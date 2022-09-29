«Объясняю маме, что я — фантазёр на окладе»

Родители пытаются рассказать, чем занимаются на работе их дети.

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Материал подготовлен при поддержке Fix Price

Они подслушивают за ними на созвонах, рассказывают об их работе друзьям, критикуют и дают «дельные» советы. Проверили, что знают о профессиях своих детей мамы и папы системного аналитика, креатора и продакт-менеджера. Найти героев нам помог Fix Price.

Ольга Евгеньевна, 53 года Дочь Наташа — креатор

Наташа работает с текстами. Только это я понимаю однозначно. Мы редко говорим о работе, а когда я слушаю Наташины рассказы, они полны чепухи.

Для меня это больше похоже на какую-то мифологию, в наше время таких профессий не было. Я понимаю, что реклама нужна и важна, и самое главное — работу свою Наташа очень любит. Друзьям я говорю, что дочь делает рекламу, им так понятнее (и мне).

Вообще, я люблю подсмотреть за тем, что творит дочь, иногда даже прихожу к ней с критикой.

У меня есть ощущение, что она постоянно немного на работе. У неё всегда с собой блокнот: она туда что-то записывает и страшно переживает, когда его забывает. Мне она говорит, что мысли о работе помогают ей «отдышаться». Для меня это странно. Она любит говорить, что работа — это ещё одно её хобби.

Когда Наташа устроилась в Fix Price, я думала, что там не лучшие условия: кажется, чем дешевле товары, тем проще отношение к персоналу. Оказалось, я неправа. Теперь мне куда приятнее заходить в эти магазины.

Что говорит о своей работе сама Наташа

Я устроилась в компанию на должность копирайтера. Ещё со времён «Секса в большом городе» хотела работать с текстами — поэтому у меня филологическое образование. Раньше я работала в СМИ и пиаре. Маме говорила, что занимаюсь рекламными текстами. Она так и запомнила. Спустя два года меня повысили до креатора. С тех пор маме объясняю, что я «фантазёр на окладе». Так всем проще.

В основном я пишу рекламные тексты: сценарии, поздравления, титры и закадровый текст для видеороликов, слоганы, а иногда тексты на упаковку товара. Через меня проходит вся реклама компании — я или участвую в её разработке, или проверяю тексты. Моя основная цель — транслировать покупателям наши идеи и подход. При этом я ещё и «приёмник» — ловлю интересы и настроения наших покупателей и общества в целом.

Больше всего в работе меня мотивирует, что ни одна моя идея не остаётся незамеченной. Из всего, что я предлагала за три года, реализована или близка к реализации почти треть — а это очень много.

В прошлом году компания выходила на IPO, и мне нужно было за пару недель придумать описания всех наших собственных торговых марок. IPO держалось в большом секрете, поэтому даже мне конечную цель задания не сообщили. Пришлось подключать интуицию и предлагать несколько вариантов. Мне удалось уловить важные мысли, несмотря на отсутствие чёткого ТЗ. В итоге я получила премию и почувствовала гордость за возможность сделать для компании что-то важное.

Алексей Андреевич, 64 года Сын Яков — системный аналитик

Мой сын — аналитик в сети магазинов. Как я понимаю, он работает с базой данных товаров. Не знаю конкретики, но мне кажется, что он как-то связывает воедино все отделения компании в одно приложение, где можно легко и быстро получить информацию по каждой отдельной точке: количество сотрудников, их удовлетворённость, рейтинг магазина, возможно, объёмы продаж.

Ещё он создаёт мобильное приложение, чтобы директорам было удобнее просматривать данные, составляет рейтинги магазинов по регионам и учитывает приход и расход товаров. Мне кажется, благодаря ему, руководство компании может принимать правильные решения и больше зарабатывать.

Яша работает на удалёнке, и я наблюдал за его работой. У них с ребятами такие оживлённые обсуждения, что ставишь ему чай на стол — а он даже не замечает.

Сыну нравится, что несколько раз в неделю он может работать из дома. Он у меня человек порядка, поэтому большое значение имеет чёткий график — каждый день с девяти до шести, никаких переработок.

Что говорит о своей работе сам Яков

Я несколько раз объяснял родителям, чем именно занимаюсь. Стараюсь обойтись без технических подробностей, потому что для них это сложно. Основные моменты родители уже понимают, но моя работа гораздо масштабнее, чем они представляют.

Я — переводчик с языка бизнеса на язык разработки. Если у бизнеса есть задача, я должен объяснить разработчикам, что именно им нужно сделать и как. Если у команды что-то не получается — например, нельзя добавить в приложение какую-то функцию — и она предлагает альтернативное решение, я должен донести его до бизнеса на понятном менеджменту языке.

Обычно на работе я добавляю новые функции во внутренние системы компании. Например, чтобы выводить значения из одной системы в другую, я просматриваю их документацию, изучаю, какие поля нужно выводить, анализирую, не нарушится ли при синхронизации что-то ещё. Я же тестирую работу систем после изменений.

Мой главный проект — большая система, где собираются все данные сети по всем магазинам. Там доступна информация о сотрудниках (например, личные данные и расписание смен), операционные и финансовые показатели каждого магазина: выручка, расходы, остатки на складе. В ней можно даже увидеть запланированные ремонтные или строительные работы и отчёты службы эксплуатации. Она помогает топ-менеджменту принимать взвешенные решения — на основе данных, а не субъективных оценок.

Однажды мне поручили довести проект мобильного приложения для менеджеров по недвижимости. Они часто ездят смотреть помещения под магазины, а те нередко на цокольных этажах. Сеть там ловит плохо, поэтому приложение нужно было научить работать офлайн. Когда я присоединился к проекту, опыта мобильной разработки у меня не было. Помогла способность находить общий язык с разными специалистами. Мы устранили все баги и добавили новые функции: офлайн-режим, синхронизацию мобильной и десктопной версий, встроенный редактор изображений и пуш-уведомления. Судя по обратной связи от менеджеров по недвижимости после релиза, работать им стало удобнее.

Наталья Алексеевна, 62 года, пенсионерка Дочь Татьяна — продакт-менеджер

Насколько я знаю, Таня закупает продукты для всей сети магазинов. Из её работы мне больше всего запомнилось слово «мониторинг». Мы иногда занимаемся им вместе: ходим по супермаркетам, она смотрит цены, сопоставляет, что сколько стоит, прикидывает, как можно подешевле купить.

Иногда я краем уха слышу, как она дома работает: общается с закупщиками, совещается с коллегами. По работе Тане нужно пробовать образцы товара. Когда после дегустации они появляются в магазине, она их покупает и приносит домой. То есть пробуем мы только то, что прошло проверку качества и уже продаётся в Fix Price. Я очень люблю чай со сладеньким, поэтому обычно это разные чаи, печенье, конфеты. Но бывает и что-то непредсказуемое: недавно она принесла нам консервы из горбуши. Суп из них получился вкусным.

Что говорит о работе сама Татьяна

Я — продакт-менеджер, подбираю продукты питания для продажи в наших магазинах. Моя задача — предложить покупателям максимально качественный товар по минимально возможной цене. Я сравниваю наши цены с конкурентами, отбираю ассортимент, изучаю коммерческие предложения, договариваюсь с поставщиками и стараюсь получить лучшие для нас условия.

Когда мы с родственниками ходим в магазины нашей сети, я иногда показываю, что конкретно этот товар подбирала и утверждала наша команда. Родителям объясняю, что, хотя кажется, будто моя работа примитивна, в ней нужно учитывать десятки факторов, а низкие цены товаров на полках — результат большой работы многих людей.

Пожалуй, самая интересная часть моей работы — дегустация продуктов. Без положительной оценки членов нашего «дегустационного комитета» ни одна позиция на полку не попадёт. По статистике, из десяти образцов присланного ассортимента на полку попадают одна или две позиции.

Многие мои родственники — наша целевая аудитория. Иногда они могут дать полезную обратную связь по нашим товарам или рассказать о ценах конкурентов. К примеру, моя тётя очень хорошо разбирается, где и что можно купить по низкой цене. Когда была пандемия, мы добавляли в ассортимент продукты первой необходимости, например, муку. Моя тётя знала, где купить её подешевле. Это знание хорошо помогало мне сбивать цены на переговорах с поставщиками.

Для магазина я нашла напиток, который так понравился моему ребёнку, что теперь мы сами закупаем его домой пачками. Вторая моя удача — сладости, которые не представлены больше ни в одной сети. Конкуренты пока не смогли превзойти цену и качество этого поставщика.

В компании я работаю уже шесть лет: начинала простым закупщиком и постепенно доросла до продакт-менеджера. Я нашла себя в этой работе: рада, что она помогает экономить деньги, особенно тем, для кого это критически важно.

В Fix Price сотрудники быстро продвигаются по карьерной лестнице — вертикально и горизонтально. Например, наш герой Яков пришёл на должность младшего системного аналитика, и уже спустя полгода его повысили до мидла. А Екатерина из охраны труда перешла в подбор персонала и сегодня уже возглавляет отдел кадров распределительного центра «Северо-Запад».

Такой рост возможен благодаря тому, что руководители прислушиваются к желаниям и идеям сотрудников. Креатор Наталья, например, подала идею — предлагать покупателям экопакеты из вторсырья вместо обычных — и придумала для них надписи. Теперь они есть в каждой точке Fix Price в России.

Fix Price ищет тестировщиков, системных и веб-аналитиков, программистов OpenText и менеджеров по зарубежным закупкам. Подробнее о вакансиях и условиях работы в офисе компании — на сайте.

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