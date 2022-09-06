Коротко: сделать путешествия по России доступнее и получить 300 тысяч рублей

На хакатоне Moscow Travel Hack ждут ваших решений.
322 просмотров
Материал подготовлен при поддержке Moscow Travel Hack
Для кого
Для фронтенд- и бэкенд-разработчиков, но не только. Ещё — для веб-дизайнеров, креаторов, аналитиков, продуктологов, маркетологов и специалистов по программам лояльности: им подготовили отдельные задачи.
Чем интересен Moscow Travel Hack
- Участники хакатона будут работать над реальной задачей: улучшать туристический сервис RUSSPASS, который помогает организовывать поездки по России.
- Для каждой группы специалистов предусмотрено своё задание. Продуктовый трек будет штормить идеи для RUSSPASS и думать, как улучшить уже существующий сервис, а ещё — работать над системой лояльности. Дизайн-трек займётся разработкой интерфейса сайта и обновлением мобильного приложения. Маркетинговому треку предстоит проанализировать ЦА сервиса и предложить, как с ней работать, а техническому — создавать планировщик, который взаимодействует с пользователем и помогает ему при организации путешествий.
- Призовой фонд — 2,5 млн рублей. Это на 1 млн рублей больше, чем в прошлом году. В каждом треке будет два призовых места. За первое команда получит 300 000 рублей, за второе — 200 000 рублей.
Что ещё нужно знать
- Подать заявку на участие в хакатоне можно на сайте Moscow Travel Hack. Сделать это нужно до 4 октября. Мероприятие пройдёт 15–16 октября на площадке Grand Ballroom в Москве.
- После отбора в соревновании примут участие 40 команд. В каждой из них может быть от 3 до 5 человек: участники могут организоваться заранее, но одиночкам тоже переживать не стоит. Они пройдут такой же отбор, как и команды, — после него организаторы помогут им объединиться. Достаточно отметить галочкой нужное поле в анкете.
0
Комментарии