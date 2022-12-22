«Совкомбанк» хантит сотрудников на студенческих вечеринках. Почему именно так?

И как проходят мероприятия SovcomChill.

{"id":568666,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":568666,"gtm":null} 346 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Совкомбанка»

Этим летом «Совкомбанк» опробовал новый формат хантинга молодых специалистов — провёл шесть студенческих вечеринок в разных городах вместо традиционных «карьерных дней». Играя в аэрохоккей или квиз с сотрудниками банка, выпускники вузов договаривались о стажировках и знакомились с будущими наставниками. Поговорили об успехе формата SovcomChill и карьерных возможностях с его организаторами и участниками.

Людмила Горбунова Менеджер по развитию HR-бренда

Корпоративная жизнь в «Совкомбанке» действительно масштабная. Мы арендуем теплоходы для тимбилдингов, сплавляемся по горной реке на Алтае, проводим масштабный Summer Fest во всех крупных городах, где работают ИТ-специалисты. У нас есть свой коворкинг в Сочи: рабочая неделя там длится четыре дня — с пятницы по воскресенье коллеги вместе отдыхают и путешествуют, всё оплачивается банком.

Ещё проводим «Лигу Достижений» — на ней сотрудники предлагают свои идеи по развитию банка, а мы помогаем с реализацией лучших. Защита проектов «Лиги» заканчивается вечеринками, а финал проходит на берегу Чёрного или Средиземного моря.

Мы хотели, чтобы молодые специалисты узнали о нас и нашей жизни больше. Сначала посмотрели, как презентуют себя другие компании и банки, и поняли, что делать подобные мероприятия не стоит — из-за их обилия мы в них потеряемся. После обсуждений решили, что яркая корпоративная жизнь — одна из сильных сторон «Совкомбанка». Почему бы студентам не начать стажировку с вечеринки в нашем стиле? Так появился SovcomChill.

Первое мероприятие прошло в Новосибирске. Мы пригласили студентов из разных вузов города, разработали программу, подобрали площадку и контент. Опирались на наш опыт организации мероприятий и праздников. Также консультировались с теми, кто ещё учится, чтобы учесть их интересы. Например, студенты смотрят разные ютуб-шоу — мы взяли идеи для конкурсов из этих программ. Нашли популярную кавер-группу с актуальным репертуаром, ведущих, которые проводят студенческие мероприятия.

На вечеринке были не только студенты, но и наши сотрудники — они рассказывали о работе в банке.

Общение на вечеринке было неформальным.

После мы обзванивали участников и спрашивали о впечатлениях, подробнее рассказывали о вакансиях и условиях работы. Обратная связь была положительная: студенты отмечали, что подобных вечеринок для знакомства с компанией-работодателем раньше никто не делал.

После Новосибирска прошло ещё пять таких вечеринок: в Казани, Саратове, Воронеже, Красноярске и Санкт-Петербурге. В этих городах есть крупные подразделения группы и много рабочих мест.

После SovcomChill мы уже приняли на работу первых студентов — талантливых и интересных. Есть ребята, которые хотят в команду банка, но пока под них нет вакансий, — мы добавили их в резерв. По итогам вечеринок у нас появился канал для студентов и выпускников в Telegram. Через него мы общаемся со студентами, рассказываем о новостях банка и зовём на стажировки, когда они открываются.

Артём К. Старший тестировщик «Совкомбанк Технологии», попал на работу после Sovcomchill

Я получил оффер от «Совкомбанка» на работу тестировщиком ещё до вечеринки, будучи студентом саратовского университета. Но над предложением размышлял: был оффер и от другой компании. Эйчар пригласил меня на SovcomChill — мне показалось, это отличный способ начать знакомство с банком в нестандартном формате.

Ожидал увидеть много ровесников, но мало знакомых. На мероприятии встретил ребят, которых я уже знал. Даже староста мой был. Быстро собрались командой, чтобы поиграть в квиз, познакомились с ребятами из других вузов. А потом пошли танцевать под живую музыку и рубились в пинг-понг.

Меня удивило, как «официальную» информацию о банке можно рассказывать интересно и с юмором. Я познакомился с эйчаром лично и принял окончательное решение работать в «Совкомбанке».

Я работаю в команде по обеспечению качества, мы тестируем банковские ИТ-продукты. Это не стажировка, а полноценное трудоустройство. Мне особенно нравится возможность карьерного роста. Для каждого ИТ-специалиста разработана личная карта развития — с её помощью можно увидеть, что нужно сделать, чтобы продвинуться дальше: конкретный путь, конкретные метрики.

Решение о моём повышении будет принимать не один человек с субъективным мнением. В банке есть система критериев, по которым строится карьерный путь.

Это удобно — у меня есть чёткий план, по которому можно расти.

Александр Наливкин Ведущий-сценарист

Программу вечеринок Совкомбанка мы формировали из главного запроса: должно быть весело. Сначала мы проводим квиз — разгон, где можно и посмеяться, и нативно рассказать о банке. В этой части программы ребята осваиваются и знакомятся. А дальше ускоряемся: проводим конкурсы, много танцуем, поём.

Скелет вечеринок один и тот же, но от города к городу мы чуть перестраивали разные составляющие. Например, для Петербурга подбирали музыку ближе к техно, а в Красноярске или Воронеже ребятам больше заходила русская попса: Агутин и Меладзе.

Самая сложная задача на SovcomChill — создать общий вайб, чтобы ни у кого не было напряжения. В этом случае помогают юмор и музыка: смеяться и танцевать точно любят все. Если ведущий не строит из себя заносчивого конферансье, а общается со всеми на одной волне, то и вечеринка получается. Заинтересовать студентов с таким подходом проще.

На каждой площадке мы собирали около 150 участников. Если дальше будет 200 или 300 — будет круче. Так больше выпускников смогут узнать о плюсах работы в крупной компании, а мы расскажем о внутренней культуре.

Некоторые компании ошибаются, считая, что если вакансий нет, то и рассказывать о себе не нужно.

Когда они появятся, молодые специалисты вряд ли обратят внимание на компанию, про которую они не знают или знают мало. Нужно всегда присутствовать в молодёжном поле — тогда будет развитие и спрос на рынке труда.

Анатолий Кончаков Эксперт управления по подбору персонала

Когда устраивался на работу три года назад, не верил, что в «Совкомбанке» развита корпоративная культура. На деле всё, что рассказывали на собеседовании, превзошло мои ожидания. За время работы я участвовал в «Лиге», путешествовал по России, летал на тимблидинги, был на корпоративах. Теперь хочу поучаствовать в «СовкомЗиме» — покататься с коллегами на горных лыжах. Как-нибудь планирую вырваться на коворкинг в Сочи.

Побывал на SovcomChill — его организовали в лучших традициях банка. Если бы такие вечеринки проходили, когда я оканчивал университет, меня бы привлёк такой подход. Мне теперь даже друзья пишут: «Ты там вообще работаешь или только развлекаешься?»

Я был на вечеринках в Воронеже и Санкт-Петербурге. Общался со студентами, в конкурсах участвовал, играл в огромную дженгу и аэрохоккей. А ещё рассказывал о вакансиях, условиях и зарплатах.

После мероприятий я обзванивал студентов — существенная часть просила прислать вакансии. Много студентов сейчас проходят стажировки. Были, конечно, те, кто просто пришёл потусить. Но зато они теперь знают, что в «Совкомбанке» весело.