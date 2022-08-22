Коротко: придумать, как вырастить много винограда и вылечить коров

И получить за это 150 тысяч рублей — на хакатоне AgroCode Hack.
Материал подготовлен при поддержке «Россельхозбанка»
Для кого
Для разработчиков, специалистов по машинному обучению, дата-сайентистов, графических дизайнеров и экспертов по компьютерному зрению.
Чем интересен AgroCode Hack
Участникам хакатона предстоит за 40 часов решить одну из трёх агротех-задач:
- Разработать алгоритм для автоматизированной сборки урожая.
- Вычислить самые неэффективные протоколы лечения коров.
- Создать сервис по поиску перспективных земель для выращивания винограда.
У каждой задачи свои критерии оценки (их можно посмотреть на сайте), но призы за решения аналогичные: за первое место в каждом случае дадут 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч рублей.
Если приглянулось сразу несколько задач — подать заявку можно на все модули, чтобы увеличить шансы в отборочном туре. Но если пройдёте по нескольким, перед хакатоном всё же придётся выбрать один.
Что ещё нужно знать
AgroCode Hack пройдёт онлайн с 16 по 18 сентября. Участвовать в нём можно в командах по 3–5 человек.
Если команды нет — не страшно, можно подать индивидуальную заявку. Организаторы объединят вас в команду с такими же «одиночками» или присоединят к уже сложившейся группе. Команду можно укомплектовать и самостоятельно, отыскав нужных специалистов в чате.
Подать заявку необходимо до 23:59 6 сентября на сайте хакатона. Результаты отбора объявят 12 сентября — организаторы опубликуют их на сайте AgroCode Hack и свяжутся лично с каждым финалистом.
Неужели так мало сейчас платят за решение задач, которые принесут пользу бизнесу? Наверное опечатка и должно быть : первое место 15 000 000 рублей
Совсем охуели, за 150к такое писать. Просто пиздец, ребята. Написав такое можно получить в сто-двести-триста раз больше.
Берут пример с контестов Дурова :D