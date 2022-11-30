Размышляете, как продвигать интернет-магазин и свои товары в нестабильное время?

Поможем расходовать рекламный бюджет аккуратно и с пользой.

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Материал подготовлен при поддержке «Яндекс Директа»

Число каналов для продвижения в последние месяцы значительно снизилось. Ситуация на рынке нестабильная. У предпринимателей остаётся два выхода: тормозить активность или искать новые инструменты для продвижения. Особенно ценными сейчас являются такие решения, которые помогают при запуске рекламы сэкономить ресурсы и оптимизировать бюджет. Такое недавно появилось у «Яндекс Директа» — чтобы с его помощью настроить рекламу товаров или всего магазина в целом, не нужно быть специалистом по маркетингу.

Напомним, что такое «Яндекс Директ»

«Директ» — платформа для размещения контекстной и медийной рекламы на страницах «Яндекса» и 40 тысячах сайтов партнёров рекламной сети «Яндекса»: СМИ, форумов, маркетплейсов, мобильных приложений, сервисов Smart TV.

Теперь — о новом инструменте

Если вы хотите в режиме одного окна продвигать отдельные товары или весь интернет-магазин, настроить и запустить рекламу можно с помощью «Товарных кампаний». Система берёт информацию с сайта, по желанию также можно загрузить товарный «фид», после чего автоматически формируются рекламные объявления самого стора и — это главное преимущество инструмента — всех доступных на нём товаров с названием, описанием, фотографиями и стоимостью каждой позиции.

Рекламодателю не нужно вбивать данные о продуктах вручную — всё можно автоматизировать, просто указав ссылку на свой сайт или магазин на маркетплейсе.

Многие рекламные инструменты умеют продвигать только интернет-магазин в целом. Но порой реклама отдельных товаров может в моменте сработать лучше. Например, когда нужно быстро распродать сезонные товары или привлечь внимание к магазину за счёт популярных моделей. Кроме того, не всем покупателям комфортно самостоятельно скроллить страницы онлайн-магазина — есть пользователи, которые не хотят тратить на это время и предпочтут сразу оказаться на странице нужного товара. Поэтому «Товарные кампании» генерируют рекламные объявления не только всего магазина, но и каждого товара в отдельности.

Рассмотрим поэтапно, как работает реклама товаров в «Товарных кампаниях».

Как создать объявления в «Товарных кампаниях»

Чтобы настроить конкретные предложения с ценами, указанием скидок или условий доставки, вносить сотни позиций в систему не придётся — достаточно добавить ссылку на интернет-магазин в разделе «Кампании». Сервис сам скопирует все названия товаров, фотографии, описания и цены.

Если загружать целый каталог по какой-то причине не хочется, можно «скормить» системе товарный фид (таблицу с нужными позициями и параметрами: типом товара, цветом, размером, стоимостью) или, при желании, вручную создать позиции прямо в личном кабинете.

Если вы уже продаёте товары через «Яндекс Маркет», можно просто подключить каталог оттуда — и на него же вести покупателей.

Алгоритмы «Товарных кампаний» автоматически сгенерируют отдельные рекламные объявления как для всего магазина, так и для каждой товарной позиции и покажут, как они будут выглядеть в поиске «Яндекса» и на партнёрских площадках.

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Объявления для конкретных товаров будут сформированы автоматически без режима корректировок, а объявления, ведущие на весь магазин, можно менять, например:

Сформировать несколько вариантов презентации самого магазина. Вместо «магазин мебели» — «магазин мебели с доставкой и сборкой».

Загрузить разные изображения или видео для рекламы магазина. Например, если у вас магазин украшений, на одном объявлении можно разместить золотую цепочку среди искусственных декораций, на другом — цепочку на модели, а в качестве третьего — приложить снимок от реального покупателя. Или загрузить видео — чтобы удержать внимание.



Для рекламных объявлений всего интернет-магазина алгоритмы будут комбинировать разные текстовые элементы с фото и видео. Чем больше получится вариантов, тем проще будет найти самые «продающие» — те комбинации названий, описаний и креативов, которые привлекают больше всего кликов и покупателей.

Например, в мастерской Wooden World лучше всего работают заголовки с указанием конкурентных преимуществ — например, «отправка без предоплаты». А вот общее «доставка по всей России» привлекает меньше.

Как подготовить рекламу к запуску

После загрузки каталога и настройки объявлений останется только решить:

В каких регионах показывать рекламу. Если вы работаете в Самаре и доставляете в Сызрань, но не в Москву, вряд ли стоит добавлять последнюю в список.

Какая у кампании цель. Иными словами, за какие пользовательские действия бизнес будет платить: за звонки, клики на имейл или за добавления в корзину и совершение покупки.

Во сколько обойдётся целевое действие. Например, звонок может стоить 200 рублей, а фактическая сделка — уже 800.

Сколько готовы потратить на рекламу. В среднем рекомендуемый бюджет на старте составляет от 5000 рублей.

Как определить бюджет кампании

Модель «Товарных кампаний» подразумевает оплату за конверсии, то есть целевые действия потенциальных покупателей. Поэтому рекламный бюджет зависит от стоимости целевых действий, которые выбрал продавец.

Если предприниматель хорошо знает свою аудиторию и уже не раз запускал рекламу в интернете, он примерно представляет, во сколько ему обойдётся добавление в корзину или покупка. Мастерская Wooden World, например, всегда анализирует соотношение затрат на рекламу и количества полученных заказов и просчитывает показатели сама — независимо от формата рекламы.

Магазин, который пробует онлайн-продвижение недавно и не имеет большого опыта в маркетинге, может рассчитать примерную стоимость, запустив тестовую рекламу на две недели — с ограниченным бюджетом. Если цена за действие окажется слишком высокой или низкой, можно пересмотреть заданные параметры. Например, изменить целевые действия или переписать описание магазина — бывает, что большие объявления с объёмным описанием показываются чаще, а работают, наоборот, хуже.

Начальный бюджет в «Директе» может быть совсем небольшим — от 5000 рублей. Но чтобы работать по модели «Оплата за конверсию», стоит держать на счету деньги с запасом: бюджета должно хватать для покупки 10 конверсий.

Куда нажать, чтобы всё заработало

Чтобы начать кампанию, достаточно пополнить счёт и пройти модерацию. После этого объявления будут появляться на площадках «Яндекса».

Статистику «Товарной кампании» можно посмотреть в личном кабинете. Она отображается в нескольких вариантах: выводит данные по рекламе самого магазина, данные отдельных товаров в поиске и товаров в Рекламной сети «Яндекса». А уже внутри этих категорий можно оценить, насколько успешно идёт продвижение каждой отдельной позиции. Например, посмотреть, сколько раз показывали конкретный товар в поисковой выдаче, какое количество целевых действий совершили пользователи.

Есть нюанс: «Яндекс Метрика», которая отслеживает целевые действия, не учитывает заказы, сделанные по телефону (если не подключён коллтрекинг) и через соцсети, а также не берёт в расчёт отложенный спрос. Она может показать, что на 1000 кликов пришлось 30 заказов, но это не значит, что остальные были «пустые». Об этом говорят и в столярной мастерской Wooden World, и в интернет-магазине автомобильных шин и дисков «Шины мигом». Туда клиенты возвращаются порой не через месяц, а через целый год — просто потому, что вспоминают, что однажды видели их в выдаче.

Через «Товарные кампании» Wooden World продвигает в основном более дорогие предметы мебели и, чаще всего, целые товарные комплекты — например, садовые столики и кресла к ним. А мебель подешевле продаёт преимущественно на маркетплейсах.

После запуска «Товарных кампаний» с оплатой за целевое действие мастерская Wooden World увеличила конверсию почти в 2,5 раза и отказалась от рекламы в соцсетях.

Раньше средний процент отказов с рекламы у неё составлял 24,1%, потому что, судя по данным, люди не находили того, что искали. Сейчас, когда компания оставила только рекламу в «Яндексе», — 10%. И конверсия следом выросла с 5 до 12–13%.

Если у вас есть рекламный кабинет в «Яндекс Директе», запустить первую «Товарную кампанию» вы сможете за несколько минут. Для этого нужно кликнуть на «Добавить Кампанию», выбрать географию и бюджет. Сервис автоматически подгрузит информацию обо всех товарах из фида, с вашего сайта или магазина на маркетплейсе, и через несколько минут объявления появятся на площадках «Яндекса» и сайтах его партнёров.