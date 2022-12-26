Коротко: превратить стартап в большой бизнес в московском коворкинге «Калибр»

Резидентам помогают стать частью комьюнити и получать льготы от города.

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Материал подготовлен при поддержке «Калибра»

Что

Коворкинг при технопарке «Калибр» площадью более 2000 квадратных метров с разноформатными пространствами: отдельными рабочими местами, офисами для одного или компании до 32 человек, переговорными, конференц-залами и опенспейсом.

Для кого

Для компаний и людей, которым интересно не только работать обособленно, но и создавать комьюнити единомышленников, общаться с партнёрами. Основные специализации компаний в технопарке: ИТ, приборостроение, 3D-технологии, беспилотный и электротранспорт, водородная энергетика, креативные индустрии.

Чем интересно

Коворкинг «Калибр» входит в одноимённый технопарк — так называют территории для научной, инновационной и предпринимательской деятельности.

На территории технопарка расположены полигон для тестирования беспилотного транспорта, дата-центр, спутниковый телепорт и спортивная площадка. Его общая площадь — 14 гектаров.

В «Калибре» работает более 100 организаций. Среди них сервис по поиску работы HeadHunter, ИТ-компании «Атол» и «Рубитех», команда создателей мультфильма «Маша и медведь», производитель одежды и снаряжения BASK.

На площадке проводят конференции, семинары, отраслевые заседания и бизнес-завтраки. Темы выбирают учитывая интересы резидентов. Ежегодно технопарк организовывает международные конференции по аддитивным технологиям, водородной энергетике, беспилотному транспорту.

Команда коворкинга поможет с оформлением льгот для предпринимателей от правительства Москвы: объяснят, на какую поддержку рассчитывать, и подскажут, какие документы собрать.

Для инновационных компаний доступен статус якорного резидента. Он позволяет снизить налог на прибыль с 20 до 16,5%. Статус могут получить резиденты технопарка, которые соответствуют нескольким критериям по арендуемой площади, годовой выручке, средней зарплате и объёму инвестиций.

Что ещё нужно знать

Резиденты коворкинга получают информационную поддержку — об организациях рассказывают на ресурсах «Калибра», а самые важные события в жизни компаний помогают осветить в СМИ.

Для новых резидентов до конца года будет действовать скидка на аренду в 20%.