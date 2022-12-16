Мы запустили бота, в котором вы можете обменяться тёплыми голосовыми и кружочками со словами поддержки

И остаться анонимными.

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Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

Вместе со «Сбером» мы создали «Кружок поддержки» — Telegram-бота, в котором вы можете получить от незнакомца подбадривающее голосовое или видеосообщение («кружочек»). Или записать собственное послание — рассказав, что помогает в трудные моменты лично вам.

Ограничений для приятных слов нет — записывать сообщения любой длительности можно каждый день. Чтобы сохранить тёплую атмосферу среди пользователей, перед публикацией сообщение послушает наша команда модерации.

Пример сообщения, которое может отправить бот

Этого бота мы придумали вместе со «Сбером», который заботится о «своих» (и не только). Сотрудникам помогают найти задачи по душе, следить за своим физическим и ментальным здоровьем, избегать выгорания. Благодаря своим усилиям, в 2021 году компания стала лучшим работодателем России по версии hh.ru. Если надумаете присоединиться — познакомиться с командами можно на карьерном сайте.