня, техподдержка поможет в настройке.
- Физическим лицам. Для регистрации потребуется только номер телефона или электронная почта.
Все классно, но вы – это кто?
Платежи - только российские, или международные тоже?
Я так понимаю у вас казахстанская юрисдикция, то есть будет обмен инфой с ФНС и все, кто откроют счёт должны будут его декларировать и подавать отчёты о движении средств?
Карты Visa/Mastercard будут приниматься все? И Российские, и международные? Вывод на карты возможен на любые? И Российские, и международные?
Любой спор, если он не был разрешен мирным путем в досудебном порядке, подлежит окончательному разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
очень удобно, спасибо