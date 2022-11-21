Конкурс инструкций
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Коротко: узнать, как устроена техстратегия «ВКонтакте»

Расскажет лично технический директор.

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Материал подготовлен при поддержке «ВКонтакте»

Для кого

Для всех, чья работа связана с высоконагруженными системами (сайтами, сервисами и приложениями), кто принимает и продвигает технические решения или хочет стать СТО.

Чем интересен доклад

Выступление технического директора «ВКонтакте» Александра Тоболя откроет конференцию HighLoad++ 24 ноября и будет посвящено техстратегии — её подготовке, взаимосвязи с целями бизнеса и её влиянии на ИТ-архитектуру. За час доклада слушатели узнают:

  • Какие задачи стоят перед CTO крупной технологической компании.
  • Как строить план управления ИТ-ресурсами на несколько лет вперёд и какие существуют подходы к стратегированию.
  • Как ИТ-команда обеспечивает отказоустойчивость и балансирует нагрузку на систему более чем с 20 тысячами серверов.
  • Какие решения позволяют проводить 3,5 тысячи деплоев в год с вероятностью успеха 97,7%.
  • Какие требования предъявляет «ВКонтакте» к ИТ-архитектуре и как в них учитывается time2market.
  • Как работает система, которая позволяет собрать 8 млн строк кода и раскатать их на 10 тысяч серверов за 7 минут.
  • И как, собственно, сейчас выглядят техстратегия и архитектура «ВКонтакте».

Что ещё нужно знать

Прослушать доклад можно бесплатно — трансляция начнётся 24 ноября в 10:00 по московскому времени прямо в этой статье, запись останется навсегда.

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Конкурс технических инструкций
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1 комментарий
Дрочук

"Как строить план управления ИТ-ресурсами на несколько лет вперёд и какие существуют подходы к стратегированию." В реалиях системы водяного охлаждения?))))))

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