Коротко: рассказать про новый автопилот для трактора и получить награду

На российской агротех-премии AgroCode Awards.

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Материал подготовлен при поддержке «Россельхозбанка» и AgroCode Hub

Что

Всероссийская AgroTech-премия, которая присуждается за разработку эффективных прикладных решений в области агротехнологий.

Для кого

Для основателей стартапов или проектов, которые разрабатывают технологичные решения для агросектора: дроны, датчики, сенсоры, IoT. А ещё — агрохолдингов, государственного сектора и вузов.

Чем интересна премия

Своими номинациями, их шесть:

Цифровизация года — жюри оценивает софт или диджитал-инструмент, например, маркетплейс.

Еда будущего — рассмотрят инновационные технологии в производстве продуктов питания.

Своя технология — в номинации разберут решения, которые позволят фермерам перейти на отечественное ПО без потерь.

Лидер года — проанализируют достижения российских предпринимателей, топ-менеджеров и общественных деятелей, которые помогают в продвижении агротеха и влияют на общество в целом.

Запуск года — тут оценят стартапы, которые запустились в 2022 году и стали заметными на рынке.

Идея года — в номинации участвуют прорывные исследования и новые технологии, которые только начинают внедрять в производства.

Чтобы участвовать, у проекта должны быть качественные или количественные результаты за этот или прошлый год. Например, можно рассказать про доход или инвестиции.

Номинантов оценят эксперты из «Россельхозбанка», «Сколково», «Иннополиса», аграрных холдингов «ЭкоНива-АПК», «Русагро» и «Уралхим Инновация» и других компаний.

Победители получат информационную поддержку от организаторов: на сайте премии, в соцсетях и агротех-сообществе.

Что ещё нужно знать

Заявки на премию принимают до 2 декабря. 8 декабря организаторы опубликуют шорт-лист.

У номинантов будет неделя, чтобы подготовиться к выступлениям на AgroCode Conf. Конференция пройдёт утром 15 декабря в онлайн-формате. Там номинанты из шорт-листа презентуют свои идеи членам жюри: они оценят выступления, а вечером объявят победителей на торжественной церемонии в Москве. Туда пригласят всех номинантов.