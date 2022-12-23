В Петербурге открылся первый VK Store

«Открытие VK Store — важный этап для компании. Мы создали пространство, которое отражает ДНК бренда и объединяет моду, комфорт и технологии. VK Store призван стать местом встречи и вдохновения для пользователей наших сервисов в оффлайне. Надеемся, нам это удалось, и пользователям захочется возвращаться сюда снова и снова!»