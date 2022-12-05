Коротко: посмотреть конференцию Альфа-Банка для диджитал-специалистов
Чтобы узнать, как изменились цифровые сервисы и почему mobile first снова в приоритете.
198 просмотров
Материал подготовлен при поддержке Альфа-Банка
Что
Онлайн-конференция Alfa Digital Open, которая пройдёт 13 декабря с 17:00 до 20:00.
Кого ждут
Диджитал-комьюнити: разработчиков, тестировщиков, аналитиков, UX/UI-дизайнеров, маркетологов и всех, кто хочет развиваться в ИТ.
Чем интересно
- Мобильная разработка изменилась за последний год: почему и как именно — расскажет директор по развитию мобильных цифровых продуктов Альфа-Банка. А руководитель дирекции технологического развития объяснит, зачем бизнесу общаться с клиентами по phygital-модели (когда компания интегрирует физические и диджитал-каналы).
- Можно ли заработать на, казалось бы, бесплатном продукте — другой вопрос, который эксперты Альфа-Банка поднимут в рамках обсуждения модели BNPL (Buy-Now-Pay-Later).
- Разработчикам будет интересно послушать выступление о создании чат-ботов — команда расскажет, например, про метрики, которые она использует для контроля помощников. А руководитель цифрового продукта Альфа-Банка объяснит, как фокус разработки за последний год сместился с формата mobile only на mobile first.
- На дискуссионной панели эксперты из VK Tech, «Яндекса» и Альфа-Банка обсудят разработку внутренних приложений для сотрудников и HR-tech в целом.
- Подробности и регистрация — на сайте конференции. Её можно будет посмотреть и на vc.ru — c 17:00 она будет транслироваться на главной странице издания.
Чат боты - это как раз специалисты альфа банка