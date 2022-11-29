Коротко: эквайринг без комиссий и абонентской платы на две недели
Акция «ЮKassa» для новых клиентов-предпринимателей.
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Материал подготовлен при поддержке «ЮKassa»
Что
Эквайринг от «ЮKassa» с комиссией 0% на платежи банковскими картами и кошельком «ЮMoney». Процент будет действовать 14 дней (или первые 100 тысяч рублей оборота).
Для кого
Для предпринимателей с оборотом до 5 млн рублей в месяц, которые принимают платежи от физлиц в онлайне и офлайне и подключаются к «ЮKassa» впервые.
Чем интересно
- У «ЮKassа» 10 способов оплаты: от QR-кода до электронного кошелька и даже баланса телефона. С помощью QR-кода СБП бизнес может принимать платежи через сайт, приложение и офлайн.
- Тарифная сетка прозрачная: какой будет комиссия за приём платежей разными способами, можно посмотреть тут.
- Интеграция простая: форму для оплаты на сайт можно добавить с помощью готовых CMS-модулей или выставить счёт из личного кабинета.
- Система экономит время покупателей: они могут настроить автоплатежи для подписок и сохранять данные карт, чтобы не вводить их при каждой покупке.
- Сервис работает стабильно: время непрерывной работы без сбоев и перезагрузок составляет 99,98%.
Что ещё стоит знать
Чтобы подключиться к «ЮKassa» и участвовать в акции, нужно заплатить символический рубль. Нулевая комиссия будет работать уже на следующий день после регистрации.
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