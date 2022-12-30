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Коротко: платформа мобильного маркетинга с аудиторией 400 млн пользователей

В том числе из ОАЭ, Сингапура и Индонезии.

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Материал подготовлен при поддержке платформы для мобильного маркетинга BIGO Ads

Для кого

Компаний-рекламодателей и разработчиков мобильных приложений.

Чем интересно

  • Интерфейс сервиса на английском языке.
  • Платформа собирает трафик в сервисе коротких видео Likee, мессенджере imo. и других приложениях с общей аудиторией 400 млн активных пользователей в месяц.
  • BIGO Audience Network охватывает пользователей из 150 стран мира, в основном из Сингапура, ОАЭ, Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Бангладеша и России.
  • Запустить можно рекламу разных форматов, например, brand takeover — полноэкранный баннер с обратным отсчётом на 3–5 секунд до кнопки закрытия, объявления в ленте, баннерную и нативную рекламу, видео, интерактивные игровые ролики и другие.
  • Алгоритмы анализа больших данных «подсказывают», как сделать рекламу эффективнее, а технологии искусственного интеллекта оптимизируют показ объявлений, чтобы они доходили до подходящей рекламодателю аудитории.
  • Партнёры интегрируют в свои приложения IAB Open Measurement SDK, который позволяет рекламодателям анализировать и точнее оценивать эффективность кампаний.
  • Сервис Pixalate следит за видимостью рекламного объявления на площадках-партнёрах и предотвращает ложные показы или клики, которые приводят к увеличению маркетинговых расходов.

Что ещё нужно знать

Чтобы начать работу на BIGO Audience Network, достаточно завести аккаунт и заполнить анкету о компании.

Зарегистрироваться

Реклама, BIGO Technology PTE. LTD, www.bigo.sg, 18+

Конкурс технических инструкций
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