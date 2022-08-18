Правда, что работать стоя полезнее, чем сидя?

Разбираемся, сидя на диване.

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Уинстон Черчилль любил работать стоя. Эрнест Хемингуэй, стоя на шкуре антилопы, печатал на машинке больше страниц текста, чем за письменным столом. Сооснователь издательства «МИФ» Игорь Манн работает исключительно стоя и советует этот метод всем. Крупные компании вроде Apple или Facebook* вот уже несколько лет оборудуют сотрудникам стоячие рабочие места. В некоторых российских коворкингах тоже подхватили популярную практику и предлагают места с регулируемыми по высоте столами.

Во время стоячей работы меньше затекают мышцы, улучшается осанка, утверждают те, кто привык работать стоя. Некоторые после дня на ногах быстрее засыпают. При этом доказательная медицина рекомендует этот метод с большой осторожностью. Разбираемся, в каких случаях стоит присмотреться к симпатичному высокому столу и стоит ли вообще порицать себя за «сидячий образ жизни».

Сперва — а чего плохого вообще в работе сидя?

Сядьте поудобнее, ответ будет длинным.

Из-за длительного сидения страдает весь организм: длительная неподвижность ослабляет мышцы, повышает риск болезни сердца и сосудов, инсультов и инфарктов. У тех, кто подолгу сидит за компьютером, чаще обнаруживают повышенное давление, «высокие» холестерин и сахар (из-за этого растёт и риск развития сахарного диабета второго типа).

Сидячий образ жизни способствует набору лишнего веса. Недостаточная подвижность провоцирует развитие ожирения, которое, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) называют главным риском ожирения повышенную — по сравнению с менее полными людьми — смертность от всех причин.

Позвоночник из-за длительного сидения тоже в зоне риска. Такой образ жизни может привести к грыжам и хроническим болям в коленях, испортить осанку, повредить суставам.

Нехватка физической активности вредит и мозгу — например, исследователи Калифорнийского университета доказали, что такой образ жизни связан с истончением областей мозга, отвечающих за память.

И что, работать стоя лучше?

В первую очередь адепты работы стоя рекомендуют этот метод как способ повысить продуктивность. Социальный психолог Эми Кадди, которая изучает позы и жесты человека, считает, что эта поза стимулирует умственную и эмоциональную активность. Стоя человек якобы находится в «сильной» позиции, его организм производит больше тестостерона и меньше кортизола. Некоторые приверженцы постоять за конторкой отмечают, что в таком положении у них меньше напрягается поясница и не болят колени (как при сидении).

Согласно исследованиям, работа стоя влияет на биохимические процессы в теле — например, возвращает уровень сахара в крови к норме. Однако эти корреляции, как правило, довольно незначительные. При этом рисков для здоровья у постоянной работы на ногах довольно много.

Когда мы стоим, нагрузка на мышцы ног увеличивается. Профессиональная болезнь парикмахеров, официантов и других людей, которые на работе большую часть времени проводят на ногах, — варикозное расширение вен. Оно развивается из-за того, что во время долгого стояния ухудшается ток крови в ногах.

Во время стояния позвоночник страдает не меньше, ведь телу нужно всё время сохранять равновесие, а значит, мышцы постоянно напряжены. Даже у караульного, который часами стоит абсолютно неподвижно, общий центр тяжести постепенно смещается.

Быть стройным это тоже не поможет. В 2015 году исследователи подсчитали, что сидя человек тратит около 80 килокалорий в час, а стоя — 88. Разница — 64 килокалории за восьмичасовой рабочий день (столько же содержится в порции капучино без сахара). В исследовании 2018 года цифра немного другая — 72 килокалории в час для мужчин и 48 — для женщин.

Кроме того, что стоять весь день физически непросто (те, кто попробовал, отмечают боли в ступнях, мышцах ног и спине). Исследователи же говорят о боли в пояснице, отёках ног, усталости и дискомфорте. Некоторым долго стоять вовсе нельзя, например беременным.

Наконец, Трудовой кодекс считает длительную работу на ногах вредной. Сама по себе стоячая работа не нарушает права работника. Но если он проводит на ногах больше 60% своей смены, то имеет право на повышенную зарплату. А если больше 80% — ещё и дополнительные дни отпуска.

Получается, неподвижно сидеть в течение рабочего дня — плохо. Но работа стоя не решает всех проблем, при этом может добавить других. Чтобы снизить риски, лучше делать небольшие перерывы в сидячей работе каждые полчаса.

Понятно. Но если я всё же хочу поработать стоя, что для этого нужно?

На рынке можно найти самые разные приспособления для работы стоя: подставки под ноутбук, которые устанавливаются на обычном столе, стационарные столы на высоких ножках, столы с регулировкой высоты.

Подстроиться под любую рабочую поверхность — неважно, сидите вы, стоите или лежите, — может экран ноутбука MSI Modern 14: он раскрывается на все 180 градусов. Развернуть экран к собеседнику на противоположной стороне столика в кафе можно, даже не поворачивая сам компьютер.

Есть столы, которые регулируются вручную, а есть с электроприводом — в них используются двигатели с кнопочным управлением для изменения положения столешницы. Разрабатывают даже «умные» столы, которые следят за активностью человека, сообщают, когда нужно сделать паузу и прогуляться, и подсчитывают, сколько времени пользователь провёл стоя. Для тех, кто хочет заниматься спортом прямо на рабочем месте, придумали столы, оснащённые беговой дорожкой.

Ещё один вид вертикального рабочего места — стендфит. Это своеобразный «гамак», который позволяет сохранять положение стоя, но бережёт мышцы и суставы за счёт подвижных элементов, которые препятствуют застою крови в позвоночнике и ногах.

Чтобы организовать рабочее место дома, не обязательно покупать стол за 56 тысяч рублей. Маркетплейсы предлагают столы для работы стоя от 8 тысяч. На Авито можно найти «икеевский» Bekant — там высота регулируется нажатием кнопки.

Чтобы сэкономить пространство и деньги, можно использовать полку или настенный стол для ноутбука. В этом случае важно прочное крепление: полка должна выдерживать вес ноутбука и других необходимых предметов, а ещё выдерживать давление от опоры локтей на стол.

Сверхлёгкий ноутбук MSI Modern 14 весит всего 1,3 кг — такой вес выдержит практически любая полка. Благодаря этому с ним комфортно работать и вне дома. Скажем, если нужно решить срочный вопрос «на коленке» в метро.

Работа стоя — это смена образа жизни, пусть и небольшая. При резком переходе в такой режим могут появиться неприятные ощущения в ногах или спине. Поэтому лучше делать это постепенно — начать с часа в день и понемногу увеличивать время. Не забыть переключиться из одного положения в другое поможет таймер.

Чтобы не болели ноги, можно использовать специальные массажные коврики. Исследования показали, что любая поверхность, отличная от твёрдого бетона, переносится работниками лучше. Той же цели служат обувные стельки. Также важно не забывать раз в 2–3 часа менять положение, двигаться, делать разминку. Тем, кто испытывает чувство тяжести в ногах, рекомендуют носить компрессионные носки — учёные доказали их эффективность.

Ноутбук MSI Modern 14 лёгкий и гибкий, а потому станет хорошим выбором вне зависимости от позы, в которой вы работаете. Он впишется в самостоятельно оборудованный домашний офис и «пробежится» с владельцем по локальным кофейням — 1,3 кг не будут оттягивать рюкзак.

Жить вне офиса устройству помогает батарея: при непрерывной работе с документами, почтой и таблицами заряд сохраняется до 10 часов. Снаружи — 14-дюймовый экран с тонкими рамками и алюминиевый корпус толщиной 16,9 мм. Внутри — процессор Intel Core i5 и SSD-диск от 256 ГБ.