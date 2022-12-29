Коротко: нужны ли вам API для работы с банком
Что это вообще такое и какому бизнесу пригодится.
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Материал подготовлен при поддержке «СберБизнес»
Что
SberBusinessAPI — цифровой канал, построенный на возможностях технологии OpenAPI, который позволяет предоставлять банковские продукты и сервисы в собственных учётных системах и на торговых площадках партнёров.
Чем интересно
В SberBusinessAPI есть блок платёжных B2B-решений SberBusinessPayments, которые автоматизируют взаиморасчёты между корпоративными клиентами. В их числе:
- «Моментальные платежи» — платёжное решение позволяет перенести в онлайн взаиморасчёты с контрагентами — партнёрами, поставщиками. Не нужно тратить время на выставление счетов и отслеживание их статуса: оплата, ранее занимавшая до трёх дней, теперь проходит за несколько секунд.
- «B2B- и B2C-переводы с бизнес-карт» — даёт возможность оплачивать услуги контрагентов с бизнес-карты компании в пару кликов. Сотрудник может совершить перевод на карту физлица или по номеру мобильного на бизнес-карту юрлица.
- «Корпоративные подписки» — позволяет партнёру автоматически списывать комиссионное вознаграждение клиента по факту оказания услуг и упрощает клиентский путь для подписных сервисов. Подойдёт для бизнесов с моделью подписки: SaaS-сервисы, провайдеры связи и интернета, сервисы по заказу такси.
Дополнительные фишки
- Корпоративные онлайн-покупки в рассрочку на торговых площадках партнёров «Сбера» с беспроцентным периодом.
- Холдирование средств покупателей с последующим списанием или отменой. Актуально для всех компаний, работающих с предварительным бронированием денежных средств, а также в случаях, когда необходимо убедиться в платёжеспособности клиента.
- Платёжные решения используют предварительную авторизацию пользователей с помощью «СберБизнесID» — не нужно создавать отдельный аккаунт и вводить данные вручную.
Проверьте, нужно ли вашему бизнесу подключать SberBusinessAPI для работы с банком.
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