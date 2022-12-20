Искусственный интеллект может пригодиться в самых неожиданных областях

Пушпак Бхаттачария учит роботов распознавать сарказм — одну из самых неочевидных форм коммуникации. Алгоритмам тяжело распознавать его, потому что значение одних и тех же слов в саркастичных предложениях может меняться в разных контекстах. В исследованиях профессор и его команда опирались на классификацию сарказма, предложенную когнитивными психологами. Они утверждают, что в некоторых случаях сарказм основан на сочетании противоположных по интонации слов. Например: «Обожаю, когда меня игнорируют». Также на сарказм может указывать определённое начало фразы. К примеру: «Как будто тебе не всё равно!». Ещё один тип сарказма — иллокутивный — когда какой-то невербальный знак противоречит тексту. Например, если текст сообщения и прикреплённая картинка противоречат друг другу или человек благодарит кого-то за помощь с явным выражением раздражения на лице.