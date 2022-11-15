1 декабря пройдёт большая конференция Tinkoff eCommerce о том, как увеличить продажи в онлайне
На ней обсудят, как развиваться на маркетплейсах и в независимых интернет-магазинах.
Материал подготовлен при поддержке банка «Тинькофф»
Организаторы развернут четыре сцены:
- Тренды eCom 2023 — здесь руководители крупнейших российских онлайн-компаний — например, «Диван.ру», Lamoda и YouDo — расскажут, как перестраивать бизнес-модели, искать и привлекать клиентов, управлять персоналом в новых реалиях.
- Интернет-магазины — блок о том, что делать, если трафик утекает в маркетплейсы. Эксперты расскажут, как повышать конверсию, выстраивать логистику и работать с зарубежными поставщиками и партнёрами.
- Маркетплейсы — секция о том, как найти наиболее подходящую вам площадку и не затеряться на ней среди конкурентов. Здесь обещают поднять острые вопросы — например, можно ли обойтись на маркетплейсах без демпинга или как российским селлерам заменить зарубежные бренды.
- Старт бизнеса в онлайне — блок для новичков: о том, с чего начать на маркетплейсе. Расскажут и про поиск покупателя, и про бухгалтерию с логистикой, поделятся кейсами селлеров и владельцев интернет-магазинов, с нуля построивших онлайн-бизнес.
Перед зрителями выступят более 50 экспертов из сферы онлайн-продаж: директор Tinkoff eCommerce, CEO «Циана», «Нетологии» и «Связного», управляющий директор X5 Digital и руководитель продаж перфоманс-продуктов из «Яндекса» и другие.
Тема премии этого года — «Герои маркетплейсов». Подать заявку на конкурс может любой селлер — до 23 ноября. Всего пять номинаций: например, «Предложение года» — за успешное продвижение широкого ассортиментного ряда на маркетплейсах или «Производитель года» — за успешные продажи товаров собственного производства на маркетплейсах.
Зарегистрироваться на конференцию можно бесплатно. Офлайн-часть пройдёт 1 декабря в «КАРО Октябрь» (начало в 10:00). Из кинотеатра также проведут онлайн-трансляцию.
Посмотрел спикеров - очень много топов из крупных корпораций и крайне мало предпринимателей, кто могут рассказать, как же на самом деле обстоят дела в e-commerce и на маркетплейсах в частности(
Когда условные ВкусВилл, X5, МВидео, Связной и т.п. рассказывают о своем опыте и бизнес-кейсах, то это вообще никак не может быть применимо к подавляющему большинству бизнесов, к сожалению.