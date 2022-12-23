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В Петербурге открылся первый VK Store

Там продают одежду и аксессуары бренда, которые объединяют моду и технологии.

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Материал подготовлен при поддержке VK

В Доме Зингера — здании штаб-квартиры «ВКонтакте» — открылся первый оффлайн-магазин холдинга VK.

На открытии VK Store представил три коллекции:

  • Basic. Базовая одежда с минималистичным дизайном — хлопковые футболки, худи, свитшоты. Подойдёт тем, кто не хочет тратить время на поиск сочетаний с другими предметами гардероба.

  • Sticker. Линейка с персонажами «ВКонтакте» — Спарксом, Сеней, Дигги, Персиком. Позволит выделиться и передать настроение дня.
  • Limited. Премиальная лимитированная коллекция — сумки из фольгированной мембраны с водоотталкивающей пропиткой.

Магазин оформлен в футуристическом стиле. Помимо классических есть AR-примерочные, которые реагируют на жесты и движения. Поэтому, по словам представителей VK, технология реалистично передаст одежду на фигуре, а на примерку потребуется пара минут.

Магазин обещает обновлять ассортимент каждый сезон и выпускать лимитированные коллаборации с дизайнерами и селебрити. Сейчас среди амбассадоров — певица Клава Кока, блогеры Валя Карнавал и Тимур Сорокин.

«Открытие VK Store — важный этап для компании. Мы создали пространство, которое отражает ДНК бренда и объединяет моду, комфорт и технологии. VK Store призван стать местом встречи и вдохновения для пользователей наших сервисов в оффлайне. Надеемся, нам это удалось, и пользователям захочется возвращаться сюда снова и снова!»

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK
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Реклама, ООО «ВК СТОР», vk.com/vkstore, 0+

Конкурс технических инструкций
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1 комментарий
Anna Petrova

ДНК бренда 🤦

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