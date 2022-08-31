Коротко: продвижение в Telegram, за которое можно платить позже

И даже вернуть НДС.
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Что случилось
Теперь оплатить продвижение в телеграм-каналах возможно без предоплаты — когда посты уже будут опубликованы. Такую опцию предоставляет сервис управления интернет-рекламой eLama. Коммуникационным агентствам это даёт дополнительные ресурсы для увеличения оборотов, заказчикам позволяет работать без кассовых разрывов и остановок кампаний. При этом и те, и другие могут экономить время и запускать продвижение с участием сотен блогеров быстрее и эффективнее.
Для кого
Для предпринимателей, компаний и агентств, которые готовы вкладывать в продвижение от 300 000 рублей в месяц.
Почему это интересно
- Клиент может расходовать лимит от 300 000 рублей в месяц на покупку интеграций. В начале каждого месяца он будет получать счёт за предыдущий, который нужно будет оплатить в течение 30 дней. По каждой оплате сервис формирует закрывающие документы, которые можно использовать для возврата НДС в будущем.
- Пользователь может настроить, сколько денег ему нужно и в какой срок будет удобно платить. Лимит для оплаты с отсрочкой предоставляется без комиссий, процентов и скрытых платежей.
- По постоплате могут работать юридические лица и ИП. Чтобы подать заявку, юрлицу надо предоставить бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках, ИП — выписку с расчётного счёта или налоговую декларацию.
- eLama позволяет размещаться в сотнях телеграм-каналов одновременно. Для каждого канала можно настроить дату и время публикации, а также срок действия кампании. Клиенты сервиса получают скидку в 3,5% на размещение нативных интеграций.
- Продвигать посты можно как самостоятельно, так и через менеджера, который поможет со стратегией и подбором каналов. А если нужно — запустит интеграции за клиента и уладит все вопросы, которые могут возникнуть в общении с владельцами ресурсов.
Что ещё нужно знать
- Telegram-каналы в каталоге Telega.in сортируются по фильтрам: тематике, вовлечённости, цене, количеству подписчиков, охвату и соотношению полов. Всего на платформе более 7000 каналов: есть как коммерческие, с упором на бизнес, так и авторские — с лайфстайл или другим тематическим контентом.
- С помощью менеджеров eLama можно продвигать посты на узкую аудиторию — например, рассказать про сервис штрихкодирования или услуги маркетплейса тем, кто занимается поставкой и производством одежды. Специалисты Службы Заботы eLama всегда готовы подробно и понятно ответить на любые вопросы, связанные с продвижением в Telegram.