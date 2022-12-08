Коротко: «ВКонтакте» запускает свой NFT-мир
Детали компания держит в секрете, но кое-что уже известно.
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Материал подготовлен при поддержке «ВКонтакте»
Что
Онлайн-конференция VK NFT Launch, которая начнётся 12 декабря в 19:00.
Кого ждут
Всех, кто интересуется концепцией Web3 и NFT-технологиями.
Что известно
- Не так много. На презентации СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова и СТО компании Александр Тоболь расскажут о функциях, которые появятся в соцсети в первую очередь. Компания сохраняет интригу и не называет конкретные изменения до конференции. Но зрители трансляции узнают, как именно NFT будут вписаны в продукт.
- Цель компании — помочь российской аудитории войти в сферу NFT. Для этого соцсеть готовит продукты разного формата — все они будут анонсированы на конференции.
- Также представители соцсети расскажут о новых способах заработка и самовыражения для авторов контента. А ещё поделятся планами развития NFT-направления на ближайший год.
Что ещё нужно знать
- Регистрироваться на мероприятие не нужно — трансляцию сможет посмотреть любой желающий. Основная пройдёт в сообществе VK NFT HUB, а ещё прямой эфир можно будет посмотреть на vc.ru.
Nft-аватарки как у реддита? 🤔 Или стикеры 😏
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