Коротко: крупнейшая международная конференция по ИИ на русском языке
Чего ждать от AI Journey.
Материал подготовлен при поддержке AI Journey
Для кого
Для всех, кто интересуется искусственным интеллектом. На конференции есть секции и для школьников, и для взрослых специалистов с разным уровнем погружения в тему.
Чем интересна AI Journey
В предыдущие два года AIJ возглавляла топ международных ИИ-конференций по числу участников*. В 2022-м организаторы не планируют снижать обороты и готовят для слушателей два насыщенных дня, в которые войдут:
- Пять тематических треков: молодёжный трек AIJ Junior, трек о пользе ИИ для устойчивого развития AI4ESG, научный AIJ Science и два трека, посвящённых связи науки и бизнеса, — Science & Industries и Science & Business.
- Презентации новых разработок — мультимодальных, мультиязыковых, генеративных моделей, трансформеров и новых архитектур.
- Обсуждения ключевых исследований с российскими и международными технологическими центрами и примеры внедрения передовых научных разработок в разных отраслях.
- Применение AI в области и устойчивого развития.
- Разбор лучших практик и кейсов использования AI в бизнесе.
- Дискуссии об этических аспектах применения AI-технологий.
- Воркшопы и мастер-классы и интерактивы для школьников.
Выступающие: эксперты разных подразделений «Сбера», спикеры ведущих технических вузов (МФТИ, ИТМО, МГТУ, ВШЭ), учёные Института искусственного интеллекта AIRI и представители российских и международных компаний в области ИИ.
Что ещё нужно знать
AI Journey пройдёт с 23 по 24 ноября в онлайн-формате, регистрироваться на неё не нужно. Расписание и список спикеров уже опубликованы на сайте конференции.