Коротко: «ВКонтакте» запускает свой NFT-мир

Детали компания держит в секрете, но кое-что уже известно.

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Материал подготовлен при поддержке «ВКонтакте»

Что

Онлайн-конференция VK NFT Launch, которая начнётся 12 декабря в 19:00.

Кого ждут

Всех, кто интересуется концепцией Web3 и NFT-технологиями.

Что известно

Не так много. На презентации СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова и СТО компании Александр Тоболь расскажут о функциях, которые появятся в соцсети в первую очередь. Компания сохраняет интригу и не называет конкретные изменения до конференции. Но зрители трансляции узнают, как именно NFT будут вписаны в продукт.

Цель компании — помочь российской аудитории войти в сферу NFT. Для этого соцсеть готовит продукты разного формата — все они будут анонсированы на конференции.

Также представители соцсети расскажут о новых способах заработка и самовыражения для авторов контента. А ещё поделятся планами развития NFT-направления на ближайший год.

Что ещё нужно знать

Регистрироваться на мероприятие не нужно — трансляцию сможет посмотреть любой желающий. Основная пройдёт в сообществе VK NFT HUB, а ещё прямой эфир можно будет посмотреть на vc.ru.