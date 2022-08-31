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«Тинькофф» дарит вечное бесплатное обслуживание по карте ALL Airlines

Акция закончится уже 14 сентября.

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Суть акции

ALL Airlines — кредитка для путешественников. Она позволяет копить мили с каждой покупки и компенсировать стоимость любых авиабилетов. 1 миля равна 1 рублю.

Если оформить карту до 14 сентября — её обслуживание будет бесплатным всегда. За год экономия 1890 рублей.

Бесплатная страховка

Бонус к карте — бесплатная медицинская страховка с покрытием до 50 000 долларов. Она включает расходы на лечение (в том числе от COVID-19), лекарства, транспортировку до больницы и на родину. Она покрывает также потерю или задержку багажа — например, во время стыковочного рейса. Полис бессрочный — можно продлевать каждый год бесплатно.

Главные возможности карты

Кэшбэк милями:

  • 10% возвращаются за бронь отелей на travel.tinkoff.ru или в приложении банка.
  • 7% — за покупку авиабилетов и 5% — за туры и ж/д билеты на «Тинькофф Путешествиях» (по ценам Aviasales).
  • 2% вернут при покупке билетов на сайтах «Аэрофлота», S7, «Победы», Utair и «Уральских авиалиний».
  • и до 30% можно будет вернуть за покупки по спецпредложениям банка. Плюс 2% вернутся вообще с любой покупки — от маски для сна в самолёте до пончиков в аэропорту.

Плюс 2% вернутся вообще с любой покупки — от маски для сна в самолёте до пончиков в аэропорту.

Другие плюсы:

  • Беспроцентный период до 55 дней.
  • Кредитный лимит — до 700 000 рублей.
  • Одобрение приходит в день подачи заявки, поручители и справки при этом не нужны.

Нюанс только один — компенсировать сумму покупки можно шагами в 3000 миль. То есть за раз вы тратите либо 6000 миль, либо 9000, либо 12 000 и так далее. Например, если вы берете билет за 2000 рублей, то придется потратить 6000 миль, а разница просто сгорит. Но можно потратить их на повышение класса обслуживания или дополнительный багаж.

Уже пользуетесь этой картой? Расскажите в комментариях, что вам нравится, а что нет.

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6 комментариев
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 Anton Zapuskalov

У тебя кэшбек по карте, у меня кэшбек по карте, но есть нюанс.

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снусмумрик

Кто пользуется - расскажите, как вам, удобно? Эти мили после начала сво получается тратить?

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Илья Яковенко

Пользуюсь лет 5 точно. Все идеально работает. За этот год компенсировал 48000р

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Сергей

А что-то в рекламе не пишут, что компенсировать милями можно только кратно 4000? :)

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Пол Финч

3000*

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Андрей Кириллов
Плюс 2% вернутся вообще с любой покупки — от маски для сна в самолёте до пончиков в аэропорту.

Написано так, словно вернут 2% не за вообще все покупки, а за вообще все покупки в аэропорту/самолёте/на вокзале. Это не одно и то же.

компенсировать сумму покупки можно шагами в 3000 миль <...> Например, если вы берете билет за 2000 рублей, то придется потратить 6000 миль

По тексту должно быть - потратите 3000 миль за билет за 2000 рублей. В противном случае надо писать, что первый шаг - не 3000, а 6000 миль.

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