Конкурс инструкций
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Коротко: опередить конкурентов с помощью прокси и веб-парсинга

Штат разработчиков и большой бюджет не потребуются.

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Материал подготовлен при поддержке Bright Data

Что

Платформа Bright Data — она помогает компаниям без штатных разработчиков и собственной инфраструктуры прокси собирать и обрабатывать данные: анализировать конкурентов, их товары на маркетплейсах, репутацию или поисковую выдачу. Для этого Bright Data использует веб-парсинг.

Парсинг — это сбор общедоступной информации с помощью специализированного ПО. Чтобы собрать данные, парсер сканирует сайт и делает большое количество обращений с разных IP через прокси.

Для кого

Для владельцев бизнеса, разработчиков и рекламных агентств, которым приходится собирать и анализировать большой объём информации: регулярно мониторить цены конкурентов или следить, чтобы корпоративные сайты работали без ошибок.

Чем интересна платформа

  • Bright Data использует все существующие виды прокси:

Серверные — самые быстрые и доступные, обычно их используют для анализа конкурентов и собственных сайтов.

Мобильные — используют IP, которые операторы выдают пользователям смартфонов и планшетов. Помогают, например, проверить отображение рекламы для каждой целевой аудитории выбранного региона.

Резидентные — используют IP, которые принадлежат остальным пользователям. Подходят для анализа работы конкурентов и помогают обходить недобросовестные блокировки с их стороны.

ISP — сеть статических IP, которые нельзя передать другому пользователю (их Bright Data арендует у региональных провайдеров). Они быстрее и стабильнее классических.

  • Для разработчиков компании-пользователя сервис автоматически подберёт подходящий пул IP-адресов и выдаст готовый код для интеграции на любом языке программирования.
  • Bright Data помогает экономить трафик во время парсинга. Например, при анализе цен на товары в настройках можно отменить загрузку медиафайлов.
  • В 2022 году Bright Data получила награду Proxy Service Award как платформа с лучшими инструментами для сбора данных от Proxyway — независимого блога, авторы которого исследуют и тестируют прокси-провайдеров.

Что ещё нужно знать

  • Следить за историей запросов, перечнем используемых IP-адресов, отслеживать ошибки и расход трафика в Bright Data можно из единого интерфейса.
  • Для ecommerce-компаний и ритейлеров на основе собранных данных сервис составляет маркетинговый отчёт. Он пригодится, чтобы оптимизировать ассортимент или скорректировать ценовую политику.
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Реклама, Bright Data Ltd

Конкурс технических инструкций
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2 комментария
Alex Andre

На мой взгляд лучший стартовый пакет для парсинга и поддержка у https://scrapein.app/.

ScrapeIN'
ScrapeIN'
scrapein.app
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Звенислав Николаевич
Материал подготовлен

где материал-то?

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