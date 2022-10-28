Как и зачем заказывать вещи с маркетплейса Poizon

Площадки, где кроссовки и одежда продаются на 30–50% дешевле, чем в России.

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Материал подготовлен при поддержке сервиса Poizon Shop.

Весной 2022-го большинство западных фешен-маркетплейсов (например, Asos и Farfetch) перестали доставлять посылки в Россию — теперь брендовую сумку, дизайнерское пальто или любимые «найки» можно либо взять у перекупщиков, либо купить с рук. Для российских фанатов кроссовок и уличной моды одной из опций стал Poizon — аналог американского StockX, где оригинальные вещи мировых брендов продаются по ценам на 30–50% ниже российских.

Площадка ориентирована на внутренний рынок Китая; чтобы заказ привезли в Россию, нужен надёжный посредник, который возьмёт на себя выкуп товара и всю логистику. С сервисом Poizon Shop разбираемся, как заказать кроссовки без знания языка и без знакомых в Китае.

Что за Poizon?

Poizon появился в 2015 году как онлайн-сообщество коллекционеров кроссовок и ценителей уличной моды. К 2022 году он развился до полноценного маркетплейса брендовых и дизайнерских вещей. Здесь можно купить кроссовки, одежду, сумки и аксессуары, косметику, парфюмерию и даже электронику. Сейчас компанию оценивают в 10 млрд долларов — столько же стоит, например, американский Reddit.

У Poizon своя логистика, база продавцов и система проверки подлинности товара. Ориентированный на молодую аудиторию, маркетплейс «живёт» только в смартфоне. Аудитория площадки насчитывает свыше 100 млн пользователей, из которых 1,5 млн пользуются приложением ежемесячно.

На Poizon можно найти первые «джорданы», New Balance 550 или куртку The North Face вполовину дешевле, чем в России и Европе (в том числе из-за того, что многие производства западных брендов расположены в Китае). В каталоге представлены главные стритвир- и сникер-бренды: Nike, Jordan, New Balance, Adidas, Vans, Reebok, Puma, Bape, Stone Island и другие. А товары люксовых брендов, например сумки Louis Vuitton или шарфики Gucci, в среднем на 50–70% выгоднее, чем новенькие в московском ЦУМе или питерском ДЛТ.

С весны 2022-го интерес к ресейл-платформе в России значительно усилился: в российском App Store приложение Poizon занимает 5-е место в категории «Спорт», а посещения сайта за последний месяц выросли в 1,5 раза (причём, по данным SimilarWeb, 80% социального трафика — из «ВКонтакте») . Poizon уже привлёк интерес сникерхедов Рунета: только за последний месяц появились несколько десятков обзоров на русскоязычном YouTube и целые гайды, посвящённые площадке.

Вы упомянули систему проверки подлинности. Как она работает?

Одно из ключевых преимуществ Poizon — многоэтапная система верификации. Продавцами на платформе могут быть как официальные дистрибьюторы, так и перекупщики. Поэтому перед отправкой специалисты Poizon в своей лаборатории проверяют вещи на подлинность. Например, кроссовки оценивают по 16 параметрам: осматривают их полностью, включая подошву, ярлычок, стельку и коробку.

После этого вещи опломбировывают фирменной клипсой с идентификационным номером, упаковывают в фирменную коробку Poizon и вкладывают туда сертификат о том, что вещь прошла проверку. Только в таком виде товары отправляются покупателям.

Если Poizon работает только на китайский рынок, то как заказать оттуда в Россию?

В отличие от других фешен-маркетплейсов, оформить заказ на Poizon можно только из Китая. Российской картой оплатить покупку не получится — нужна карточка AliPay или другой китайской платёжной системы. Адрес доставки тоже должен находиться в пределах КНР. Да и в самом приложении нельзя выбрать русский или даже английский язык.

Чтобы не тратить свои время и силы на эти действия, можно обратиться к посреднику. Pozion Shop, вместе с которым мы подготовили этот материал, берёт всю работу по оформлению, выкупу и доставке заказа с маркетплейса на себя. Сервис появился летом 2022 года, но уже сформировал базу покупателей: только за сентябрь команда обработала больше 1500 заказов.

Команда Poizon Shop

Разберёмся, как заказывать кроссовки с посредником, на конкретном примере — попробуем взять себе новенькие Travis Scott x Air Jordan 6 «Olive». По данным Poizon Shop, это одна из самых популярных моделей на маркетплейсе.

С чего начать?

Чтобы видеть цены в юанях и подобрать нужный вариант доставки, скачиваем китайскую версию приложения и регистрируемся в Poizon.

Вводим в поисковую строку название нашей пары на английском и изучаем выдачу. На карточке товара указана стоимость пары (самая низкая, нужный размер может быть дороже) и количество сделок. По клику на карточку открываются фотографии, график изменения цены и последние покупки модели. Как и на любом другом маркетплейсе, один товар предлагают сразу несколько продавцов. Poizon ранжирует их методом биржевого стакана — первым оказывается предложение с самой низкой ценой.

Находим нашу модель и проверяем доступность размеров: «европейский» 38,5 обойдётся в 2139 юаней (около 17 800 рублей по курсу на октябрь 2022 года).

Кроссовки нашли. Что дальше?

Определившись с моделью, пишем Poizon Shop в Telegram — присылаем ссылку на товар и размер, который хотим приобрести. На сообщения отвечает не бот, а сами сотрудники сервиса: они помогут подобрать размер (например, предупредят, если вещь маломерит) и подробнее расскажут о доставке. Уже через три минуты получаем в ответ ссылку на расчёт с пояснением о доставке.

По ссылке открывается индивидуальная страница заказа на Poizon Shop. На ней расчётная итоговая стоимость нашей пары кроссовок с расшифровкой: ценой в юанях и рублях, текущим курсом обмена, комиссией и стоимостью доставки до склада в Москве. Комиссия всегда одинаковая — 1500 рублей за товар.

На этой же странице можно отслеживать статус заказа. Но перед этим нужно его оплатить. Poizon Shop работает по 100%-ной предоплате. Деньги отправляются банковским переводом — на «Сбер», «Тинькофф» или «Альфу».

Сразу после того, как деньги поступили на счёт, заказ выкупят, а статус на странице изменится.

После оплаты останется заполнить личную информацию для связи и данные для доставки СДЭК — с московского склада до пункта назначения. Доставку СДЭК нужно будет оплатить отдельно — при получении.

Сколько ждать заказ?

Poizon предлагает несколько опций доставки — можно получить посылку быстрее, а можно немного сэкономить и подождать чуть дольше.

Если товар на складе маркетплейса (голубая кнопка слева), его доставят посреднику через 2–3 дня, а затем Poizon Shop переправит посылку через границу. Наша пара — как раз такой случай. Если товар находится у поставщика (чёрная кнопка по центру экрана с числами 5–6), пару можно ждать 5–6 дней — значит, вещи предстоит сначала оказаться на складе Poizon и пройти проверку. Этот вариант поможет немного сэкономить 2–3 тысячи рублей, но есть риск, что маркетплейс не подтвердит подлинность товара и отменит заказ.



Случается это редко: на 1000 заказов приходилось всего 5—6 «отмен» со стороны сервиса, рассказывает основатель Poizon Shop Илья Брагин.



Деньги в таких случаях автоматически возвращаются посреднику, а сотрудники Poizon Shop предлагают покупателю несколько опций: перезаказать эту же модель у другого продавца, выбрать новую пару или отказаться от покупки и вернуть деньги.

Если товар находится не в Китае (ещё одна чёрная кнопка справа с числами 5–10), продавец также сначала отправит его на склад Poizon, где ему предстоит пройти проверку. Вещь может ехать до склада в Китае до 10 дней, и в этом случае тоже есть риск, что подлинность товара не подтвердится.

В некоторых случаях можно приобрести б/у вещи с уценкой (последняя серая кнопка с логотипом в углу). Тогда Poizon автоматически перенаправит на стороннее приложение с доской объявлений. Там наши «эйрмаксы» обойдутся в 519 юаней с рук уже с учётом доставки. Доставка редких товаров — когда вещь едет на склад маркетплейса из другой страны (Японии, Кореи или США) — может занимать более 10 дней.



С Poizon товар поступает на склад Poizon Shop в Китае, после чего отправляется в Москву. Дотуда заказ добирается ещё две недели.

И как тогда происходит доставка по России?

Poizon Shop официально сотрудничает с сервисом СДЭК, так что покупку можно получить курьером или в офисах логистической компании. Доставка по Москве обойдётся в 100 рублей, а в регионы — в среднем от 150 до 350 рублей.

После того как мы забрали коробку с кроссовками, администратор сервиса уточняет, всё ли в порядке, — и только потом закрывает сделку.

А можно получить заказ ещё быстрее?

У Poizon Shop есть сайт с моделями в наличии: кроссовками и кедами, которые находятся в Москве в их шоуруме. Он работает как пункт самовывоза и самостоятельный магазин, где можно купить понравившуюся пару или присмотреться к размерной сетке, чтобы затем сделать заказ на маркетплейсе. Сервис также планирует открыть второй шоурум — в центре.

Что если пришла неоригинальная вещь?

Такие случаи исключены — маркетплейс Poizon ещё на стадии аутентификации не пропустит такой товар и сразу оформит возврат средств. При заказе через Poizon Shop об отмене покупателю напишут в сообщения и предложат перезаказать товар у другого поставщика или вернуть деньги.

Нам очень важно, чтобы наши покупатели получали качественный товар и носили его с удовольствием. Очень редко бывает и такое, что мы можем пропустить какие-то небольшие дефекты во время личной проверки обуви, в таких случаях мы всегда предложим сделать перезаказ или вернуть деньги. Илья Брагин, основатель Poizon Shop

Сервис PoizonShop со своей стороны также даёт гарантию, что покупатель получит оригинальный товар. У посредника есть свой склад в Китае: там сотрудники осматривают каждую вещь перед отправкой. Если с маркетплейса пришёл неоригинальный товар — Poizon обещает вернуть его стоимость покупателю в тройном размере.

Что делать, если кроссовки не подошли?

В случае, когда при заказе вы перепутали размер, сразу нужно написать в телеграм администратору Poizon Shop. Если у вас популярная модель со стандартным размером, то Poizon Shop предложит вам возврат средств за вычетом комиссии и доставки. В противном случае можно выставить свою пару на продажу в этом же сервисе и не только вернуть потраченные деньги, но и заработать, ведь товар с Poizon дешевле того же товара в России на 30–50%.

О главных новинках маркетплейса Poizon, возможностях доставки в Россию и нюансах доставки вещей из Китая через посредника Poizon Shop рассказывает в телеграм-канале.