Нужны ли Дракуле брекеты?

Ведём известных вампиров к стоматологу.

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Материал подготовлен при поддержке DentalPRO

Зубы — главный рабочий инструмент вампиров. Неправильный прикус, слишком выдающиеся клыки, отсутствие должной гигиены приводят к проблемам. Возможно, вампиры со здоровыми зубами были бы добрее к окружающим и не такими кровожадными. Чтобы помочь им улучшить качество жизни, попросили эксперта-стоматолога разработать программы лечения для известных упырей из кино и сериалов.

Юсиф Акберов Эксперт DentalPro и владелец сети клиник «‎Имплант52»‎

Вампир Питер из фильма «Реальные упыри» (16+)

Питер — самый немногословный герой фильма. Общается с другими только при помощи шипения. Вероятно, дело в возрасте и образе жизни: Питер затворник, ему больше 8000 лет. А может, в прикусе, ведь с такими зубами неудобно разговаривать и легко отпугнуть даже соседей-вампиров.

Мнение эксперта

У пациента выраженный дистальный прикус — патология, при которой верхняя челюсть смещена относительно нижней. И аномальные размеры всех зубов, не только клыков. Это грозит Питеру ненужными травмами. Также нарушено смыкание челюсти — рот часто в открытом положении, что говорит о ротовом дыхании и возможной гипертрофии жевательных мышц. Такие изменения визуально портят овал лица. В целом, Питер — находка для стоматолога.

Для идеальной улыбки Питеру необходимо удалить несколько зубов, сделать профессиональную чистку и походить с брекет-системой. Не помешает консультация гнатолога — врача, который занимается взаимосвязью между всеми структурами зубочелюстной системы. После проведённого стоматологического лечения некоторые проблемы с зубами могут повториться из-за системных нарушений в работе мышц и височно-нижнечелюстного сустава. Гнатолог поможет избежать лишних походов к стоматологу.

Лечение сложное, обойдётся в 803 тысячи рублей и займёт 2–3 года. Но для Питера, учитывая его возраст, это просто пустяки.

Вампир Андрей из «Ночного дозора» (16+)

Андрей — преступник в мире вампиров. Он обратил возлюбленную в вампиршу помимо её воли, вместо того чтобы убить — такое было условие, чтобы получить лицензию на охоту. Взамен Ларисы своей жертвой выбрал мальчика, но замысел не удался — вампир погибает в драке.

Мнение эксперта

У Андрея обратная арка улыбки — когда режущий край верхних зубов не повторяет линию нижней губы. Из-за этого вампир выглядит не так привлекательно, как мог бы с красивой и ровной улыбкой. Также наблюдаем скученность зубов — это способствует образованию кариеса, зубного камня, неравномерной нагрузке на зубы при жевании и иногда даже является причиной дефекта речи.

Сначала удалим несколько зубов и установим ортодонтический имплант. Он поможет поправить размеры челюсти. Далее установим брекет-систему. Идеальная улыбка обойдётся Андрею в 927 тысяч рублей и займёт год.

После установки имплантов Андрею нужно внимательно отнестись к уходу за зубами. Первое время после лечения стоит отказаться от активных занятий спортом — придётся выбирать жертв послабее. Также не рекомендуется проверять прочность зубов жёсткой пищей — например, колоть орехи или грызть карандаши. В драки тоже лучше не лезть: будет жаль зубов, в которые вложено столько сил.

Граф Орлок из фильма «Носферату, симфония ужаса» (16+)

Граф Орлок — герой фильма, снятого по роману Брэма Стокера «Дракула». В отличие от оригинального сценария, в фильме «Носферату, симфония ужаса» есть романтическая линия: вампир влюбляется в жену нанятого им адвоката, но безответно. В конечном счёте хитрость Элен погубила графа — она заманила его под солнечный свет. Кто знает, как сложилась бы судьба девушки и графа, будь у него более обаятельная улыбка.

Мнение эксперта

Несмотря на аристократический статус, графа, очевидно, мало заботит состояние зубов. Сложно поставить диагноз без полного обследования, но, скорее всего, мы имеем дело с адентией — часть зубов разрушена или вовсе отсутствовала изначально. Предположу, что у пациента есть воспаление — пародонтит — и постоянно очень болят дёсны.

По итогам полного обследования предложим полную санацию: почистим зубной камень, уберём корни разрушенных зубов, задействуем челюстно-лицевую хирургию, поставим импланты и брекет-систему. Чтобы повысить шансы графа Орлока влюбить в себя Элен, предложим виниры. Лечение займёт пару лет и обойдётся в 1,5 млн рублей.

Пациенту необходимо чаще чистить зубы — желательно после каждой жертвы — и всякий раз, покидая замок, посещать стоматолога.

Отвести вампира к стоматологу — сложная задача. Приём лучше вести ночью, нужна нестандартная программа лечения и, конечно, напоминания: вампиры, как правило, в возрасте и попросту могут забыть о посещении врача. С этими трудностями необычным пациентам поможет справиться программа DentalPRO.

Нэн Фланаган из сериала «Настоящая кровь» (18+)

Нэн — властная и занятая женщина. Представляет кровопийц в Американской лиге вампиров и часто выступает на телевидении. У Нэн, как и у других персонажей сериала, нехарактерное расположение клыков — на резцах. Внешность это не портит, но можно сделать улыбку подобрее.

Мнение эксперта

У пациентки нет вторых резцов и открытая десневая улыбка. Но в целом зубы в хорошем состоянии.

Чтобы сделать улыбку идеальной, установим брекет-систему — освободим место для резцов. И затем поставим имплантаты. На всё потребуется 1,5 года лечения и 539 тысяч рублей.

В своём плотном графике Нэн нужно найти время для ухода за брекет-системами. Вампирская диета может вызвать избыток вредных микроорганизмов в ротовой полости и свести к нулю все результаты лечения. Рекомендуем чистить зубы специальными электрическими зубными щётками, нитями, ёршиками и использовать ирригатор.

Элай из сериала «Сверхъестественное» (16+)

Кажется, эти зубы созданы, чтобы кусать. Однако Элай сделал выбор в пользу «вегетарианства» — он отказался от человеческой крови и питается кровью исключительно крупного рогатого скота. Как бы то ни было, жить с двумя рядами зубов с точки зрения удобства — такое себе.

Мнение эксперта

Проблема вампира — скученность и избыточное количество зубов. Обойдёмся частичным удалением, сделаем закрытие рецессии — хирургически восстановим естественный контур дёсен. Затем установим коронки. Надеемся, в процессе лечения он не откажется от принципов «вегетарианства» — судя по выражению лица, пациент не очень готов к стоматологу.

Красивая улыбка обойдётся Элаю в 546 тысяч рублей. После лечения вампиру придётся привыкать к обновлению и свободному пространству во рту.

Дракула из фильма «Дракула» 1958 года (16+)

Герой этого фильма — клыкастый гурман в классическом исполнении. Кстати, актёр Кристофер Ли перевоплотился в вампира по меньшей мере 10 раз. Кажется, для многочисленных ролей проще было один раз нарастить клыки у стоматолога. У Дракулы Ли, как и положено, аристократическая внешность, проблем с зубами на первый взгляд почти нет.

Мнение эксперта

У пациента скученность зубов на нижней челюсти и очевидна проблема с их стираемостью. Чтобы сделать оскал идеальным, удалим два зуба мудрости, уберём зубной камень, поставим виниры на проблемные зубы и брекет-системы на обе челюсти. На лечение потребуется 424 тысячи рублей и 2 года походов к врачу.

Стоматолог — лучший друг и помощник вампира (и не только). Если пропускать визиты к врачу, то помимо преждевременной потери зубов можно заработать головные боли, проблемы с желудочно-кишечным трактом и с височно-нижнечелюстным суставом. Охота на жертв перестанет приносить удовольствие, а проблемы с открытием челюсти могут сделать укус попросту невозможным.

Вероятно, вампиры избегают стоматологов, потому что боятся их, как обычные люди. Современный подход клиник к лечению пациентов помогает побороть страх и привить здоровую привычку посещать врача минимум раз в полгода.

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Благодаря алгоритмам DentalPRO рутинную работу можно делегировать, а освободившееся время посвятить пациентам. Управлять процессами можно в режиме «одного окна» — другие приложения для этого не нужны. Благодаря этим факторам доходность клиники, по словам представителей DentalPRO, можно повысить до 30%.

Это единственная система, где можно воссоздать мультимедийную зубную формулу — в статье мы использовали её, чтобы сделать план лечения вампиров понятным и простым. Для пациентов его можно распечатать или отправить в приложении. Так у них будет возникать меньше вопросов по лечению и затратам.