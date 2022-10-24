Коротко: освоить новую профессию на стыке творчества и ИТ

Для которой даже не нужно кодить.

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Материал подготовлен при поддержке онлайн-школы дизайна Contented

Что

Онлайн-курс «UX/UI-дизайнер с нуля до про», который длится 16 месяцев.

Для кого

Для тех, кто хочет сменить профессию или ищет новую удалённую работу в связи с релокацией. Курс подойдёт новичкам и дизайнерам с опытом, которые ищут более «айтишную» специальность.

Чем интересен курс

Курс помогает собрать портфолио: студенты создадут 12 работ, которые можно продемонстрировать будущему работодателю. Предусмотрена и онлайн-практика: четыре недели практики с реальным кейсом в Ozon или в креативном агентстве REDKEDS.

Авторы и менторы курса — дизайнеры из крупных агентств и ИТ-компаний: VK, Tele2, «Ситимобила», «Сбера» и других. Студенты смогут задать вопросы опытным специалистам напрямую — наставники проверяют работы, отвечают на вопросы в чате группы и в личных сообщениях в Slack.

Программа написана так, чтобы студенты через 16 месяцев приблизились к уровню мидл-специалистов. На курсе рассказывают и о веб-дизайне, и о дизайне мобильных приложений — начнут с самых основ.

В конце обучения студенты получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

Что ещё нужно знать

Ожидаемая загрузка студента — 6−10 часов в неделю. Это позволит ему начать работу по профессии уже во время обучения. По словам Contented, к четвёртому месяцу обучения у студента накапливается достаточно знаний, чтобы взять первый заказ на фрилансе, а к десятому месяцу — чтобы претендовать на джуниор-позицию по специальности.

У школы Contented есть Центр карьеры — студенты смогут проконсультироваться с карьерным коучем или получить фидбэк на составленное резюме. Специалисты Центра помогут составить Cover Letter, проведут тестовое собеседование, помогут с выходом на зарубежные рынки и поиском клиентов.

Курс не обязательно оплачивать сразу: сумму можно разбить по месяцам — и не платить проценты.

Для читателей vc.ru школа Contented подготовила промокод UXVC — с ним можно получить дополнительный курс по Photoshop или Illustrator бесплатно.

О том, как стать UX/UI-дизайнером, можно узнать на сайте школы: