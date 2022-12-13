Коротко: освоить UX/UI с нуля за 9 недель
Быстрый старт в ИТ без навыков программирования.
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Материал подготовлен при поддержке онлайн-школы дизайна Contented
Что
Онлайн-буткемп «UX/UI-дизайнер с нуля за 9 недель» — самый короткий профессиональный курс по UX/UI-дизайну.
Для кого
Для тех, кто хочет быстро получить профессию в ИТ и работать удаленно — без привязки к офису и стране проживания. А также для тех, кто осваивает веб-дизайн самостоятельно и хочет вырасти в уровне за короткий срок.
Чем интересно
- UX/UI-дизайнер — профессия на стыке творчества и аналитики. Средняя зарплата в России — 150 000 рублей, в США — $7300.
- Интенсивный формат. В течение 9 недель придётся учиться по 25–30 часов в неделю. При этом 160 часов — чистая практика.
- Авторы курса — сооснователь дизайн-агентства Cuberto Роман Храмов, руководитель отдела пользовательского опыта в «Райффайзен Банке» Юрий Ветров, продуктовый дизайнер в «Сбере» Мария Антипова — тоже практики. Каждую неделю — практические онлайн-занятия и дизайн-интенсивы.
- Организаторы подчёркивают: с курса выходят готовые специалисты. С 5 проектами в портфолио (дипломный — по брифу от реального клиента или своему рабочему или личному проекту). И ровно с тем объёмом знаний, который ИТ-компании требуют от джунов.
- Выпускники получат диплом установленного образца, а по запросу ещё и сертификат на английском языке.
Старт онлайн-буткемпа — 12 января 2023 года. По промокоду VC — скидка 50%. Промокод действует до 31 декабря 2022 года. А ещё при покупке курса в декабре онлайн-школа дизайна Contented дарит:
- Курс английского для дизайнеров.
- Книгу на выбор и скидку на подборку книг по дизайну в библиотеке электронных книг «ЛитРес».
Пойду своим коллегам дизайнерам задам вопрос, где их 7.300 баксов.