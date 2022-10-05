X5 Group перенесла своих роботов и их инфраструктуру с зарубежной платформы на российскую

Ритейлер выбрал решение от «Гринатома».

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Материал подготовлен при поддержке Госкорпорации «Росатом»

ИТ-компания «Гринатом» перенесёт 150 программных роботов холдинга X5 Group на платформу собственной разработки — «Атом.РИТА». Это первое внедрение системы на предприятии вне атомной отрасли.

«Атом.РИТА» — это RPA-платформа — система для автоматизации бизнес-процессов. С её помощью можно создавать и настраивать программных роботов, а потом управлять ими и поддерживать их работу. Разработало платформу АО «Гринатом» (входит в «Росатом»). Задача системы — заместить в рамках отрасли лидера зарубежного рынка RPA-платформ и предложить российским пользователям альтернативу иностранным вендорам, уходящим из страны.

Программные роботы помогают бизнесу повысить эффективность работы. Например, их используют сотрудники бухгалтерии — с помощью роботов они формируют справки 2-НДФЛ или создают авансовые отчёты по командировкам. Это позволяет исключить из бизнес-процессов человеческие ошибки (например, при том же вводе данных) и ускорить работу.

Прежде чем перенести роботов X5 Group, «Гринатом» протестировал платформу — сравнивали систему собственной разработки с зарубежной. Критериев сравнения было несколько: например, удобно ли разрабатывать роботов, насколько они устойчивы к нагруженным бизнес-процессам. Пилот шёл 30 дней.

Время обработки данных в результате пилотного проекта сократилось, а качество выходных данных соответствует нашим ожиданиям. Также мы оптимизировали код роботов — это облегчит их поддержку в будущем. Евгений Стыденко, менеджер направления роботизации процессов сопровождения X5 Gr

АО «Гринатом» берёт на себя аналитику, разработку и техническую поддержку роботов. Компания также обучает сотрудников клиента основам работы с платформой и помогает организовать собственный центр RPA-компетенций.

Клиентам, которым необходимо перенести десятки или сотни программных роботов, «Гринатом» предлагает безлимитную лицензию. С ней расходы на платформу за пять лет сокращаются более чем в два раза по сравнению с западными решениями.