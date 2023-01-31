Коротко: минималистичный ноутбук для работы дома и в путешествиях
С лёгким корпусом, мощным процессором и необычной расцветкой.
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Материал подготовлен при поддержке MSI
Что
Ноутбук Prestige 14 Evo A12M.
Для кого
Для студентов, блогеров, менеджеров, предпринимателей, путешественников и просто домашнего пользования.
Чем интересен ноутбук
- Мощное железо в лёгком корпусе. Внутри ноутбука — 14-ядерный процессор Intel® Core™ i7 12-го поколения с графическим ядром Intel® Iris® Xe. Оперативная память — 16 Гб с возможностью увеличить до 32 Гб, SSD — на 512 Гб.
- Трёхэлементный литий-полимерный аккумулятором ёмкостью 4600 мА·ч, 54 Вт·ч. При стопроцентной яркости экрана его хватит на шесть часов просмотра фильмов, а уже за час устройство зарядится на 80%.
- Металлический корпус толщиной 15,9 мм не повредится в дороге, при этом не сильно утяжелит портфель (вес — 1,29 кг).
- На 14-дюймовом дисплее IPS-уровня с разрешением до 4К и тонкими рамками удобно рассматривать изображения — даже за столом в кафе возле окна, куда постоянно попадает солнце: у экрана матовая поверхность и антибликовое покрытие.
- С множеством современных интерфейсов не надо постоянно носить переходники. Слева — два порта USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, передачей изображений по DisplayPort и зарядкой по технологии Power Delivery. На правом торце — USB 3.2 Type-A, microSD-картридер и аудиоразъём minijack 3,5 мм. За беспроводные подключения отвечает Intel Killer AX1675i.
- У ноутбука широкие клавиши, плавный, чувствительный и большой тачпад — не обязательно использовать дополнительную гарнитуру. Ещё есть сканер отпечатков пальцев и распознавание по лицу.
- Два цвета: карбоново-серый и голубой — для тех, кто устал от классического белого или графитового чёрного.
Что ещё нужно знать
- Крышка открывается на 180 градусов. Вместе с этим можно нажать F12, чтобы перевернуть изображение, и таким образом что-то показать собеседнику без лишних перемещений.
- Ноутбук создавался по американским военным стандартам MIL-STD-810, то есть прошёл серию тестов с тряской во время транспортировки, ударами, перепадами температуры и давления.
на сайте (по ссылке) из этого обзора, при переходе "купить" и выборе локации нет РФ)))) Маркетологам бы доработать такой вид рекламы, а то любой заинтересовавшийся на втором шаге плюет и забивает на это все..
"а уже за час устройство зарядится на 80%."
А уже за год батарея деградирует до 80% ?
ну а вообще, вроде неплохо.
А что с сервисом? MSI не ушли из России?
нет
странный вопрос, если материал рекламный и создан по инициативе вендора
"Ноутбук создавался по американским военным стандартам MIL-STD-810, то есть прошёл серию тестов с тряской во время транспортировки, ударами, перепадами температуры и давления." что конечно же не означает, что он этим стандартам соответствует... Иначе получился бы Panasonic Toughbook
А цену только я не вижу?
Зачем все это, если есть macbook air?
Время работы от батареи больше, не грееется, тонкий, легкий, металлический и скорость работы огромная, прекрасный экран.
Да еще и цена идентичная.
Ну тебе как обычно ответят что macos говно, пользоваться ей категорически невозможно и вообще стремно + 1с не запускается.
Так что...