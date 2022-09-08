Коротко: три дня нетворкинга в горах с топ-менеджерами ИТ-компаний

На «Курорте Красная Поляна» — с 6 по 8 октября.

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Материал подготовлен при поддержке South Hub

Для кого

Для технических и продуктовых директоров, управленцев С-level из ИТ, а также руководителей разработки, аналитики, тестирования, цифровых проектов и продуктов.

Чем интересно

На South Hub своим опытом поделятся топ-менеджеры «Альфа-Банка», «Яндекс Go», X5 Tech, VK, «Гринатома», «Тинькофф Банка», «Мегафона», «Авито», МТС, Lamoda, Red Mad Robot, Skillbox, Yandex Cloud и других ИТ-компаний.



К примеру, исполнительный директор Dodo Engineering — ИТ-подразделения «Додо Пиццы» — Александр Андронов расскажет, как инженеру дорасти до технического директора (CTO). А руководитель частной компании SR Data, которая производит космические спутники и ракеты, Игорь Кожелин — объяснит, как даже сейчас можно зарабатывать на космических технологиях.

К примеру, исполнительный директор Dodo Engineering — ИТ-подразделения «Додо Пиццы» — Александр Андронов расскажет, как инженеру дорасти до технического директора (CTO). А руководитель частной компании SR Data, которая производит космические спутники и ракеты, Игорь Кожелин — объяснит, как даже сейчас можно зарабатывать на космических технологиях. Организаторы разделили выступления спикеров на три тематические площадки.

В модуле «Бизнес и люди» эксперты расскажут, как эффективно руководить ИТ-подразделениями. Например, Алексей Швецов из X5 Teсh прочитает лекцию «Как эволюция рынка HR Tech изменила роль СТО». А Алексей Курзяков из «Альфа-Банка» расскажет, что они делали, когда банковские приложения удаляли из магазинов Apple и Google.



В модуле «Технологии и процессы» будут говорить об управлении продуктом. Например, представитель инженерного подразделения команды «Формулы-1» Red Bull Racing Павел Некрашевич расскажет, как ИИ помогает гонщикам управлять болидами и выигрывать. Руководитель отдела экспериментальной разработки «Яндекс Go» Геннадий Евстратов разберёт, как работать эффективнее в среде с большим техническим долгом.



В модуле Workshop Space эксперты генерального партнёра проекта — «Альфа-Банка» — на практике разберутся, как ставить задачи и достигать целей силами scrum-мастеров. А ещё на одном воркшопе объяснят, как повысить доверие к решениям друг друга в команде, даже если вы с ними не согласны.



В эксперты расскажут, как эффективно руководить ИТ-подразделениями. Например, Алексей Швецов из X5 Teсh прочитает лекцию «Как эволюция рынка HR Tech изменила роль СТО». А Алексей Курзяков из «Альфа-Банка» расскажет, что они делали, когда банковские приложения удаляли из магазинов Apple и Google. В будут говорить об управлении продуктом. Например, представитель инженерного подразделения команды «Формулы-1» Red Bull Racing Павел Некрашевич расскажет, как ИИ помогает гонщикам управлять болидами и выигрывать. Руководитель отдела экспериментальной разработки «Яндекс Go» Геннадий Евстратов разберёт, как работать эффективнее в среде с большим техническим долгом. эксперты генерального партнёра проекта — «Альфа-Банка» — на практике разберутся, как ставить задачи и достигать целей силами scrum-мастеров. А ещё на одном воркшопе объяснят, как повысить доверие к решениям друг друга в команде, даже если вы с ними не согласны. Все эксперты образовательной программы South Hub не только выступят перед участниками, но и будут доступны для свободного общения все три дня кэмпа. С ними можно будет познакомиться, обсудить выступления и обменяться опытом.

Что ещё нужно знать