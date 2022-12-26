Как потратить меньше, готовясь к Новому году

И при этом не отказываться от трат. Рассказывает продюсер «Комитета».

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Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

Сэкономить на празднике, кажется, невозможно, но немного заработать — вполне. Например, с помощью подписки «СберПрайм+». Протестировать её и подсчитать выгоду решила продюсер vc.ru и DTF Юля Ларина, потому что привыкла доверять цифрам, а не словам. Она распланировала все свои предновогодние траты и выяснила, сколько денег удастся вернуть назад с помощью подписки.

Юля Ларина Продюсер «Комитета», готовится к Новому году

Купить родным подарки под ёлку

Первое, о чём я думаю во время предновогодней суеты, — подарки для родителей. Всё-таки продукты для салатов найти в любом случае успеешь, а вот найти хороший презент в спешке — вряд ли.

Мне повезло, не нужно ломать голову. У нас есть семейная традиция — писать письма Деду Морозу. В них и взрослые, и дети рассказывают, хорошо ли себя вели в уходящем году, хвастаются достижениями и говорят, что мечтают увидеть под ёлкой. А потом можно заглянуть в конверт другого и решить, какое желание хочется исполнить.

Папа в этом году попросил визитницу для работы. Так что я решила взять аксессуар «посолиднее»: из натуральной кожи, с несколькими отделениями и презентабельный. Приглянулась визитница от немецкого производителя Braun Büffel. Мама обожает бренд аксессуаров Daniel Wellington — носит часы этой марки и давно заглядывалась на браслеты. Поэтому я и выбрала ей один такой.

В качестве сюрприза решила положить родителям под ёлку ещё один сувенир: ёлочную игрушку, которую случайно увидела, пока искала другие подарки, — умопомрачительного медведя с балалайкой. Звучит не очень современно, но мы коллекционируем стеклянные шары и подвесные фигурки и храним даже те, что были у мамы в детстве.

Вот что даёт «СберПрайм+»: повышенные бонусы за покупки в сервисах «Сбера» (например, «СберМаркете», «СберМегаМаркете» и «Самокате»), скидки (например, в «СберЗдоровье») и бесплатную доставку, например, из «Еаптеки». А ещё доступ к онлайн-кинотеатру Okko, музыке в «Звуке» и более выгодное обслуживание «СберКарты».

Я подсчитала, сколько бонусов получу с каждой покупки, — «СберСпасибо» возвращаются в профиль «Сбера», бонусные рубли — в личный кабинет «СберМегаМаркета».

Вывод: в личный кабинет «Маркета» мне вернулось 510 рублей, бонусами «СберСпасибо» — 430. Это уже покрывает стоимость подписки (399 рублей в месяц).

Украсить с друзьями дом и закупиться праздничными мелочами

Новый год я обычно встречаю с друзьями — в гостях. Мы уже несколько лет собираемся одной и той же компанией — заранее покупаем ёлку и до боя курантов её наряжаем. Шары и гирлянды обычно привожу из дома я (поверьте, нашей семейной коллекции хватит ещё на четыре ёлки).

Живое хвойное дерево мы уже третий год заказываем у «Господина Ёлкина». В этом году, раз использую подписку «Сбера», решила оформить у них заказ через «Самокат» в «СберМегаМаркете» — чтобы получить кэшбек. Если найти сервис, которому доверяешь, не придётся выкраивать время, которого перед Новым годом обычно нет, чтобы расхаживать по ёлочному рынку в поисках «идеала». Один клик — и дерево у тебя через 15–30 минут.

Нам с друзьями нравится отмечать праздник в российско-советском стиле: с шапками Деда Мороза, мишурой на шее, оливье на столе. Шапки есть, а вот мишура нужна новая. Так как ёлка у нас будет в золоте и в красном (решили, что эти цвета ассоциируются у нас с богатством), присмотрела золотую и заодно захватила «дождик», чтобы украсить квартиру.

А ещё во время боя курантов мы пишем желания на бумажках, бросаем шампанское и выпиваем — в надежде, что всё исполнится.

Есть нюанс: обычная бумага часто не успевает догореть за 12 ударов. Делюсь хитростью — вместо неё берите бумагу для самокруток: она быстрее и лучше горит — не придётся дожёвывать.

Одновременно нужно успеть зажечь бенгальские огни. Ну а потом, откусив кусочек бутерброда с красной икрой, будем браться и за хлопушки. Огни я выбирала по отзывам — покупатели писали, что эти, несмотря на относительно невысокую цену, очень долго горят. А хлопушки взяла тех марок, которые видела в магазинах, — маленькие и большие.

Вывод: в личный кабинет «Маркета» мне вернулось 153 рубля, бонусами «СберСпасибо» — 134.

Подготовить главные элементы праздничного стола

На стол ставим «классику». Споры о том, какой оливье считать настоящим — с колбасой или с курицей, — не утихнут никогда. Но в нашей компании все привыкли к «колбасному» варианту, готовим его — по рецепту моей мамы:

Картофель — 6 штук.

Морковь — 2 штуки.

Яйца — 3–4 штуки.

Зелёный горошек — 1 банка.

Варёная колбаса — 200–300 грамм.

Свежий огурец — 3–4 штуки.

Майонез.

Заметка от мамы: если огурцы водянистые и не слишком хрустящие, стоит избавиться от зернистых «сердцевинок» — иначе салат будет склизким.

Ну и какой Новый год без бутербродов с икрой, мандаринов и шампанского. В «СберМаркете» последнего нет, но через него можно заказать самовывоз, например, из «Метро». Мне этот вариант не подходит: ехать слишком далеко. Так что придётся сходить в магазин рядом с домом.

Вывод: с покупок к новогоднему столу получилось вернуть 412 бонусов «СберСпасибо».

Бонусы «СберСпасибо» можно тратить во всех сервисах «Сбера» — «Самокате», «СберМаркете», «СберМегаМаркете», «Еаптеке» и других. Там ими можно оплатить до 99% покупки. А ещё их принимают партнёры банка — их больше сотни. Среди них, например, «Ашан», «Вкусвилл», «Л’этуаль», сервис «Литрес».

Сэкономить на предновогодних толкучках

Обычно я покупаю безлимитный проездной на месяц: в Москве мне почти всегда приходится совмещать несколько видов общественного транспорта. Несмотря на то, что многое я закажу в онлайне, тратиться на поездки всё равно придётся: чтобы поработать в украшенном к празднику офисе и встретиться с друзьями, которым давно обещала увидеться.

А вот с новогоднего корпоратива я точно поеду на такси — во всяком случае надеюсь, что наша вечеринка продлится так долго, что других вариантов просто не останется. До моего дома вызов машины в среднем обходится в 700 рублей, но зимой в снег и гололедицу, да ещё и вечером в пятницу — поездка явно выйдет минимум в 1000 рублей. Если и такси, и проездной оплачу «СберКартой», то получу бонусы.

Вывод: за проездной и такси с праздника вернулось 286 бонусов «Спасибо».

Поужинать в новом месте

В конце декабря в Москву возвращается моя лучшая подруга. Для неё у меня найдётся время всегда. Мы любим новые места: интереснее открывать точки притяжения, чем постоянно торчать в одном месте. В этот раз отправляемся на разведку в бар «Слёзы берёзы», похожий не то на избушку из лихорадочно-фантазийного сна, не то на панельку, превращённую в художественный объект, — с берёзой посреди зала, старой деревянной мебелью и обожжёнными наличниками у барной стойки. Я, вероятно, выпью пару бокалов вина и попробую что-нибудь мясное. Средний чек прикинула по ценам позиций в меню.

Позаботиться о себе

Раз в год уж точно можно позволить себе расслабиться. Но лучше быть готовым к последствиям и закупить на компанию что-то вроде «Алка-Зельтцера». Мне он редко пригождался — кажется, пила его всего раз в жизни. Но мало ли что — вдруг придётся угощать им друзей.

Раз уж зашла на сайт «Еаптеки», захвачу и «Витамин С». Пью его в виде растворимых шипучек.

Вывод: заработать на заботе о себе не получилось, зато сэкономила на доставке — 150 рублей.

Создать настроение для себя и гостей

Так получилось, что за музыку на дружеских посиделках обычно отвечаю я, поэтому уже привыкла создавать плейлисты на все случаи жизни и подо все настроения. Вот примеры. С корпоратива я, скорее всего, поеду под «слезливые» песни. А ёлку с друзьями мы будем наряжать под рождественскую классику от Wham!, ABBA, Фрэнка Синатры и Мэрайи Кэри — и подпевать между делом.

Саму новогоднюю ночь планируем провести под «Хиты 1999 года», но я решила разбавить их современными треками, которые вписываются по звучанию. «Мальчик на девятке», конечно, спорная композиция, но подпевать, пускай и иронично, начинают даже те, кто до этого воротил нос.

А ещё Новый год не Новый год без киновечеров (я начинаю пересматривать свои любимые новогодние фильмы и мультики ещё в середине декабря). Полный список был бы бесконечным, поэтому назову фаворитов:

Лучший — «Реальная любовь» (16+) Ричарда Кёртиса, и даже не пытайтесь меня переубедить. В нём есть всё: юмор и драма, любовь и измены, свадьбы и разводы, работа и путешествия.

Я души не чаю в старых рождественских картинах — в них есть присущая исключительно тому времени «тёплая» наивность. Поэтому пересмотр «Квартиры» (16+) Билли Уайлдера и «Магазинчика за углом» (0+) Эрнста Любича — обязательный пункт новогодней программы. Оба, что не удивительно, про любовь.

Ещё назову «Полярный экспресс» (6+) Роберта Земекиса (все же помнят компьютерную игру по нему?). Люблю также «Хранителей снов» (0+) Питера Рэмзи, где есть и Новый год, и Пасха, и зубная фея, меняющая выпавшие молочные зубы на конфеты. А с 2019 года называю среди любимых новогодних мультфильмов ещё и «Клауса» (6+) — уж очень нравится рисовка.

Если вдруг смотрю эти фильмы не одна и гости признаются, что не хотят пересматривать их по сотому разу (зря!), перебираю в голове другие варианты. Например, «Рождественскую сказку» (16+) Арно Деплешен, «Рождество, опять» (16+) Чарльза Покела, «Отпуск по обмену» (16+) Нэнси Майерс, «Новогодний корпоратив» (18+) Джорджа Гордона и Уилла Спека, «Однажды в Токио» (16+) Сатоси Кона, «Чудо на 34-ой улице» (6+) Джорджа Ситона или «Рождественскую сказку Маппетов» (6+) Брайана Хенсона. (Последние два фильма есть в кинотеатре, но их придётся докупить отдельно). Уж что-то из этого точно приглянётся всем.

Вывод: большая часть фильмов из подборки есть в онлайн-кинотеатре Okko, который входит в подписку. На плейлисты тоже не пришлось тратиться: я собирала их в «Звуке».

Благодаря подписке «СберПрайм+» при подготовке к Новому году продюсер Юля заработала 1365 бонусов «СберСпасибо» и получила 663 бонусных рубля на «СберМегаМаркете». Если учесть, что один бонус «СберСпасибо» равен одному рублю, в сумме она накопила 2028 рублей и так «окупила» сразу пять месяцев подписки.

Да, просмотр фильмов в Okko и прослушивание музыки в «Звуке» дополнительных бонусов не приносят, но зато за оба сервиса не нужно платить отдельно (одна только подписка на «Okko Оптимум» стоит 399 рублей в месяц). А с покупок по «СберКарте» на заправках, в ресторанах и маркетах «Сбера», а также при поездках на общественном транспорте и такси будут начисляться бонусы, которые потом можно потратить в сервисах — партнёрах банка и в его собственных (например, расплатиться в «СберМегаМаркете» и бонусами «СберСпасибо», и бонусными рублями).

А для тех, кто пользуется финансовыми сервисами, в подписку включены специальные условия по вкладам и кредитам.