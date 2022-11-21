Как работает сервис видеоконференций от «Сбера»

Расшифровывает звонки в реальном времени, а ссылки на встречи бессрочные — и хранят историю чата.

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Материал подготовлен при поддержке сервиса видеоконференций SberJazz

С самого основания «Комитет» — владелец vc.ru и DTF — распределённая команда. Ещё до пандемии мы перепробовали с десяток разных корпоративных «звонилок»: Zoom восторга не вызывал, Slack тормозил, Whereby требовал регистрироваться. Мы даже создали собственный сервис конференц-связи — heyka (работала по модели Discord). Но со временем поддержка сервиса стала отнимать много ресурсов, проект закрыли, и «Комитет» осел в Google Meet: почта Google есть у всех сотрудников.

Мы понимаем, что в любой момент компания может «уйти» из страны и пользоваться сервисом будет неудобно или вообще невозможно. Поэтому продолжаем тестировать сервисы. В этот раз — SberJazz, продукт «Сбера», который компания сначала придумала как внутреннюю «звонилку», а затем превратила в B2B-продукт с публичной и корпоративной версией.

Что нужно знать о сервисе

Не заставляет регистрироваться и что-то скачивать

У SberJazz есть веб-версия, которая работает как в десктопном Google Chrome на Windows и в российском «Яндекс Браузере», так и в мобильном Safari на iOS (правда, на компьютере сервис иногда предлагает перейти в Chrome).

Устанавливать сертификаты НУЦ Минцифры, которые нужны, чтобы бесперебойно и безопасно открывался основной сайт «Сбера», тоже не надо — звонки работают и так. Запустить сервис можно и через приложение «Салют, Jazz» на iOS и Android.

Авторизоваться в публичной версии сервис не просит — достаточно указать имя при входе. Так что подключение занимает меньше десяти секунд. Но чтобы получить дополнительные права (что в этом хорошего — ещё скажем ниже), нужно зайти на платформу через «Сбер ID» — вот для этого сертификаты Минцифры всё-таки могут понадобиться.

Упрощает жизнь тем, кто опоздал или отвлёкся

Во время групповой конференции можно включить транскрибацию, чтобы расшифровать устную речь в письменную — за это отвечает собственная технология «Сбера» SaluteSpeech. Текст в реальном времени отображается в чате, говорящего приложение тоже указывает. Историю можно выгрузить во время звонка или после — или просто следить за ходом встречи в чате, если пришлось отвлечься.

Подходит для совместных презентаций

Во время одного созвона отчитываться могут несколько сотрудников: маркетолог показывает статистику по переходам, дизайнер — макеты в разработке, продакт — обновлённую дорожную карту. Чтобы не ссылаться на предыдущих спикеров (никто из присутствующих всё равно не запомнил, как выглядели графики на слайдах), можно открыть несколько презентаций сразу (или даже видео) — и переключаться между ними по клику.

Не заставляет плодить тысячи ссылок на разные звонки

Регулярные звонки — например, ежемесячные летучки «Комитета» — в SberJazz тоже можно планировать заранее, добавляя в корпоративные календари бессрочные ссылки.

Командам, которые устраивают «синки» каждый день, достаточно создать одну ссылку и каждый раз пользоваться только ею. Из плюсов: от звонка к звонку она сохраняет историю чата — можно вспомнить, на чём остановились в прошлый раз.

Не заставляет смотреть на время

Конференции в SberJazz не ограничены по времени: просить участников перезайти по той же ссылке не придётся, да и выступить успеют все. Выступлению, кстати, можно ставить реакции с помощью эмоджи.

Синхронизируется с умными устройствами Sber

Владельцы смарт-дисплеев SberPortal могут участвовать в конференциях, параллельно перебирая данные в табличках и отвечая на письма в почте — устройство освобождает рабочий компьютер. ТВ-медиацентр SberBox Top со встроенной камерой позволяет проводить встречи с большого экрана: его можно использовать как дома, так и в офисной переговорке. Для переноса изображения на экран телевизора достаточно поднести к устройству смартфон — компания говорит, что переключение между девайсами бесшовное. Это проще, чем подключать к экрану ноутбук и путаться в HDMI-проводах. А камеры устройств будут держать говорящего в фокусе, даже если он перемещается по комнате.

Управлять конференцией на этих устройствах можно голосом или жестами. Например, удалёнщики могут хвастаться перед коллегами новыми пейзажами, а те будут отправлять лайки, показывая жест «большой палец вверх». Если же коллеги станут слишком громко завидовать пальмам на фоне, администратор встречи может отключить их микрофоны.

Как всё это выглядит на деле

Одна из важных возможностей SberJazz — шумоподавление. Ею стоит воспользоваться, если звонок проходит в людном кафе или аэропорту. Протестировать эту и другие функции мы попросили продюсеров vc.ru.

Анна-Алина Майгурова Продюсер vc.ru,

звонила из людного кафе

Лена Наребецкая Продюсер vc.ru, отвечала из

тбилисского дворика с «таким себе вайфаем»



Анна-Алина практически всегда созванивается из дома — чтобы контролировать ситуацию: «Если мне назначают незапланированный звонок, когда я, как назло, выбираюсь поработать в кофейню, я испытываю жуткий стресс. Стараюсь сразу отключать камеру, чтобы за моей спиной никто не ходил, и прикрываю микрофон наушников — иначе коллегам придётся терпеть звуки шумной кофемашины, музыку и гам».

Лена тоже предпочитает работать и созваниваться из дома, но два раза в неделю ходит в кафе и коворкинги, чтобы не срастись с офисным креслом: «Звонки часто организуют внезапно — никогда не угадаешь, где окажешься: помню, провела один в очереди на прививку посреди Измайловского парка. В этот раз подключилась во дворе небольшой кофейни».

Вход на звонок у продюсеров занял несколько секунд. Авторизоваться через «Сбер ID» не получилось из-за отсутствия в браузерах сертификатов НУЦ Минцифры, но это никак не сказалось на звонке. Разбираться в интерфейсе тоже не пришлось: в нескольких кнопках сложно запутаться. О том, как установить сертификаты Минцифры, «Сбер» сделал инструкцию.

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Продюсерам понравилось отсутствие пускай и мелких, но отвлекающих заморочек. Анна-Алина заметила, что наконец-то не нужно было выбирать в спешке рабочий гугл-аккаунт для входа или перезаходить, если ошибся. Лена отметила, что для записи звонка не требуется никаких администраторских прав, а звук улучшался шумоподавлением: «Оно действительно сработало: во дворе свистел ветер, а в кофейне бубнили гости, но слышно этого не было. Правда, без гарнитуры — при записи звука с компьютера — функция показала себя лучше».

Продюсеры почти признались, что готовы отказаться от других «звонилок» в пользу SberJazz. «Почти» — потому что любому сервису есть куда развиваться. Например, можно было бы увеличить лимит символов для сообщений в чате (сейчас это 200 знаков). А ещё нелишним было бы добавить больше смайлов-реакций — и разрешить хотя бы авторизованным пользователям с администраторскими правами выбирать подборку самых подходящих, как в телеграм-каналах. Мелочь, но задаёт тон встрече.

Какие есть тарифы

Для индивидуального использования SberJazz полностью бесплатный и позволяет пригласить до 200 участников на одну конференцию, записав её. Не ограничивая время звонка, разрешает демонстрировать одновременно несколько экранов, расшифровывает речь при авторизации и включает шумоподавление.

Основное отличие от платных версий: меньше возможностей для администрирования (нельзя, например, создать зал ожидания и принимать заявки вручную), и доступ у организатора только к облачной версии — на своём сервере не запустишь.

В тарифе для бизнеса до 99 человек создатель встречи может удалять и добавлять участников, а также накладывать на видео водяные знаки для защиты авторского права или запрещать записывать встречи вовсе — удобно, если начальники обсуждают большие бюджеты или психолог конфиденциально беседует с пациентом. Ещё одно преимущество — возможность встроить приложение с помощью SDK-файлов или API в свои корпоративные платформы: интранет или мессенджер.

Годовая лицензия для одного сотрудника стоит 8 тысяч рублей (на момент выхода материала). Привязывать её к конкретному человеку не обязательно — можно передавать ключи внутри коллектива.

В тарифе для бизнеса от 100 человек принципиальное отличие от предыдущего — возможность развернуть решение на собственных серверах, чтобы трафик не выходил за пределы корпоративных систем. Вместе с этим компания получает расширенную техподдержку.

Годовая лицензия для одного сотрудника стоит 11 тысяч рублей (на момент выхода материала). Но покупать лицензии на всех не обязательно: можно дать расширенный доступ нескольким сотрудникам, остальных можно будет ввести в систему по бесплатному плану.