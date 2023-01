Как самостоятельно перенести на свои серверы альтернативы Google Workspace и Slack за один день

Подождите, когда записи DNS обновятся — это займёт от 30 минут до часа. После перейдите на вкладку System → TLS (SSL) Certificates и нажмите на синюю кнопку Provision, чтобы сгенерировать сертификаты для всех доменов. Перед этим проверьте, что рядом со всеми доменами, кроме домена основного сайта и его www-поддомена, нет надписи «The domain name does not resolve to this machine: [Not Set] (A)». Если она есть, стоит ещё немного подождать или проверить, корректно ли заполнены DNS-записи.