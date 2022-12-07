Практикуем офисный БДСМ

Шесть «игрушек», которые разгрузят сгорбленную спину и приведут мышцы в тонус.

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Материал подготовлен при поддержке MSI

Малоподвижность сравнивают с эпидемией и даже называют новым курением. По данным ВОЗ, 81% подростков и 27,5% взрослых по всему миру недостаточно активны — это вызывает проблемы со здоровьем. С этим помогают занятия спортом, но это вы знаете и без нас. Облегчить участь опорно-двигательного аппарата можно гаджетами. Если, конечно, вас не смущает их нестандартный вид.

Мостик для спины

Что это

Твёрдая пластиковая форма с гибкой дугообразной аркой посередине.

Для чего

Для расслабления во всех отделах позвоночника. По словам производителя, мостик поможет сделать осанку ровнее и снизить ощущение скованности при остеохондрозе.

Сколько стоит

От 400 до 1500 рублей.

Как пользоваться

Сначала «мостик» нужно установить на первый из трёх уровней — от этого будет зависеть сила изгиба. Затем положить приспособление под поясницу и постараться максимально расслабить спину, вытянув руки и ноги. Производитель рекомендует использовать тренажёр дважды в день по пять минут. Спустя две-три недели занятий можно сменить режим на второй: мышцы и позвоночный столб к тому времени крепнут. Переходить на третий режим советуют физически подготовленным людям, например гимнастам и практикующим йогу.

Анна Кузьмина SMM-менеджер кофейни «Биография»

Я работаю и параллельно учусь, поэтому большую часть времени провожу за телефоном и ноутбуком. Сидеть с идеально прямой спиной получается редко. Из-за этого к концу рабочего дня чувствую боль в области лопаток и позвоночника.

Мостик мне посоветовала подруга. Привыкнуть к мостику с первого раза не удалось. В комплекте не было инструкции — собирать и ложиться на тренажёр тоже пришлось по отзывам в интернете. Первые три-четыре раза было вообще непонятно, что в этом девайсе особенного и почему его хвалят пользователи.

Я расстроилась и отложила мостик на несколько дней.

Дала ему второй шанс только после того, как его использовал и похвалил мой молодой человек.

Первые пару минут лежать больно, но потом я почувствовала расслабление. Стала использовать тренажёр каждый вечер: лежала минут пять и сразу же шла в кровать, после чего спала как младенец. Однажды после тяжёлого дня я даже задремала на мостике минут на десять — было слишком хорошо.

Протектор для шеи

Что это

Воротник в виде надувных колец для вытягивания шеи.

Для чего

Производитель обещает, что подушка избавит от болей в верхнем отделе позвоночника и шейно-плечевом поясе.

Сколько стоит

До 1000 рублей.

Как пользоваться

Надеть воротник на шею и закрепить с помощью застёжек. При помощи груши наполнить подушку воздухом до комфортного состояния. В конце процедуры медленно открыть вентиль на груше и выпустить воздух. Первую неделю рекомендуется использовать его дважды в день по 5 минут, при этом не сильно накачивая воротник. Длительность упражнения нужно увеличивать еженедельно на пять минут вместе с усилением натяжения. Максимальное время тренировки — полчаса.

Что пишут в отзывах

Подушку хвалят за ощущение комфорта, вытяжение шеи и снятие нагрузки с позвонков. При первом использовании может закружиться голова, но неприятные ощущения быстро проходят. Если есть проблемы с позвоночником, не стоит использовать тренажёр без консультации со специалистом.

Но некоторым пользователям подушка и правда больше напоминает гаджет если не для пыток, то для БДСМ.

Эта надувная штука пережимает всё. Надела её на одну минуту, меня затошнило, и появилось чувство удушья. Подушка неудобная, шея выдвигается и становится как у гуся, из-за этого держать её практически невозможно. Она не вытягивает шейные позвонки. А чувство расслабления у некоторых людей наступает не от положительного эффекта, а от того, что вы душите себя всё время, а когда снимаете подушку, кровообращение восстанавливается и приходит чувство облегчения пишет Алёна в отзывах на Wildberries

Массажный ролик

Что это

Спортивный инвентарь цилиндрической формы из твёрдого материала.

Для чего

Самомассаж с роликом — один из видов мануальной терапии, используется в фитнесе для расслабления мышц вместе с правильным дыханием. Занятия с роликом помогают снять напряжение и боли в мышцах, улучшить кровообращение, прорабатывают мышцы кора, развивают координацию и баланс, улучшают подвижность суставов.

Сколько стоит

Около 1000 рублей.

Как пользоваться

Лечь на валик и перекатывать его под спиной, ногами, ягодицами и руками. «Рисунки» на роликах отличаются: гладкий похож на массаж ладонями, более ребристый позволяет разогреться, а самый жёсткий глубоко прорабатывает мышцы бёдер, икр и спины. Спортивные блогеры рекомендуют использовать его по 15–20 минут три-четыре раза в неделю.

Анастасия Фёдорова директор PR-агентства PinkSweater PR

Купила ролик, когда узнала про миофасциальный релиз: техника хорошо подходит тем, кто работает сидя. Ролик разминает спазмированные мышцы и снимает напряжение с разных участков тела.

Сразу взяла ребристый ролик: была уверена в крепости своих мышц. Уже потом тренер подсказала, что спину безопаснее раскатывать гладким валиком, оставив ребристый для ног.

Но достаточно быстро его освоила и стараюсь использовать каждый день: лучше по утрам, пока тело ещё жёсткое после сна. Плюс часто катаюсь на спине в перерывах между работой. А в путешествия беру более компактный тренажёр для МФР — сдвоенные шарики.

Коленный стул

Что это

Ортопедический стул без подлокотников из дерева или металла с мягкими элементами. Благодаря его конструкции, сидеть можно с упором на колени и немного под наклоном.

Для чего

Если на обычном стуле основная нагрузка приходится на мышцы ягодиц, копчик, шею и позвоночник, то на коленном она перемещается на мышцы ног. В итоге поясница не прогибается, и позвоночник располагается вертикально, подобно положению стоя.

Сколько стоит

От 4,5 до 13 тысяч рублей.

Как пользоваться

Стул можно настроить под рост, комплекцию и рабочее место: у него три положения. Чтобы определить правильную высоту стола, нужно сесть на коленный стул и согнуть руку, отведя её на 10–15 см от тела. Расстояние, которое появится между полом и локтем, считается оптимальной высотой.

Непрерывно сидеть на стуле можно до полутора часов — потом стоит сделать перерыв. С таким условием длительность использования не ограничена.

Что пишут в отзывах

Работаю на ортопедическом стуле два года и точно могу сказать, что на обычный уже не пересяду. До этого сменил три разных офисных стула и год пробовал работать стоя. Перешёл на коленный стул по рекомендации врача. Основной его плюс — правильная осанка, сохраняется (или улучшается) небольшой естественный прогиб в пояснице. Для меня это важно, так как именно в пояснице у меня серьёзные проблемы. Такой стул однозначно требует привыкания: поначалу будет дискомфорт в коленях, может болеть поясница. Я начинал с пары часов в день и примерно за месяц полностью перешёл на него. Спинка в таком стуле не нужна — на неё особо и нечему опираться. А вот регулировка по высоте обязательна, так как чем больше расстояние между коленными опорами и сиденьем — тем больше будет прогиб поясницы. Соответственно, можно усиливать или ослаблять терапевтический эффект. Подлокотники не требуются, так как при правильно подобранных соотношениях высоты стула/стола/роста сидящего — локти лежат на столе сразу под 90° пишет Антон Киселёв на Хабре

Электронный корректор осанки

Что это

Пластиковый воротник с электронными датчиками.

Для чего

Формирует осанку, способствует укреплению мышц спины и плеч, уверяет производитель. Такой эффект достигается за счёт развития мышечной памяти и привычки контролировать положение тела без напоминаний.

Сколько стоит

От 2 до 3,5 тысячи рублей.

Как пользоваться

При первом использовании нужно провести калибровку. После устройство будет вибрировать каждый раз, когда спина окажется сгорбленной. Чтобы выработать привычку, потребуется 21 день.

Если подключить гаджет к мобильному телефону, в приложении подскажут упражнения для улучшения осанки и отчёт о частоте нарушений.

Анна Куценко проджект менерджер InstaForex

Купила корректор из-за сильной сутулости. Носила его дома, потому что работаю удалённо. Сначала было непривычно. Постепенно стала привыкать и даже ходить с ним по улице. Правда, во время одной прогулки чуть не потеряла: корректор начал спадать, так как у него нет надёжной застёжки для фиксации на шее. В итоге я продала гаджет.

Балансировочная подушка

Что это

Надутый резиновый диск с ребристой стороной.

Для чего

Поможет улучшить координацию и расслабиться.

Сколько стоит

От 300 до 3000 рублей.

Как пользоваться

Использовать подушку можно по-разному. Например, стоя на ней можно выполнять спортивные упражнения. Это значительно увеличивает их эффективность. Для начала надо просто научиться стоять на ней ровно двумя ногами, а затем — постепенно увеличивать время до 20 минут в день.

Использовать подушку можно и на работе — сидя на ней. В таком случае она заставляет удерживать баланс: это даёт небольшую дополнительную нагрузку на мышцы.

Мария Бугайцева продакт менеджер «ПСС Грайтек»

Купила подушку по совету ортопеда для укрепления связок и мышц ног. Врач объяснил: из-за того, что мы постоянно ходим по плоской поверхности, мышцы стоп ослабевают; по этой причине у людей с генетической предрасположенностью кость смещается в сторону, что усугубляется ношением неправильной обуви.

Врач показал несколько несложных упражнений, которые я делаю каждый день по двадцать минут. Например, нужно походить по балансировочной подушке, переступая с ноги на ногу или перекатываться с пятки на носок и обратно. Она хорошо укрепляет мышцы-стабилизаторы. А после работы на ней очень классной стоять — своего рода самомассаж.

Помочь спине оставаться ровной можно не только упражнениями. Снизить нагрузку на неё можно через подбор гаджетов, которые грамотно подстраиваются под положение тела. Экран моноблоков серии Modern AM242 12M от MSI регулируется по наклону. Монитор не нуждается в отдельном системном блоке — он уже внутри, а компактные габариты позволят сэкономить место на столе. При этом моноблок может использоваться и как обычный монитор, без загрузки его собственной системы.

Моноблок оснащён технологиями, которые снижают усталость глаз: фильтром от синего света и защитой от бликов и мерцания. Это помогает при продолжительной работе за компьютером. Процессор 12-го поколения Intel Alder Lake и стандарт памяти DDR4 (с возможностью расширения) подходят для работы над проектами любой сложности, а легко заменяемый накопитель позволяет обновить компьютер за пару минут.