Коротко: платформа мобильного маркетинга с аудиторией 400 млн пользователей
В том числе из ОАЭ, Сингапура и Индонезии.
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Материал подготовлен при поддержке платформы для мобильного маркетинга BIGO Ads
Для кого
Компаний-рекламодателей и разработчиков мобильных приложений.
Чем интересно
- Интерфейс сервиса на английском языке.
- Платформа собирает трафик в сервисе коротких видео Likee, мессенджере imo. и других приложениях с общей аудиторией 400 млн активных пользователей в месяц.
- BIGO Audience Network охватывает пользователей из 150 стран мира, в основном из Сингапура, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Бангладеша и России.
- Запустить можно рекламу разных форматов, например, brand takeover — полноэкранный баннер с обратным отсчётом на 3–5 секунд до кнопки закрытия, объявления в ленте, баннерную и нативную рекламу, видео, интерактивные игровые ролики и другие.
- Алгоритмы анализа больших данных «подсказывают», как сделать рекламу эффективнее, а технологии искусственного интеллекта оптимизируют показ объявлений, чтобы они доходили до подходящей рекламодателю аудитории.
- Партнёры интегрируют в свои приложения IAB Open Measurement SDK, который позволяет рекламодателям анализировать и точнее оценивать эффективность кампаний.
- Сервис Pixalate следит за видимостью рекламного объявления на площадках-партнёрах и предотвращает ложные показы или клики, которые приводят к увеличению маркетинговых расходов.
Что ещё нужно знать
Чтобы начать работу на BIGO Audience Network, достаточно завести аккаунт и заполнить анкету о компании.
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