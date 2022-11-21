Коротко: крупнейшая международная конференция по ИИ на русском языке

Чего ждать от AI Journey.

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Материал подготовлен при поддержке AI Journey

Для кого

Для всех, кто интересуется искусственным интеллектом. На конференции есть секции и для школьников, и для взрослых специалистов с разным уровнем погружения в тему.

Чем интересна AI Journey

В предыдущие два года AIJ возглавляла топ международных ИИ-конференций по числу участников*. В 2022-м организаторы не планируют снижать обороты и готовят для слушателей два насыщенных дня, в которые войдут:

Пять тематических треков: молодёжный трек AIJ Junior, трек о пользе ИИ для устойчивого развития AI4ESG, научный AIJ Science и два трека, посвящённых связи науки и бизнеса, — Science & Industries и Science & Business.

Презентации новых разработок — мультимодальных, мультиязыковых, генеративных моделей, трансформеров и новых архитектур.

Обсуждения ключевых исследований с российскими и международными технологическими центрами и примеры внедрения передовых научных разработок в разных отраслях.

Применение AI в области и устойчивого развития.

Разбор лучших практик и кейсов использования AI в бизнесе.

Дискуссии об этических аспектах применения AI-технологий.

Воркшопы и мастер-классы и интерактивы для школьников.

Выступающие: эксперты разных подразделений «Сбера», спикеры ведущих технических вузов (МФТИ, ИТМО, МГТУ, ВШЭ), учёные Института искусственного интеллекта AIRI и представители российских и международных компаний в области ИИ.

Что ещё нужно знать

AI Journey пройдёт с 23 по 24 ноября в онлайн-формате, регистрироваться на неё не нужно. Расписание и список спикеров уже опубликованы на сайте конференции.