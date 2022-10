Как и зачем заказывать вещи с маркетплейса Poizon

На Poizon можно найти первые «джорданы», New Balance 550 или куртку The North Face вполовину дешевле, чем в России и Европе (в том числе из-за того, что многие производства западных брендов расположены в Китае). В каталоге представлены главные стритвир- и сникер-бренды: Nike, Jordan, New Balance, Adidas, Vans, Reebok, Puma, Bape, Stone Island и другие. А товары люксовых брендов, например сумки Louis Vuitton или шарфики Gucci, в среднем на 50–70% выгоднее, чем новенькие в московском ЦУМе или питерском ДЛТ.