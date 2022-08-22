Коротко: придумать, как вырастить много винограда и вылечить коров

И получить за это 150 тысяч рублей — на хакатоне AgroCode Hack.

{"id":484663,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":484663,"gtm":null} 180 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Россельхозбанка»

Для кого

Для разработчиков, специалистов по машинному обучению, дата-сайентистов, графических дизайнеров и экспертов по компьютерному зрению.

Чем интересен AgroCode Hack

Участникам хакатона предстоит за 40 часов решить одну из трёх агротех-задач:

Разработать алгоритм для автоматизированной сборки урожая.

Вычислить самые неэффективные протоколы лечения коров.

Создать сервис по поиску перспективных земель для выращивания винограда.

У каждой задачи свои критерии оценки (их можно посмотреть на сайте), но призы за решения аналогичные: за первое место в каждом случае дадут 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч рублей.

Если приглянулось сразу несколько задач — подать заявку можно на все модули, чтобы увеличить шансы в отборочном туре. Но если пройдёте по нескольким, перед хакатоном всё же придётся выбрать один.

Что ещё нужно знать

AgroCode Hack пройдёт онлайн с 16 по 18 сентября. Участвовать в нём можно в командах по 3–5 человек.

Если команды нет — не страшно, можно подать индивидуальную заявку. Организаторы объединят вас в команду с такими же «одиночками» или присоединят к уже сложившейся группе. Команду можно укомплектовать и самостоятельно, отыскав нужных специалистов в чате.