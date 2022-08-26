Создатели «Додо Пиццы» запустили продажу франшизы донерных в Санкт-Петербурге

До конца 2023 года компания планирует открыть в городе 50 ресторанов «Донер 42».

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Материал подготовлен при поддержке Dodo Brands

Чтобы открыть точку «Донер 42» в Санкт-Петербурге, партнёру нужно вложить 15 млн рублей. В первый год работы роялти составят 1,2%, во второй и третий годы — 3,6%. После этого франчайзи нужно будет возвращать «Додо» 6% от выручки. По расчётам компании, инвестиции партнёра окупятся за три года.

«Донер 42» — сеть цифровых донерных, стартап компании Dodo Brands. Основу меню составляют донеры в лаваше. В «Донер 42» гордятся своим мобильным приложением, где пользователь может сделать заказ заранее, кастомизировать выбранный продукт, оплатить заказ и забрать его, минуя очереди на кассе.

Рестораны «Донер 42» уже работают в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Краснодаре, Чебоксарах, Новом Уренгое и Невинномысске. Всего открыто восемь точек, из них семь — партнёрами по франшизе. В планах компании — войти в число лидеров среди фастфуд-сетей в России.

Во франшизу входят ИТ-продукты компании — приложение «Донер 42» и информационная система Dodo IS. Они объединяют разные устройства в одну сеть. Клиенты делают заказы в приложении или на кассе. Работники кухни видят эти заказы на своих планшетах, а менеджеры и управляющие работают над графиками смен на ноутбуках. Даже меню управляется через облако и отображается на телевизионных панелях в залах. Данные — выручка, продажи, заказы и товарные остатки — обновляются в реальном времени.

Франчайзи получают от «Донер 42» рецептуры и технологии приготовления. Например, мясо в донерных запекают в пароконвектомате (на пару и горячем воздухе), а лаваш прожаривают на гриле собственной разработки — он совмещает в себе сразу и горячую, и холодную линии.

Кроме того, «Додо» помогает предпринимателям найти помещение, закупить оборудование, организовать логистику, настроить маркетинг и продажи. Партнёры знакомятся с устройством донерной и учатся вести бизнес в корпоративном университете «Додо».