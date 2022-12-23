В Петербурге открылся первый VK Store
Там продают одежду и аксессуары бренда, которые объединяют моду и технологии.
Материал подготовлен при поддержке VK
В Доме Зингера — здании штаб-квартиры «ВКонтакте» — открылся первый оффлайн-магазин холдинга VK.
На открытии VK Store представил три коллекции:
Basic. Базовая одежда с минималистичным дизайном — хлопковые футболки, худи, свитшоты. Подойдёт тем, кто не хочет тратить время на поиск сочетаний с другими предметами гардероба.
- Sticker. Линейка с персонажами «ВКонтакте» — Спарксом, Сеней, Дигги, Персиком. Позволит выделиться и передать настроение дня.
- Limited. Премиальная лимитированная коллекция — сумки из фольгированной мембраны с водоотталкивающей пропиткой.
Магазин оформлен в футуристическом стиле. Помимо классических есть AR-примерочные, которые реагируют на жесты и движения. Поэтому, по словам представителей VK, технология реалистично передаст одежду на фигуре, а на примерку потребуется пара минут.
Магазин обещает обновлять ассортимент каждый сезон и выпускать лимитированные коллаборации с дизайнерами и селебрити. Сейчас среди амбассадоров — певица Клава Кока, блогеры Валя Карнавал и Тимур Сорокин.
ДНК бренда 🤦