Коротко: узнать, как устроена техстратегия «ВКонтакте»
Расскажет лично технический директор.
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Материал подготовлен при поддержке «ВКонтакте»
Для кого
Для всех, чья работа связана с высоконагруженными системами (сайтами, сервисами и приложениями), кто принимает и продвигает технические решения или хочет стать СТО.
Чем интересен доклад
Выступление технического директора «ВКонтакте» Александра Тоболя откроет конференцию HighLoad++ 24 ноября и будет посвящено техстратегии — её подготовке, взаимосвязи с целями бизнеса и её влиянии на ИТ-архитектуру. За час доклада слушатели узнают:
- Какие задачи стоят перед CTO крупной технологической компании.
- Как строить план управления ИТ-ресурсами на несколько лет вперёд и какие существуют подходы к стратегированию.
- Как ИТ-команда обеспечивает отказоустойчивость и балансирует нагрузку на систему более чем с 20 тысячами серверов.
- Какие решения позволяют проводить 3,5 тысячи деплоев в год с вероятностью успеха 97,7%.
- Какие требования предъявляет «ВКонтакте» к ИТ-архитектуре и как в них учитывается time2market.
- Как работает система, которая позволяет собрать 8 млн строк кода и раскатать их на 10 тысяч серверов за 7 минут.
- И как, собственно, сейчас выглядят техстратегия и архитектура «ВКонтакте».
Что ещё нужно знать
Прослушать доклад можно бесплатно — трансляция начнётся 24 ноября в 10:00 по московскому времени прямо в этой статье, запись останется навсегда.
"Как строить план управления ИТ-ресурсами на несколько лет вперёд и какие существуют подходы к стратегированию." В реалиях системы водяного охлаждения?))))))