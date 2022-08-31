Коротко: продвижение в Telegram, за которое можно платить позже

Теперь оплатить продвижение в телеграм-каналах возможно без предоплаты — когда посты уже будут опубликованы. Такую опцию предоставляет сервис управления интернет-рекламой eLama. Коммуникационным агентствам это даёт дополнительные ресурсы для увеличения оборотов, заказчикам позволяет работать без кассовых разрывов и остановок кампаний. При этом и те, и другие могут экономить время и запускать продвижение с участием сотен блогеров быстрее и эффективнее.