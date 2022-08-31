«Тинькофф» дарит вечное бесплатное обслуживание по карте ALL Airlines

Акция закончится уже 14 сентября.

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Суть акции

ALL Airlines — кредитка для путешественников. Она позволяет копить мили с каждой покупки и компенсировать стоимость любых авиабилетов. 1 миля равна 1 рублю.

Если оформить карту до 14 сентября — её обслуживание будет бесплатным всегда. За год экономия 1890 рублей.

Бесплатная страховка

Бонус к карте — бесплатная медицинская страховка с покрытием до 50 000 долларов. Она включает расходы на лечение (в том числе от COVID-19), лекарства, транспортировку до больницы и на родину. Она покрывает также потерю или задержку багажа — например, во время стыковочного рейса. Полис бессрочный — можно продлевать каждый год бесплатно.

Главные возможности карты

Кэшбэк милями:

10% возвращаются за бронь отелей на travel.tinkoff.ru или в приложении банка.

7% — за покупку авиабилетов и 5% — за туры и ж/д билеты на «Тинькофф Путешествиях» (по ценам Aviasales).



2% вернут при покупке билетов на сайтах «Аэрофлота», S7, «Победы», Utair и «Уральских авиалиний».



и до 30% можно будет вернуть за покупки по спецпредложениям банка. Плюс 2% вернутся вообще с любой покупки — от маски для сна в самолёте до пончиков в аэропорту.

Плюс 2% вернутся вообще с любой покупки — от маски для сна в самолёте до пончиков в аэропорту.

Другие плюсы:

Беспроцентный период до 55 дней.

Кредитный лимит — до 700 000 рублей.



Одобрение приходит в день подачи заявки, поручители и справки при этом не нужны.



Нюанс только один — компенсировать сумму покупки можно шагами в 3000 миль. То есть за раз вы тратите либо 6000 миль, либо 9000, либо 12 000 и так далее. Например, если вы берете билет за 2000 рублей, то придется потратить 6000 миль, а разница просто сгорит. Но можно потратить их на повышение класса обслуживания или дополнительный багаж.