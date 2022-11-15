1 декабря пройдёт большая конференция Tinkoff eCommerce о том, как увеличить продажи в онлайне

На ней обсудят, как развиваться на маркетплейсах и в независимых интернет-магазинах.

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Материал подготовлен при поддержке банка «Тинькофф»

Организаторы развернут четыре сцены:

Тренды eCom 2023 — здесь руководители крупнейших российских онлайн-компаний — например, «Диван.ру», Lamoda и YouDo — расскажут, как перестраивать бизнес-модели, искать и привлекать клиентов, управлять персоналом в новых реалиях.

— здесь руководители крупнейших российских онлайн-компаний — например, «Диван.ру», Lamoda и YouDo — расскажут, как перестраивать бизнес-модели, искать и привлекать клиентов, управлять персоналом в новых реалиях. Интернет-магазины — блок о том, что делать, если трафик утекает в маркетплейсы. Эксперты расскажут, как повышать конверсию, выстраивать логистику и работать с зарубежными поставщиками и партнёрами.

Маркетплейсы — секция о том, как найти наиболее подходящую вам площадку и не затеряться на ней среди конкурентов. Здесь обещают поднять острые вопросы — например, можно ли обойтись на маркетплейсах без демпинга или как российским селлерам заменить зарубежные бренды.

Старт бизнеса в онлайне — блок для новичков: о том, с чего начать на маркетплейсе. Расскажут и про поиск покупателя, и про бухгалтерию с логистикой, поделятся кейсами селлеров и владельцев интернет-магазинов, с нуля построивших онлайн-бизнес.

Перед зрителями выступят более 50 экспертов из сферы онлайн-продаж: директор Tinkoff eCommerce, CEO «Циана», «Нетологии» и «Связного», управляющий директор X5 Digital и руководитель продаж перфоманс-продуктов из «Яндекса» и другие.

Важная часть мероприятия — премия Tinkoff eCommerce Awards. По словам Ильи Кретова, директора Tinkoff eCommerce, эта награда станет «Оскаром» в сфере электронной коммерции.

Тема премии этого года — «Герои маркетплейсов». Подать заявку на конкурс может любой селлер — до 23 ноября. Всего пять номинаций: например, «Предложение года» — за успешное продвижение широкого ассортиментного ряда на маркетплейсах или «Производитель года» — за успешные продажи товаров собственного производства на маркетплейсах.

Зарегистрироваться на конференцию можно бесплатно. Офлайн-часть пройдёт 1 декабря в «КАРО Октябрь» (начало в 10:00). Из кинотеатра также проведут онлайн-трансляцию.