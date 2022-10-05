Карту Tinkoff Black теперь можно заказать в дизайне картин из Третьяковки

И получить вечное бесплатное обслуживание, если оставить заявку до 16 октября.

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Материал подготовлен при поддержке банка «Тинькофф»

Суть акции

Tinkoff Black — дебетовая карта с кэшбеком и ежемесячным процентом на остаток. До 16 октября «Тинькофф» предлагает новым клиентам оформить карту в лимитированном дизайне и с вечным бесплатным обслуживанием. Экономия за год — больше 1000 ₽.

Можно выбрать один из пяти дизайнов — он будет не только напечатан на пластиковой карте, но и отобразится на её цифровой копии в приложении.

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Преимущества карты

Помимо вечного бесплатного обслуживания стоит обратить внимание на эти достоинства:

Кэшбек — 1% на все покупки и от 3 до 15% каждый месяц в четырёх выбранных категориях (например, супермаркеты, аптеки, такси). А за покупки по спецпредложениям вернётся до 30%.

Процент на остаток — доход до 6% годовых.

Мобильность — снимать наличные в банкоматах можно бесплатно. Как и переводить деньги на карты других банков.

Бесплатная доставка — карту привезут в любой уголок России.

Что ещё нужно знать

Перевыпустить действующую карту в лимитированном дизайне музея могут все пользователи за 500 ₽. Сделать это можно в чате приложения или самостоятельно.

А в акции с бесплатным обслуживанием могут принять участие те, у кого пока не было Tinkoff Black. Или пользователи, закрывшие карту до 1 сентября 2022 года.

Число карт с картинами Третьяковской галереи ограничено, как и сроки акции — оставить заявку на сайте можно до 16 октября.