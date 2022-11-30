Стать предпринимателем в кризис и не прогореть

Рассказываем про пять известных компаний, которые стартовали в «лихое» время.

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Материал подготовлен при поддержке «Сбербанка»

Уолт Дисней стал одним из первых крупных клиентов ИТ-компании HP, а сервис Airbnb начинал свой путь с надувных матрасов в гостиной создателей. На примере известных компаний рассказываем, что кризис действительно может стать временем возможностей — и не только на бумаге.

LEGO — от производства лестниц к тем самым кубикам

Год создания: 1932

Кризис: Великая депрессия

Начавшаяся в 1929 году Великая депрессия серьёзно подкосила экономику США и Европы: производства простаивали, а безработица стала массовой. В самый разгар кризиса, в 1932 году, датский бригадир команды плотников и столяров Оле Кирк Кристиансен создал компанию, которую позже назвал LEGO.

История LEGO началась с производства хозтоваров — лестниц, гладильных досок, подставок для ёлок, деревянных игрушечных автомобилей, самолетов и йо-йо. Затем спрос на товары повседневного спроса снизился, и Оле Кирк Кристиансен решил сконцентрировать бизнес на производстве игрушек.

В 1935 году он придумал название компании, которое образовал из слов leg godt — «играть хорошо».

Тогда в LEGO трудились всего семь человек, один из них — двенадцатилетний сын Оле — Готфрид, который в будущем возглавит компанию.

За первые два года Второй мировой войны компания удвоила продажи. Не закрылся бизнес и после пожара на фабрике в 1942 году, который практически уничтожил дело Оле. Тогда предприниматель решился построить новый современный завод, взяв кредит.

Всемирную известность LEGO получила, когда перешла от производства деревянных игрушек к пластмассовым:

В конце 1950-х группа купила права на соединяющиеся между собой пластиковые кубики, изобретённые английским психологом Хилари Фишером Пейджем.

В это же время компания приобрела крупнейшую в Дании форму для отливки пластика.

В 1958 году у LEGO появились те самые кубики. Детали конструкторов, созданных в то время, могут соединяться с современными элементами LEGO.

В 2022 году LEGO Group— крупнейший мировой производитель игрушек. В 2021 году продажи компании выросли на 27% — до $7,8 млрд.

По всему миру компания ежегодно выпускает почти 100 млрд кубиков и нанимает для этого около 24 тыс. человек.

ИТ-компания HP — поставщик Уолта Диснея и оборонной промышленности

Год создания: 1939

Кризис: Великая депрессия

Компанию создали выпускники Стэнфордского университета Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард. Название HP (Hewlett — Packard) сложилось из фамилий соинвесторов. Фамилию, которая будет стоять первой, основатели определили с помощью жребия. Изначально HP специализировалась на измерительном оборудовании, в частности, контроллерах для двигателей или сигнальных устройствах.

Условия для ведения бизнеса у партнёров были скромными: начальный капитал в $538 и «офис» в калифорнийском гараже.

Первым продуктом компании стал генератор звуковых частот Model 200A. Подобный прибор уже существовал на рынке, но у HP он стоил намного дешевле: $54,4 вместо $200. Снизить цену удалось с помощью технического манёвра: в HP решили использовать небольшую лампу накаливания в качестве резистора в критической части схемы. Цифра в названии генератора не была связана с его техническими характеристиками — Хьюлетт и Паккард специально внесли в название «200» чтобы у покупателя сложилось впечатление, что фирма работает давно.

Одним из первых крупных клиентов HP стала студия Уолта Диснея. Она купила восемь генераторов Model 200B для тестирования системы стереозвука, которые использовались при работе над легендарным мультфильмом «Фантазия».

Во время Второй мировой войны у HP появились заказы на оборонную электронику: мощные генераторы, подавители радарных сигналов. Благодаря растущему числу клиентов, в 1942 году в компании наконец решились на строительство офиса. При этом владельцы бизнеса решили не рисковать и сконструировали здание так, чтобы в случае банкротства его бы получилось быстро переоборудовать в продуктовый магазин.

В последующие десятилетия HP перешла на товары массового спроса — калькуляторы и струйные принтеры, которые принесли фирме коммерческий успех. Закрепиться на рынке компьютеров HP удалось только в начале 2000-х. По итогам 2021 года корпорация HP сохранила второе место в рейтинге крупнейших мировых производителей ПК.

Burger King — громадина бургерных войн

Год создания: 1954

Кризис: рецессия в 1953–1954 гг.

Создатели Burger King — Джеймс Макламор и Дэвид Эджертон, их первый ресторан открылся в Майами в 1954 году. Это произошло во время десятимесячной рецессии, которая началась в США из-за войны в Корее. В 1955-м в США запускается McDonald’s — так компании становятся конкурентами.

В Burger King делали акцент на приготовлении блюд на гриле без масла. А ещё там появились столовые (но всё же пластмассовые) приборы — в подобных заведениях их обычно не было вовсе.

В 1957 году Burger King добавил в меню новый бургер — Whopper («громадина» в переводе с английского). Это был аналог Big Mac из McDonald’s, который «зашёл» посетителям. В конце 1950-х основатели начали вкладываться в рекламу компании и Whopper. Это ещё сильнее укрепило популярность сети.

За почти 70 лет Burger King четыре раза сменила собственников.

В 1967 году владельцы Burger King продали её компании Pillsbury за $18 млн. Тогда в сети было 274 кафе, однако McDonald’s развивалась стремительнее: в 1968 году сеть открыла тысячный ресторан. Рост Burger King тормозила работа с франчайзи, которые часто уклонялись от единых требований — например, не соглашались на стандартное меню. Ужесточить контроль работы франчайзи смог бывший топ-менеджер McDonald’s, который перешёл на работу к конкурентам. Он занялся повсеместной стандартизацией: создал региональные офисы, которые должны были контролировать работу партнёров и помогать им во всём.

Борьба за лидерство привела к судебным разбирательствам. Например, в рекламе Burger King 1981 года шестилетняя Сара Мишель Геллар (которая позже сыграла в сериале «Баффи — истребительница вампиров») утверждала, что мяса в бургерах McDonald’s на 20% меньше.

За эти заявления McDonald’s пыталась засудить актрису, Burger King и рекламное агентство, снявшее ролик, но спор был урегулирован во внесудебном порядке.

Сместить лидера рынка фаст-фуда Burger King так и не удалось. Но сеть занимает второе место в мире среди ресторанов быстрого питания, специализирующихся на гамбургерах. Ежедневно в Burger King приходит более 11 млн посетителей.

Netflix — от доставки дисков на дом до премии «Оскар»

Год создания: 1997

Кризис: «пузырь доткомов» в 2000-е

На рубеже 1990-х и 2000-х запускались тысячи онлайн-проектов, делавших ставку на быстрый рост в интернете. Сначала их акции взлетели в цене, но затем рухнули — бизнес-модели оказались неэффективными, а большие кредиты и средства, потраченные в основном на рекламу, привели к волне банкротств. Несмотря на это, Netflix, созданной в это время, удалось не только выжить, но и стать одним из крупнейших онлайн-кинотеатров в мире.

Создатели Netflix Рид Хастингс и Марк Рэндольф ориентировались на бизнес-модель Amazon, которая тогда господствовала на книжном рынке.

В 1997 году предприниматели решили доставлять на дом DVD — такой формат позволял записывать несколько часов видео и, в отличие от кассет, был недорогим в пересылке.

В 1998 году предприниматели зарегистрировали сайт Netflix, где можно было арендовать или приобрести фильмы на DVD, а в следующем году открыли службу ежемесячной подписки, которая позволяла заказывать несколько фильмов за фиксированную ежемесячную плату.

В 2007 году компания поменяла модель работы. От доставки DVD решили отказаться, запустив действующий и сегодня сервис видео по запросу. Это позволило компании нарастить аудиторию и выйти за пределы США.

Сейчас Netflix представлен более чем в 190 странах мира, на него подписано 223 млн человек. Сервис производит собственные сериалы и фильмы, которые получают премии «Оскар» и «Эмми», а ещё разрабатывает видеоигры. Рыночная капитализация Netflix превышает $115 млрд.

Airbnb — президентские хлопья, надувные матрасы в гостиной и 150 млн пользователей

Год создания: 2008

Кризис: мировой экономический кризис 2008–2009 гг.

Начало работы сервиса можно экранизировать. Соседям Брайану Чески и Джо Геббиа было нечем расплатиться за аренду жилья в Сан-Франциско.

Тогда они решили поставить в своей гостиной несколько надувных матрасов и сдавать их в аренду через интернет. Вскоре у них появились первые клиенты: в городе проходила крупная конференция по дизайну, и мест в гостиницах не хватало.

Это вдохновило Брайана и Джо на создание собственного бизнеса. Вместе со своим знакомым Натаном Блечарчиком они разработали сайт и представили его нескольким бизнес-ангелам. Никого из них сервис не заинтересовал.

Вскоре Airbnb заявил о себе более широкой аудитории. Это произошло во время съезда Демократической партии в Денвере в 2008 году. Он проходил накануне президентских выборов в США. Идея была в том, чтобы подарить пользователям Airbnb бесплатную коробку кукурузных хлопьев с изображением тогдашних кандидатов в президенты Барака Обамы и Джона МакКейна. Владельцы квартир должны были угощать ими постояльцев. Гостям предлагали продвигать продукт через соцсети. Среди поклонников идеи оказались певица Кэти Перри и актриса Пэрис Хилтон.

К рекламной кампании привлекли и прессу. Тогда хлопья начали скупать уже в магазинах. Такая кампания позволила предпринимателям заработать $30 тыс. Деньги вложили в развитие сервиса.

В результате на Airbnb обратил внимание венчурный инвестор Пол Грэм, который пригласил создателей в акселератор стартапов Y Combinator. После этого у проекта появился первый инвестор — венчурный фонд Sequoia Capital.

В 2020 году капитализация сервиса превысила общую стоимость трёх крупнейших гостиничных сетей мира — Hilton Worldwide Holdings, Marriott International и Intercontinental Hotels Group.

Сейчас на Airbnb размещено более 7 млн объявлений, а его аудитория — более 150 млн пользователей.

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