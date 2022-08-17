Коротко: заработать на мобильном приложении

Если кажется, что на самостоятельную настройку аналитики, подключение монетизации и поиск новых пользователей уйдут годы.

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Материал подготовлен при поддержке Appodeal

В чём проблема

Сделать из мобильного приложения прибыльный бизнес самостоятельно сложно: нужно грамотно настроить аналитику, чтобы принимать решения на основе данных, найти нишу на рынке, а затем не только настроить монетизацию, но и привлечь новых пользователей, без которых невозможен рост.

Кто может помочь

Платформа Appodeal. Она помогает разработчику вырастить приложение. Прежде всего — монетизировать трафик и увеличить число установок, прогнозируя возврат своих инвестиций в закупку пользователей и автоматизируя её.

Чем интересна платформа

В Appodeal можно настраивать объявления и кампании сразу в десятках сетей — например, в AdMob, Meta*, UnityAds, Vungle или «Яндексе». Выводить деньги через сервис быстрее: регулярные выплаты проходят каждые 30 дней, но есть и быстрые выплаты, которые занимают от двух до пяти рабочих дней. В то время как у платформ напрямую средства можно ждать два-три месяца. Выводить можно любую сумму: минимума, который есть в некоторых сетях, у Appodeal нет.

Appodeal способен проанализировать приложение пользователя по 70 параметрам. Теперь платформа сотрудничает не только с Appsflyer, но и с сервисом по анализу мобильного маркетинга Adjust. Благодаря этому клиент может прогнозировать будущий доход от привлечённых пользователей: платформа покажет, по каким параметрам затраты отбиваются лучше. Например, какая сеть привлечения трафика или группа объявлений обеспечит наилучший ROAS. Детализация — до отдельного креатива.

Аналитика приложения, данные о монетизации и рекламных кампаниях визуализируются в общем дашборде и обновляются автоматически — не придётся вручную собирать эксель-таблицы с разнородными данными из десятка источников.

Поддержка работает 24/7: с пользователями общаются технические специалисты, а не боты или «клиентский сервис». Команда поможет и на этапе интеграции SDK, и при настройке самих объявлений.

Сам сервис бесплатный, но, как и конкуренты, Appodeal берёт комиссию с дохода от подключённых рекламных сетей — комиссия динамическая и составляет не более 10%. Подключённой считается сеть, в которую пользователь зашёл с аккаунта Appodeal: в этом случае рекламные блоки создаются автоматически, а для кампании выставляются оптимальные настройки. Но работать можно и через личный рекламный аккаунт бесплатно — площадка этого не запрещает.

У Appodeal есть собственная рекламная сеть BidMachine — дополнительный источник качественного трафика. Но если пользователю не нравятся показатели сети, он сможет её отключить. Многие конкуренты Appodeal так делать не разрешат: они монетизируются как раз с помощью собственной сети.

Чтобы пользоваться всеми инструментами Appodeal, нужно создать аккаунт приложения в личном кабинете и интегрировать его в Appodeal SDK. Это занимает два-три дня.

Что ещё нужно знать

У Appodeal есть бизнес-акселератор для разработчиков мобильных приложений. Пользователям доступны два сценария — селф-паблишинг и стратегическое партнёрство. В обоих случаях клиент сохраняет 100% интеллектуальной собственности и остаётся независимым, может бесплатно пользоваться ресурсами платформы и консультироваться с её специалистами по вопросам монетизации, привлечения пользователей и продуктовой аналитики. В случае стратегического партнёрства Appodeal берёт на себя всю активность по росту приложения — предлагает стратегию, тестирование и техническую интеграцию решений. Все приложения, попадающие в акселерацию, смогут использовать аккаунты Appodeal в сторонних сервисах: например, в AdMob. Платформа обещает финансирование UA-кампаний, помощь с креативами, оптимизацией страниц приложения (ASO) и настройкой монетизации.

У Appodeal большой опыт работы с мобильными играми, но и на самой площадке, и в бизнес-акселераторе ждут любые, даже неигровые приложения.