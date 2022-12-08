Конкурс инструкций
Промо

Коротко: «ВКонтакте» запускает свой NFT-мир

Детали компания держит в секрете, но кое-что уже известно.

388 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «ВКонтакте»

Что

Онлайн-конференция VK NFT Launch, которая начнётся 12 декабря в 19:00.

Кого ждут

Всех, кто интересуется концепцией Web3 и NFT-технологиями.

Что известно

  • Не так много. На презентации СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова и СТО компании Александр Тоболь расскажут о функциях, которые появятся в соцсети в первую очередь. Компания сохраняет интригу и не называет конкретные изменения до конференции. Но зрители трансляции узнают, как именно NFT будут вписаны в продукт.
  • Цель компании — помочь российской аудитории войти в сферу NFT. Для этого соцсеть готовит продукты разного формата — все они будут анонсированы на конференции.
  • Также представители соцсети расскажут о новых способах заработка и самовыражения для авторов контента. А ещё поделятся планами развития NFT-направления на ближайший год.

Что ещё нужно знать

  • Регистрироваться на мероприятие не нужно — трансляцию сможет посмотреть любой желающий. Основная пройдёт в сообществе VK NFT HUB, а ещё прямой эфир можно будет посмотреть на vc.ru.

Реклама, ООО ВКонтакте, vk.com, 18+

Конкурс технических инструкций
0
2 комментария
Pixel Lens

Nft-аватарки как у реддита? 🤔 Или стикеры 😏

Ответить
Развернуть ветку
Eduard Mirchev

NFT? Это еще модно?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
null