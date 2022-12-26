Куда стоит вложить миллион рублей прямо сейчас?

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Материал подготовлен при поддержке УК «Современные фонды недвижимости»

Один миллион рублей — сумма «ни туда ни сюда»: на покупку условной квартиры не хватит, а для перевода в валюту с нынешними ограничениями на вывоз — многовато. Процент по депозиту хотелось бы побольше, с акциями тоже всё непросто. Но ведь под подушку его не положишь — нужно придумывать, как распорядиться миллионом наиболее разумно. За вариантами обратились к экспертам.

А как бы миллионом сейчас распорядились вы?

Владимир Верещак Инвестиционный советник с лицензией ЦБ, основатель консалтинговой компании «Богатство»

Единственный миллион лучше отнести в банк

Перед тем как начать инвестировать, важно убедиться в том, что у вас есть финансовая подушка хотя бы на год жизни без активного дохода. Миллион рублей подходит, если ваша зарплата — 83 тысячи рублей в месяц (из них как раз сложится миллион в год). Если вы зарабатываете (и тратите) больше, подушка должна быть «толще».

Если этот миллион единственный, лучше отнести его в банк — подушку стоит хранить консервативным способом. Также можно рассмотреть сочетание инвестиций в облигации федерального займа (одни из самых надёжных — в долг у вас берёт государство) и корпоративные облигации эмитентов первого эшелона (доходность выше, чем от ОФЗ, но и рисков больше).

Я часто слышу про успешные инвестиции в жилую недвижимость: купить квартиру и затем её сдавать. Я попробовал — не понравилось. Поэтому если я и вкладываюсь в эту область, то делаю это через паи специализированных инвестиционных трастов (REIT) — это фонды, которые профессионально управляют недвижимостью. Есть и аналоги таких фондов — ЗПИФы (закрытые паевые инвестиционные фонды). Перед этим оцениваю риски и потенциальную доходность, анализируя финансовую отчётность фондов.

Вложите свободный миллион в коммерческую недвижимость

Новичкам с небольшими сбережениями подойдут коллективные инвестиции со стартовой суммой от 10 до 300 тысяч рублей. Например, закрытые паевые фонды. Закрытыми они называются потому, что чаще всего вложиться в них можно только на этапе формирования фонда. После можно только перекупать паи — ценные бумаги, которые подтверждают право собственности на долю имущества ЗПИФ. Такой пай можно продавать, дарить и передавать по наследству.

Вложиться, например, можно в торговую или индустриальную недвижимость — помещения, которые уже арендуют ритейлеры или интернет-магазины для своих распределительных центров. Скажем, «Пятёрочка» или «Озон». Деньги от сдачи такой недвижимости фонд делит между инвесторами.

Доходность коллективных инвестиций в недвижимость обычно около 10–12% годовых. Плюс в том, что инвестору не нужно самостоятельно искать арендаторов или общаться с ними — управляющая компания берёт всю ответственность на себя (и даже заплатит налоги). Но есть и риски. Например, иногда паи сложно продать быстро. ЗПИФ может организовать и сам девелопер, который собирает деньги на собственную недвижимость. Отсюда может проистекать конфликт интересов с пайщиками — не каждый объект окажется ликвидным. Прежде чем вкладываться в такую недвижимость, стоит изучить девелопера, его фонд, объекты и опыт других инвесторов.

Сергей Крылов Управляющий партнёр сети пиццерий Frankie, винного бара Grape Wine Club и ресторана «Главный причал» в «Конаково Ривер Клаб»

Если вы не знаете, куда инвестировать, потратьте деньги на себя

Миллион рублей — небольшая сумма для инвестиций. Открывать бизнес одному с такой суммой сложно — много уходит на операционные расходы (аренда помещений, заработная плата сотрудникам, закупки товаров и оборудования). Если есть партнёры, с которыми можно объединить вложения, сделать это будет проще. Суммы в 4–6 миллионов рублей достаточно, чтобы открыть кафе или пекарню. Но окупаемость бывает длительная, а с партнёрами можно не сработаться.

Не существует «идеального времени» для вложений в бизнес. Чаще всего заработок вы всё равно вложите обратно — в рекламу или оборудование, говорить о быстром доходе здесь сложно. Но если очень хотите, рассмотрите успешные франшизы. В России их достаточно.

Верьте своей интуиции и не вкладывайтесь во что-то из-за хайпа. Вложения лучше делать в реальный сектор и вместе с людьми, которым можно доверять. Например, я работаю с привлечёнными инвестициями и выступаю в роли управляющего партнёра своих ресторанов и баров. Успех моего дела и объёмы инвестиций напрямую зависят от моего развития. Поэтому главная инвестиция — самообразование. И если вы пока не знаете, куда вкладывать деньги (особенно небольшие), лучше потратьте их на себя.

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А куда бы вы вложили миллион рублей? Переведу на банковский вклад Вложу в себя Соберу подушку безопасности Коллективные инвестиции и ЗПИФ звучат неплохо Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Ещё один способ получать доход — коллективные инвестиции в востребованную арендаторами коммерческую недвижимость. «Современные фонды недвижимости» — компания, которая управляет закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Вложиться можно, например, в логистическую недвижимость — комплексы, которые не только хранят товары, но и распределяют их по менее объёмным складам.

Пайщик получает доход от сдачи помещений в аренду или от их продажи управляющей компанией. Фонд выбирает объекты с выгодным расположением. Доход по паям обычно получается выше, чем по вкладам. Например, пай фонда «Арендный бизнес 7» вырос на 11,5% за год.

Минимальная сумма вложения — 100 тысяч рублей. Доход инвесторам обещают переводить раз в квартал. Дополнительных платежей и комиссий нет — они включены в стоимость пая и отдельно не списываются.