«Сбер» анимировал свои флагманские карты

Новый дизайн цифровой «СберКарты» уже доступен в приложении.

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Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

Анимированный дизайн цифровой дебетовой и кредитной «СберКарты» меняется в зависимости от количества трат и остатка на счёте: чем темнее оттенки — тем выгоднее условия обслуживания. Динамичное оформление позволило избавиться от иконок и дашбордов, которые бы иллюстрировали суммы покупок и баланс.

Пластик выглядит минималистично: однотонная дебетовая карта в узнаваемом зелёном или чёрная кредитная с полупрозрачным логотипом банка. Их цифровые аналоги, напротив, динамичные и яркие.

По словам дизайн-директора трайба «Кошелёк Клиента» Александра Шашкова, ребрендинг должен донести до пользователей позицию банка: пластиковая карта — опция, подходящая для ежедневного пользования, а цифровая — это новый опыт взаимодействия с банком.

Пластиковые карты

Чтобы найти «тот самый» дизайн, команда провела 14 исследований с участием 4900 респондентов. Организовывали очные фокус-группы, тестовые запуски, телефонные и онлайн-опросы. Участников просили оценить оформление карт и выбрать, например, один из двух макетов — часто голоса делились поровну между минималистичными и яркими вариантами.

Утвердив общую идею, команда банка вместе со студией Shuka начала подбирать оттенок карты и искать покрытие, которое бы не царапалось: на однотонном пластике дефекты особенно заметны. Чтобы убедиться, что карты будут привлекательными и приятными на ощупь, команда заказала на фабрике 300 пробников с разными покрытиями и цветами.

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Цифровые карты

Условия обслуживания дебетовой «СберКарты» меняются в зависимости от трат пользователя — команда хотела отразить это в дизайне. Так родилась идея карт, которые меняют цвет. Но создатели решили пойти дальше — и анимировать дизайн целиком.

Пилот команда проводила своими силами, но финальный проект дорабатывала вместе с дизайн-студией Media.Work (в её портфолио работы с Sony, Nike, BMW).

Анимированный дизайн дебетовой «СберКарты» олицетворяет лёгкость использования и адаптивность. Кредитную «СберКарту», доступную онлайн, мы сделали прозрачной — как и её тариф, понятный, без сносок мелким шрифтом. Александр Шашков, дизайн-директор трайба «Кошелёк Клиента»

Как получить карту

Оформить дебетовую или кредитную «СберКарту» можно на сайте банка — дизайн их цифровых аналогов будет доступен в приложении сразу после оформления. Такой же дизайн доступен пользователям Android после подключения карты к SberPay.