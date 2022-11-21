Коротко: узнать, как устроена техстратегия «ВКонтакте»

Расскажет лично технический директор.

{"id":505893,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":505893,"gtm":null} 128 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «ВКонтакте»

Для кого

Для всех, чья работа связана с высоконагруженными системами (сайтами, сервисами и приложениями), кто принимает и продвигает технические решения или хочет стать СТО.

Чем интересен доклад

Выступление технического директора «ВКонтакте» Александра Тоболя откроет конференцию HighLoad++ 24 ноября и будет посвящено техстратегии — её подготовке, взаимосвязи с целями бизнеса и её влиянии на ИТ-архитектуру. За час доклада слушатели узнают:

Какие задачи стоят перед CTO крупной технологической компании.

Как строить план управления ИТ-ресурсами на несколько лет вперёд и какие существуют подходы к стратегированию.

Как ИТ-команда обеспечивает отказоустойчивость и балансирует нагрузку на систему более чем с 20 тысячами серверов.

Какие решения позволяют проводить 3,5 тысячи деплоев в год с вероятностью успеха 97,7%.

Какие требования предъявляет «ВКонтакте» к ИТ-архитектуре и как в них учитывается time2market.

Как работает система, которая позволяет собрать 8 млн строк кода и раскатать их на 10 тысяч серверов за 7 минут.

И как, собственно, сейчас выглядят техстратегия и архитектура «ВКонтакте».

Что ещё нужно знать

Прослушать доклад можно бесплатно — трансляция начнётся 24 ноября в 10:00 по московскому времени прямо в этой статье, запись останется навсегда.