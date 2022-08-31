«Тинькофф» дарит вечное бесплатное обслуживание по карте ALL Airlines

Акция закончится уже 14 сентября.
Суть акции
ALL Airlines — кредитка для путешественников. Она позволяет копить мили с каждой покупки и компенсировать стоимость любых авиабилетов. 1 миля равна 1 рублю.
Если оформить карту до 14 сентября — её обслуживание будет бесплатным всегда. За год экономия 1890 рублей.
Бесплатная страховка
Бонус к карте — бесплатная медицинская страховка с покрытием до 50 000 долларов. Она включает расходы на лечение (в том числе от COVID-19), лекарства, транспортировку до больницы и на родину. Она покрывает также потерю или задержку багажа — например, во время стыковочного рейса. Полис бессрочный — можно продлевать каждый год бесплатно.
Главные возможности карты
Кэшбэк милями:
- 10% возвращаются за бронь отелей на travel.tinkoff.ru или в приложении банка.
- 7% — за покупку авиабилетов и 5% — за туры и ж/д билеты на «Тинькофф Путешествиях» (по ценам Aviasales).
- 2% вернут при покупке билетов на сайтах «Аэрофлота», S7, «Победы», Utair и «Уральских авиалиний».
- и до 30% можно будет вернуть за покупки по спецпредложениям банка. Плюс 2% вернутся вообще с любой покупки — от маски для сна в самолёте до пончиков в аэропорту.
Плюс 2% вернутся вообще с любой покупки — от маски для сна в самолёте до пончиков в аэропорту.
Другие плюсы:
- Беспроцентный период до 55 дней.
- Кредитный лимит — до 700 000 рублей.
- Одобрение приходит в день подачи заявки, поручители и справки при этом не нужны.
Нюанс только один — компенсировать сумму покупки можно шагами в 3000 миль. То есть за раз вы тратите либо 6000 миль, либо 9000, либо 12 000 и так далее. Например, если вы берете билет за 2000 рублей, то придется потратить 6000 миль, а разница просто сгорит. Но можно потратить их на повышение класса обслуживания или дополнительный багаж.
Уже пользуетесь этой картой? Расскажите в комментариях, что вам нравится, а что нет.
У тебя кэшбек по карте, у меня кэшбек по карте, но есть нюанс.
Кто пользуется - расскажите, как вам, удобно? Эти мили после начала сво получается тратить?
Пользуюсь лет 5 точно. Все идеально работает. За этот год компенсировал 48000р
А что-то в рекламе не пишут, что компенсировать милями можно только кратно 4000? :)
3000*
Написано так, словно вернут 2% не за вообще все покупки, а за вообще все покупки в аэропорту/самолёте/на вокзале. Это не одно и то же.компенсировать сумму покупки можно шагами в 3000 миль <...> Например, если вы берете билет за 2000 рублей, то придется потратить 6000 миль
По тексту должно быть - потратите 3000 миль за билет за 2000 рублей. В противном случае надо писать, что первый шаг - не 3000, а 6000 миль.