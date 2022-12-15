«Сбер» анимировал свои флагманские карты
Новый дизайн цифровой «СберКарты» уже доступен в приложении.
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
Анимированный дизайн цифровой дебетовой и кредитной «СберКарты» меняется в зависимости от количества трат и остатка на счёте: чем темнее оттенки — тем выгоднее условия обслуживания. Динамичное оформление позволило избавиться от иконок и дашбордов, которые бы иллюстрировали суммы покупок и баланс.
По словам дизайн-директора трайба «Кошелёк Клиента» Александра Шашкова, ребрендинг должен донести до пользователей позицию банка: пластиковая карта — опция, подходящая для ежедневного пользования, а цифровая — это новый опыт взаимодействия с банком.
Пластиковые карты
Чтобы найти «тот самый» дизайн, команда провела 14 исследований с участием 4900 респондентов. Организовывали очные фокус-группы, тестовые запуски, телефонные и онлайн-опросы. Участников просили оценить оформление карт и выбрать, например, один из двух макетов — часто голоса делились поровну между минималистичными и яркими вариантами.
Утвердив общую идею, команда банка вместе со студией Shuka начала подбирать оттенок карты и искать покрытие, которое бы не царапалось: на однотонном пластике дефекты особенно заметны. Чтобы убедиться, что карты будут привлекательными и приятными на ощупь, команда заказала на фабрике 300 пробников с разными покрытиями и цветами.
Цифровые карты
Условия обслуживания дебетовой «СберКарты» меняются в зависимости от трат пользователя — команда хотела отразить это в дизайне. Так родилась идея карт, которые меняют цвет. Но создатели решили пойти дальше — и анимировать дизайн целиком.
Пилот команда проводила своими силами, но финальный проект дорабатывала вместе с дизайн-студией Media.Work (в её портфолио работы с Sony, Nike, BMW).
Хм, а это чтобы что?