Как потратить меньше, готовясь к Новому году
И при этом не отказываться от трат. Рассказывает продюсер «Комитета».
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
Сэкономить на празднике, кажется, невозможно, но немного заработать — вполне. Например, с помощью подписки «СберПрайм+». Протестировать её и подсчитать выгоду решила продюсер vc.ru и DTF Юля Ларина, потому что привыкла доверять цифрам, а не словам. Она распланировала все свои предновогодние траты и выяснила, сколько денег удастся вернуть назад с помощью подписки.
Купить родным подарки под ёлку
Первое, о чём я думаю во время предновогодней суеты, — подарки для родителей. Всё-таки продукты для салатов найти в любом случае успеешь, а вот найти хороший презент в спешке — вряд ли.
Мне повезло, не нужно ломать голову. У нас есть семейная традиция — писать письма Деду Морозу. В них и взрослые, и дети рассказывают, хорошо ли себя вели в уходящем году, хвастаются достижениями и говорят, что мечтают увидеть под ёлкой. А потом можно заглянуть в конверт другого и решить, какое желание хочется исполнить.
Папа в этом году попросил визитницу для работы. Так что я решила взять аксессуар «посолиднее»: из натуральной кожи, с несколькими отделениями и презентабельный. Приглянулась визитница от немецкого производителя Braun Büffel. Мама обожает бренд аксессуаров Daniel Wellington — носит часы этой марки и давно заглядывалась на браслеты. Поэтому я и выбрала ей один такой.
В качестве сюрприза решила положить родителям под ёлку ещё один сувенир: ёлочную игрушку, которую случайно увидела, пока искала другие подарки, — умопомрачительного медведя с балалайкой. Звучит не очень современно, но мы коллекционируем стеклянные шары и подвесные фигурки и храним даже те, что были у мамы в детстве.
Я подсчитала, сколько бонусов получу с каждой покупки, — «СберСпасибо» возвращаются в профиль «Сбера», бонусные рубли — в личный кабинет «СберМегаМаркета».
Вывод: в личный кабинет «Маркета» мне вернулось 510 рублей, бонусами «СберСпасибо» — 430. Это уже покрывает стоимость подписки (399 рублей в месяц).
Украсить с друзьями дом и закупиться праздничными мелочами
Новый год я обычно встречаю с друзьями — в гостях. Мы уже несколько лет собираемся одной и той же компанией — заранее покупаем ёлку и до боя курантов её наряжаем. Шары и гирлянды обычно привожу из дома я (поверьте, нашей семейной коллекции хватит ещё на четыре ёлки).
Живое хвойное дерево мы уже третий год заказываем у «Господина Ёлкина». В этом году, раз использую подписку «Сбера», решила оформить у них заказ через «Самокат» в «СберМегаМаркете» — чтобы получить кэшбек. Если найти сервис, которому доверяешь, не придётся выкраивать время, которого перед Новым годом обычно нет, чтобы расхаживать по ёлочному рынку в поисках «идеала». Один клик — и дерево у тебя через 15–30 минут.
Нам с друзьями нравится отмечать праздник в российско-советском стиле: с шапками Деда Мороза, мишурой на шее, оливье на столе. Шапки есть, а вот мишура нужна новая. Так как ёлка у нас будет в золоте и в красном (решили, что эти цвета ассоциируются у нас с богатством), присмотрела золотую и заодно захватила «дождик», чтобы украсить квартиру.
А ещё во время боя курантов мы пишем желания на бумажках, бросаем шампанское и выпиваем — в надежде, что всё исполнится.
Одновременно нужно успеть зажечь бенгальские огни. Ну а потом, откусив кусочек бутерброда с красной икрой, будем браться и за хлопушки. Огни я выбирала по отзывам — покупатели писали, что эти, несмотря на относительно невысокую цену, очень долго горят. А хлопушки взяла тех марок, которые видела в магазинах, — маленькие и большие.
Вывод: в личный кабинет «Маркета» мне вернулось 153 рубля, бонусами «СберСпасибо» — 134.
Подготовить главные элементы праздничного стола
На стол ставим «классику». Споры о том, какой оливье считать настоящим — с колбасой или с курицей, — не утихнут никогда. Но в нашей компании все привыкли к «колбасному» варианту, готовим его — по рецепту моей мамы:
- Картофель — 6 штук.
- Морковь — 2 штуки.
- Яйца — 3–4 штуки.
- Зелёный горошек — 1 банка.
- Варёная колбаса — 200–300 грамм.
- Свежий огурец — 3–4 штуки.
- Майонез.
Заметка от мамы: если огурцы водянистые и не слишком хрустящие, стоит избавиться от зернистых «сердцевинок» — иначе салат будет склизким.
Ну и какой Новый год без бутербродов с икрой, мандаринов и шампанского. В «СберМаркете» последнего нет, но через него можно заказать самовывоз, например, из «Метро». Мне этот вариант не подходит: ехать слишком далеко. Так что придётся сходить в магазин рядом с домом.
Вывод: с покупок к новогоднему столу получилось вернуть 412 бонусов «СберСпасибо».
Сэкономить на предновогодних толкучках
Обычно я покупаю безлимитный проездной на месяц: в Москве мне почти всегда приходится совмещать несколько видов общественного транспорта. Несмотря на то, что многое я закажу в онлайне, тратиться на поездки всё равно придётся: чтобы поработать в украшенном к празднику офисе и встретиться с друзьями, которым давно обещала увидеться.
А вот с новогоднего корпоратива я точно поеду на такси — во всяком случае надеюсь, что наша вечеринка продлится так долго, что других вариантов просто не останется. До моего дома вызов машины в среднем обходится в 700 рублей, но зимой в снег и гололедицу, да ещё и вечером в пятницу — поездка явно выйдет минимум в 1000 рублей. Если и такси, и проездной оплачу «СберКартой», то получу бонусы.
Вывод: за проездной и такси с праздника вернулось 286 бонусов «Спасибо».
Поужинать в новом месте
В конце декабря в Москву возвращается моя лучшая подруга. Для неё у меня найдётся время всегда. Мы любим новые места: интереснее открывать точки притяжения, чем постоянно торчать в одном месте. В этот раз отправляемся на разведку в бар «Слёзы берёзы», похожий не то на избушку из лихорадочно-фантазийного сна, не то на панельку, превращённую в художественный объект, — с берёзой посреди зала, старой деревянной мебелью и обожжёнными наличниками у барной стойки. Я, вероятно, выпью пару бокалов вина и попробую что-нибудь мясное. Средний чек прикинула по ценам позиций в меню.
Позаботиться о себе
Раз в год уж точно можно позволить себе расслабиться. Но лучше быть готовым к последствиям и закупить на компанию что-то вроде «Алка-Зельтцера». Мне он редко пригождался — кажется, пила его всего раз в жизни. Но мало ли что — вдруг придётся угощать им друзей.
Раз уж зашла на сайт «Еаптеки», захвачу и «Витамин С». Пью его в виде растворимых шипучек.
Вывод: заработать на заботе о себе не получилось, зато сэкономила на доставке — 150 рублей.
Создать настроение для себя и гостей
Так получилось, что за музыку на дружеских посиделках обычно отвечаю я, поэтому уже привыкла создавать плейлисты на все случаи жизни и подо все настроения. Вот примеры. С корпоратива я, скорее всего, поеду под «слезливые» песни. А ёлку с друзьями мы будем наряжать под рождественскую классику от Wham!, ABBA, Фрэнка Синатры и Мэрайи Кэри — и подпевать между делом.
Саму новогоднюю ночь планируем провести под «Хиты 1999 года», но я решила разбавить их современными треками, которые вписываются по звучанию. «Мальчик на девятке», конечно, спорная композиция, но подпевать, пускай и иронично, начинают даже те, кто до этого воротил нос.
А ещё Новый год не Новый год без киновечеров (я начинаю пересматривать свои любимые новогодние фильмы и мультики ещё в середине декабря). Полный список был бы бесконечным, поэтому назову фаворитов:
- Лучший — «Реальная любовь» (16+) Ричарда Кёртиса, и даже не пытайтесь меня переубедить. В нём есть всё: юмор и драма, любовь и измены, свадьбы и разводы, работа и путешествия.
- Я души не чаю в старых рождественских картинах — в них есть присущая исключительно тому времени «тёплая» наивность. Поэтому пересмотр «Квартиры» (16+) Билли Уайлдера и «Магазинчика за углом» (0+) Эрнста Любича — обязательный пункт новогодней программы. Оба, что не удивительно, про любовь.
- Ещё назову «Полярный экспресс» (6+) Роберта Земекиса (все же помнят компьютерную игру по нему?). Люблю также «Хранителей снов» (0+) Питера Рэмзи, где есть и Новый год, и Пасха, и зубная фея, меняющая выпавшие молочные зубы на конфеты. А с 2019 года называю среди любимых новогодних мультфильмов ещё и «Клауса» (6+) — уж очень нравится рисовка.
Если вдруг смотрю эти фильмы не одна и гости признаются, что не хотят пересматривать их по сотому разу (зря!), перебираю в голове другие варианты. Например, «Рождественскую сказку» (16+) Арно Деплешен, «Рождество, опять» (16+) Чарльза Покела, «Отпуск по обмену» (16+) Нэнси Майерс, «Новогодний корпоратив» (18+) Джорджа Гордона и Уилла Спека, «Однажды в Токио» (16+) Сатоси Кона, «Чудо на 34-ой улице» (6+) Джорджа Ситона или «Рождественскую сказку Маппетов» (6+) Брайана Хенсона. (Последние два фильма есть в кинотеатре, но их придётся докупить отдельно). Уж что-то из этого точно приглянётся всем.
Вывод: большая часть фильмов из подборки есть в онлайн-кинотеатре Okko, который входит в подписку. На плейлисты тоже не пришлось тратиться: я собирала их в «Звуке».
Благодаря подписке «СберПрайм+» при подготовке к Новому году продюсер Юля заработала 1365 бонусов «СберСпасибо» и получила 663 бонусных рубля на «СберМегаМаркете». Если учесть, что один бонус «СберСпасибо» равен одному рублю, в сумме она накопила 2028 рублей и так «окупила» сразу пять месяцев подписки.
Да, просмотр фильмов в Okko и прослушивание музыки в «Звуке» дополнительных бонусов не приносят, но зато за оба сервиса не нужно платить отдельно (одна только подписка на «Okko Оптимум» стоит 399 рублей в месяц). А с покупок по «СберКарте» на заправках, в ресторанах и маркетах «Сбера», а также при поездках на общественном транспорте и такси будут начисляться бонусы, которые потом можно потратить в сервисах — партнёрах банка и в его собственных (например, расплатиться в «СберМегаМаркете» и бонусами «СберСпасибо», и бонусными рублями).
А для тех, кто пользуется финансовыми сервисами, в подписку включены специальные условия по вкладам и кредитам.
Ответ прост - никак