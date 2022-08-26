Создатели «Додо Пиццы» запустили продажу франшизы донерных в Санкт-Петербурге

До конца 2023 года компания планирует открыть в городе 50 ресторанов «Донер 42».
Материал подготовлен при поддержке Dodo Brands
Чтобы открыть точку «Донер 42» в Санкт-Петербурге, партнёру нужно вложить 15 млн рублей. В первый год работы роялти составят 1,2%, во второй и третий годы — 3,6%. После этого франчайзи нужно будет возвращать «Додо» 6% от выручки. По расчётам компании, инвестиции партнёра окупятся за три года.
Рестораны «Донер 42» уже работают в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Краснодаре, Чебоксарах, Новом Уренгое и Невинномысске. Всего открыто восемь точек, из них семь — партнёрами по франшизе. В планах компании — войти в число лидеров среди фастфуд-сетей в России.
Во франшизу входят ИТ-продукты компании — приложение «Донер 42» и информационная система Dodo IS. Они объединяют разные устройства в одну сеть. Клиенты делают заказы в приложении или на кассе. Работники кухни видят эти заказы на своих планшетах, а менеджеры и управляющие работают над графиками смен на ноутбуках. Даже меню управляется через облако и отображается на телевизионных панелях в залах. Данные — выручка, продажи, заказы и товарные остатки — обновляются в реальном времени.
Франчайзи получают от «Донер 42» рецептуры и технологии приготовления. Например, мясо в донерных запекают в пароконвектомате (на пару и горячем воздухе), а лаваш прожаривают на гриле собственной разработки — он совмещает в себе сразу и горячую, и холодную линии.
Кроме того, «Додо» помогает предпринимателям найти помещение, закупить оборудование, организовать логистику, настроить маркетинг и продажи. Партнёры знакомятся с устройством донерной и учатся вести бизнес в корпоративном университете «Додо».
Оставить заявку можно на официальном сайте франшизы «Донер 42».
Инвестиции чето жуть, сравнивая с открытием шавермачной без франшизы. Не питерский размах)
Додопиццу, кажется, дешевле открыть? Маленький формат.
Федор клонировал себя?...
Донер на пару, хммм
ждем комментарии экспертов, как за 15 млн можно открыть 15 точек