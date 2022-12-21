Как предприниматели, разработчики и дизайнеры выбирают рабочие ноутбуки

Спросили про внешний вид, функциональность и требовательные программы.

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Материал подготовлен при поддержке MSI

В среднем ноутбук служит до пяти лет, после чего он либо ломается, либо морально устаревает. При выборе новой техники важно учитывать потребности каждого пользователя, чтобы не переплачивать за ненужные функции, — узнали, чего ждут от ноутбука люди разных профессий.

Александра Морриган фотограф

Сфера: beauty&fashion-фотография

Особенности работы: обрабатываю фотографии или преподаю в кофейнях, коворкингах, но чаще всего — из дома. Брать ноутбук приходится и в студии: в таком случае не нужны карты памяти, потому что фотографии сразу отображаются на экране. Тут же можно сделать базовую цветокоррекцию или увидеть, что поправить в схемах света, — это удобно.

Как часто нужна новая техника: покупаю ноутбук раз в три-четыре года.

Какие программы нужны: Photoshop как основная программа и Capture One или Lightroom — для цветокоррекции.

Что влияет на выбор техники: у меня к ней высокие требования, но не как у разработчиков игр или людей из видеоиндустрии. В идеале нужен стационарный компьютер с большим монитором и мощным процессором, ноутбук и графический планшет, но носить с собой всё сразу невозможно.

В ноутбуке для меня важна мощность, компактность и вес: приходится постоянно брать ноутбук с собой.

Внешний вид хоть и имеет значение, но находится в моём списке на последнем месте. Я минималист, поэтому не фанатка кастомизации — меня устраивает техника как она есть. Возможно, исключением стала бы защитная плёнка с ненавязчивой текстурой, например, мрамора. Наклейки на ноутбуках не выношу.

Веб-камеру не заклеиваю — если она работает, светится датчик. А хакерам, которые могут удалённо этот датчик отключить, вряд ли интересно смотреть на меня в футболке и с пучком на голове, обрабатывающую фотографии. Стараюсь только для аккаунтов использовать действительно сложные неповторяющиеся пароли (использую для этого генератор) и двухфакторную аутентификацию.

Заклеиваете веб-камеру ноутбука?

(function (d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = window.__specials_cdn + 'MSILaptopInArticle/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('MsiProductivityInteractives2'); if (container) { s.onload = function () { new window['MsiProductivityInteractives'].Special({ css: window.__specials_cdn + 'MSILaptopInArticle/all.min.css?' + ver, container, location: 'page', part: 2, }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '__specials_version' in window ? window.__specials_version : 0);

Сейчас пользуюсь гибридным ноутбуком, который трансформируется в тонкий графический планшет — он ещё и красивый. Когда определюсь с местом жительства, задумаюсь о покупке стационарного: не хватает большого монитора и хорошего «движка» — ноутбук начинает притормаживать и нагреваться после пятидесятой отретушированной фотографии.

На окончательное решение при выборе техники могут повлиять отзывы коллег: если прогноз неутешительный, то зачем рисковать? Хотя свой гибрид я купила, не опираясь на чьё-то мнение.

Серия ноутбуков-трансформеров MSI Summit подходит для людей, которым нужно всё и сразу. Ноутбуки раскладываются на 360 градусов и превращаются в планшет: удобно вносить комментарии и работать с графикой. Держит заряд до 11 часов и позволяет не зависеть от розеток поблизости.

Ирина Кошкина предпринимательница

Сфера: совладелица производственной компании «Первая конная мануфактура», которая выпускает товары для лошадей и конного спорта.

Особенности работы: кроме управления бизнесом сама фотографирую наши товары и занимаюсь дизайном. Рабочий день у меня не нормирован: я постоянно на связи. Часть задач решаю с помощью телефона, но в основном пользуюсь ноутбуком. Работаю где придётся, в офисе бываю нечасто.

Как часто нужна новая техника: очень редко — моему ноутбуку примерно десять лет. За это время один раз меняла жёсткий диск и примерно раз в два года приносила его в сервис для обслуживания. Выбирать новую технику и привыкать к ней мне не нравится.

Какие программы нужны: Photoshop, Illustrator и Lightroom, 1C (программа для работы с бухгалтерскими документами), а также возможность работать со многими вкладками одновременно.

Что влияет на выбор техники: стараюсь собрать все данные о ноутбуке, потому что редко делаю такие покупки. Начинаю с отзывов, а потом перехожу к техническим деталям: обращаю внимание на ёмкость аккумулятора (его должно хватать хотя бы на четыре часа) и безопасность хранения данных.

Важно, чтобы зарядное устройство было удобным, а разъём для зарядки — прочным. Самый комфортный вариант — на магните: никто не споткнётся, а гнездо не сломается. Ещё один обязательный критерий — качество изображения и корректная передача цветов. Обращаю внимание и на корпус, чтобы он был лёгким, но крепким: из-за постоянных перемещений есть риск уронить или повредить ноутбук

Какие разъёмы вам нужны в работе чаще всего?

(function (d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = window.__specials_cdn + 'MSILaptopInArticle/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('MsiProductivityInteractives3'); if (container) { s.onload = function () { new window['MsiProductivityInteractives'].Special({ css: window.__specials_cdn + 'MSILaptopInArticle/all.min.css?' + ver, container, location: 'page', part: 3, }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '__specials_version' in window ? window.__specials_version : 0);

Подобрать устройство так, чтобы он оставался лёгким без комплекта переходников, — непростая задача. У ноутбуков MSI есть разные конфигурации разъёмов: два вида USB (Type-A и Type-C), порт для MicroSD, разъём HDMI, а также поддержка Thunderbolt 4 с функцией быстрой подзарядки.

Никита Стасевич разработчик

Сфера: занимаюсь реверс-инжинирингом. Суть моей работы состоит в том, чтобы понять и выстроить логику пользовательских запросов при подтверждении номера на сайте или в приложении через СМС.

Особенности работы: провожу за компьютером десять часов по будням и от двух до восьми на выходных, потому что в свободное время занимаюсь ещё одним проектом. Работаю из дома.

Как часто нужна новая техника: своим первым ноутбуком пользовался семь лет и с тех пор дважды брал новый. Между покупкой второго и третьего прошло два года. О приобретении нового ноутбука задумаюсь лет через пять.

Какие программы нужны: PyCharm (софт для создания программ на языке Python), JADX (превращает приложение в исходный код), Ghidra и JEB (нужны для анализа кода ПО, помогают понять принципы работы приложения) и Charles (программа для мониторинга трафика). Последняя не такая «тяжёлая» как остальные, но при большой нагрузке она «съедает» оперативную память и замедляет компьютер.

Что влияет на выбор техники: оперативная память должна быть не ниже 32 Гб, а процессор и видеокарта — очень мощными. Оптимально, чтобы у экрана ноутбука была IPS-матрица, FullHD-разрешение и частота обновления 60 Гц. По весу надо уложиться в 2,3 кг.

Значение имеют и второстепенные характеристики: удобство тачпада, наличие USB-C-зарядки и хорошая акустика. Кроме того, производитель ноутбука должен быть проверенным — желательно, чтобы я либо кто-то из друзей уже пользовались его техникой раньше. Также обращаю внимание на обзоры и отзывы в интернете: это довольно редкая покупка, поэтому хочется купить надёжный вариант на несколько лет.

Очень люблю, когда ноутбуки отличаются друг от друга кастомными элементами, будь то наклейки или уникальные части от производителя. Свой ноутбук обклеил в первый день.

Облекиваете крышку ноутбука стикерами или вы за чистый корпус?

(function (d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = window.__specials_cdn + 'MSILaptopInArticle/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('MsiProductivityInteractives1'); if (container) { s.onload = function () { new window['MsiProductivityInteractives'].Special({ css: window.__specials_cdn + 'MSILaptopInArticle/all.min.css?' + ver, container, location: 'page', part: 1, }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '__specials_version' in window ? window.__specials_version : 0);

Вебку не заклеиваю, потому что её нет — она мне не нужна, а если понадобится, то буду использовать телефон. Пользоваться переходниками — прошлый век, а не настоящий. Ноутбук без HDMI, хотя бы одного USB-C и минимум двух USB-A никогда не возьму.

Выбрать ноутбук исходя из потребностей профессии можно из серий ноутбуков MSI Modern, Prestige и Summit, созданных для учёбы, работы и бизнеса. Их высокую производительность обеспечивают процессоры Intel Core 11-го и 12-го поколения: они справятся и со сложными вычислениями, и с тяжёлым софтом.

Некоторые спецификации доступны с видеокартой Nvidia RTX 30-й серии — это станет плюсом для тех, кто работает с графикой. У моделей Prestige и Modern есть сертификат Intel Evo, который гарантирует, что ноутбуки выходят из спящего режима быстрее чем за секунду, а на одном заряде живут не менее девяти часов. Серия Prestige выпускается с дисплеем True Pixel, который имеет разрешение до 4К и цветовой охват 100% Adobe RGB, — это обеспечивает точную цветопередачу и подходит для обработки изображений. Серия Modern из-за лёгкости корпуса подходит для тех, кто ценит мобильность, а в ноутбуках-трансформерах Summit акцент сделан на производительности.