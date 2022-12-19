Коротко: опередить конкурентов с помощью прокси и веб-парсинга
Штат разработчиков и большой бюджет не потребуются.
Материал подготовлен при поддержке Bright Data
Что
Платформа Bright Data — она помогает компаниям без штатных разработчиков и собственной инфраструктуры прокси собирать и обрабатывать данные: анализировать конкурентов, их товары на маркетплейсах, репутацию или поисковую выдачу. Для этого Bright Data использует веб-парсинг.
Для кого
Для владельцев бизнеса, разработчиков и рекламных агентств, которым приходится собирать и анализировать большой объём информации: регулярно мониторить цены конкурентов или следить, чтобы корпоративные сайты работали без ошибок.
Чем интересна платформа
- Bright Data использует все существующие виды прокси:
— Серверные — самые быстрые и доступные, обычно их используют для анализа конкурентов и собственных сайтов.
— Мобильные — используют IP, которые операторы выдают пользователям смартфонов и планшетов. Помогают, например, проверить отображение рекламы для каждой целевой аудитории выбранного региона.
— Резидентные — используют IP, которые принадлежат остальным пользователям. Подходят для анализа работы конкурентов и помогают обходить недобросовестные блокировки с их стороны.
— ISP — сеть статических IP, которые нельзя передать другому пользователю (их Bright Data арендует у региональных провайдеров). Они быстрее и стабильнее классических.
- Для разработчиков компании-пользователя сервис автоматически подберёт подходящий пул IP-адресов и выдаст готовый код для интеграции на любом языке программирования.
- Bright Data помогает экономить трафик во время парсинга. Например, при анализе цен на товары в настройках можно отменить загрузку медиафайлов.
Что ещё нужно знать
- Следить за историей запросов, перечнем используемых IP-адресов, отслеживать ошибки и расход трафика в Bright Data можно из единого интерфейса.
- Для ecommerce-компаний и ритейлеров на основе собранных данных сервис составляет маркетинговый отчёт. Он пригодится, чтобы оптимизировать ассортимент или скорректировать ценовую политику.
На мой взгляд лучший стартовый пакет для парсинга и поддержка у https://scrapein.app/.
где материал-то?