Завели карту иностранного банка? Расскажите, как вам это удалось
Или почитайте о том, как это сделали наши герои в Узбекистане, Армении и Казахстане.
Материал подготовлен при поддержке «Тинькофф Банка»
С начала года карты иностранных банков открыли десятки тысяч россиян. Выпуск карт международных платёжных систем в Киргизии за полгода вырос на 40%, в Армении — на 16%, в Казахстане — на 8%. При этом банки СНГ множество раз меняли условия выдачи для россиян. Мы поговорили с теми, кто, даже несмотря на ограничения, смог обзавестись заветным пластиком, и попросили рассказать о новых нюансах оформления.
Страна: Узбекистан
Банк: Ravnaq
Время: 5 рабочих дней
Стоимость открытия: 2800 рублей + депозит 100 долларов
Обслуживание карты: бесплатно
Зимой я надолго улетаю на Ямайку, а там носить с собой наличные опасно. В ноябре мне подвернулась возможность поехать на 10 дней в Ташкент, и я решила открыть там карту. До этого я почитала инструкции по открытию счетов в Узбекистане и поговорила со знакомой, которая открывала там карту ещё летом. Составила список банков с лучшими отзывами и планировала сходить в один из них. Но за полтора месяца до своей поездки правила выдачи нерезидентам изменились. Мой список банков стал неактуален, пришлось обходить их все ножками.
Я была в Kapitalbank, HamkorBank и Asia Alliance — везде мне говорили одно и то же: «Мы делаем карты нерезидентам, но только после 15-дневного пребывания на территории страны». А я ездила на 10 дней, мне это совсем не подходило. Банк «Ипак Йули» также пишет, что выдаёт карты нерезидентам, при этом рассмотрение анкеты занимает 6–7 дней, а после 99% заявителей получают отказы.
Знакомый в Ташкенте предложил попробовать в Ravnaq-bank: он слышал, что карту там делают за три дня, и про него есть телеграм-канал на русском. Чтобы не терять времени, пошла туда уже с полным комплектом документов. Готовить их нужно в таком же порядке:
- временная регистрация (её бесплатно делают в отеле, даже если вы остановились на одну ночь);
- сим-карта (обязательно местная, нетуристическая);
- ПИНФЛ (местный ИИН: в Ташкенте его выдают за день в «Едином окне» — аналоге «Моих документов»).
Ещё в банке меня попросили заполнить анкету на русском языке, где нужно указать данные о доходах — подтверждения не требуют. В анкете указала, что я самозанятая (нет постоянной работы, но беру фрилансы) и хочу перевести в банк свои накопления. Проблем не было, да и никто бы не стал проверять: открытие карты для местного стоит 18 000 сум, для нерезидента — в 28 раз дороже (500 000 сум). Банки зарабатывают на выдаче карт иностранцам. Я подавала заявление в четверг, заплатила около 2800 рублей плюс положила обязательные 100 долларов на депозит. Мне сказали приходить в понедельник, в выходные банки Узбекистана не работают.
Я оформляла мультивалютную Mastercard и карту в сумах. Первую можно пополнять, например, через «Золотую корону». Вторую — прямым переводом через приложение «Тинькофф»: в приложении Ravnaq даже есть логотип «Тинькофф Банка». Перебросить деньги с российской карты можно за пять минут: в приложении Ravnaq просит подтвердить перевод одной кнопкой.
Как только деньги оказались на карте, первым же делом оплатила Netflix. Потом ещё — билеты на концерт на Ямайке. Всё работает.
Ещё провела эксперимент: одну и ту же сумму в рублях перевела на свой долларовый в «Тинькофф» и такую же — на долларовую карту Ravnaq. На узбекской карте это в итоге вышло немного больше, то есть курс в Ravnaq выгоднее, хотя и ненамного.
Страна: Казахстан
Банк: Kaspi Bank
Время: 1 рабочий день
Стоимость открытия: бесплатно
Обслуживание карты: первый год бесплатно, затем около 300 рублей в год
В сентябре я прямо из отпуска в Турции улетел в Алма-Ату, куда к тому времени мою сестру релоцировала её компания-работодатель. Мы вместе изучали, какой банк лучше выбрать. В большинстве мигрантских чатов и в блогах на vc.ru рекомендовали Kaspi Bank — по сути, это единственный банк в Казахстане, который открывает карты нерезидентам быстро и без лишней бюрократии. Минус только в том, что там нельзя открыть мультивалютную карту, хотя платить картой в тенге за границей, конечно, можно.
Чтобы хоть что-то открыть в Казахстане, мигранту сначала нужно получить местный индивидуальный идентификационный номер (ИИН). А нам не повезло, мы попали в крупную волну приезжих из России — в единый Центр обслуживания населения (ЦОН) для мигрантов мы стояли с 11 утра до 17 вечера. В одной только очереди на вход прождали больше трёх часов. Для ИИН нужна одна фотография (делают на месте) и загранник. ИИН моей сестры был готов ровно через минуту, а мой почему-то делался четыре дня. Сейчас, когда приезжих меньше, номер выдают стабильно за сутки.
Перед походом в ЦОН обязательно нужно сделать местную симку, без неё ИИН не оформляют, хотя на один мобильный номер можно зарегистрировать нескольких человек (не знаю точно, сколько именно).
С картой всё гораздо быстрее. Я заранее скачал приложение банка, чтобы посмотреть загруженность отделений. В отделении получил свой номерок в очереди. В окошке у меня попросили загранпаспорт, ИИН, мобильный номер и российский ИНН — полагаю, его уточняют для обмена данными с российской налоговой (между странами действует соответствующее соглашение). Именную карту мне одобрили — без преувеличения — за пять минут. После я должен был подойти к картомату и просто её распечатать.
Приложение Kaspi — одно из самых технологичных из всех, которыми я пользовался. В плане удобства оно довольно похоже на приложение «Тинькофф». Например, в приложении есть маркетплейс, где можно купить что угодно — от компьютера до кухонной утвари. Деньги в Kaspi можно переводить по номеру телефона бесплатно, по всем операциям приходят пуши, потребностей в эсэмэсках нет. Через Kaspi я пополняю электронный кошелёк для транспортной карты. У Kaspi есть собственная система Kaspi Pay (Google Pay и Apple Pay с банком не работают), а ещё в Алма-Ате везде можно платить по QR-кодам, карту в принципе тут с собой почти никто не носит.
Зарплату вывожу через Solar Staff на российскую карту. Раньше оттуда я переводил деньги на Kaspi через «Qiwi Кошелёк», потом оказалось, что можно сразу переводить их через «Тинькофф» на казахскую карту. За единовременный перевод оттуда до 20 000 рублей комиссий нет.
Страна: Узбекистан
Банк: Kapital Bank
Время: 1 рабочий день
Стоимость открытия: 200 рублей (30 тыс. сум)
Обслуживание карты: бесплатно
Я занимаюсь маркетинговыми исследованиями, и летом прошлого года мне сделали офер в финтех-компанию из Узбекистана.
Если в России ты хочешь перевести кому-то деньги, то просто заходишь в приложение своего банка, но в Узбекистане ты обычно привязываешь все свои карты к личному кабинету в стороннем платёжном сервисе (самые популярные — Click, Payme, Paynet, Apelsin). В одну из них меня и позвали работать.
Приехав знакомиться с командой и страной в целом, я сразу решила оформить себе карту местного банка — использовать кеш в стране очень неудобно: суммы большие (1 доллар равен примерно 11 200 узбекских сум — прим. ред.).
По совету знакомых я выбрала Kapital Bank. Сейчас карту этого банка россиянину получить довольно трудно: заявки рассматривают только от тех, кто пробыл в стране от двух недель. Но летом всё, что у меня просили, — это паспорт и прописка (её оформляют даже в отеле). Когда мы вместе с коллегой приехали в отделение, молодой человек, явно местный, предложил нам за небольшую плату купить место в начале очереди (тогда они были довольно большими). Мы согласились и в итоге получили карту в тот же день.
С лимитами на переводы у Kapital Bank я не сталкивалась, зато долго привыкала к тому, что буквально за все операции тут нужно платить: и за перевод с карты на карту, и за снятие наличных, и за конвертацию. Например, после того, как ты перевел сумы в доллары, они должны пролежать на счету 14 дней, а если их нужно снять скорее — придётся платить комиссию.
Я оформила два счёта: в сумах и в долларах. Основная моя российская карта — Tinkoff Black, с неё я периодически перевожу деньги в сумы: в основном, когда друзья просят помочь с оплатой иностранных отелей или подписок. Перевод с российской карты на узбекскую можно сделать просто по номеру телефона. Дико удобно, что при вводе рублёвой суммы приложение сразу показывает, сколько человек получит в сумах.
Страна: Армения
Банк: IDBank
Время: 10 рабочих дней
Стоимость открытия: бесплатно
Обслуживание карты: 1300 рублей в год, или 115 рублей в месяц
Компания, в которой я работаю, прекратила действие в России, открыла новое юрлицо в Армении, и в конце марта я переехал в Ереван. Карта мне нужна была, прежде всего, чтобы получать зарплату. Её мне теперь платят в драмах. Самостоятельно банк выбирать не пришлось — IDBank мне порекомендовали коллеги, которые уже успешно завели там счета.
Чтобы получить карту, нужно было выполнить ряд параллельных действий: завести ИИН (в первую очередь), подписать контракт с арендодателем (в качестве подтверждения, что вы в стране надолго) и открыть ИП. Я очень боялся «бюрократического футбола»: приду в банк — а мне сначала скажут сделать ИП, приду делать ИП — а окажется, что без готового счёта завести его нельзя. Но такого, к счастью, не случилось.
Заявку на карту нужно заполнять онлайн и отправлять на электронную почту менеджеру банка. Там были вопросы о роде деятельности, величине текущего и ожидаемого доходов. Плюс попросили выписку со счёта в российском банке за полгода. Через неделю после отправки со мной связались и попросили продублировать выписку — видимо, что-то пошло не так. Но спустя несколько дней я уже мог забрать карту. За всё это время никаких вопросов от банка ко мне из-за того, что я русский, не было.
Я спокойно отношусь к тому, что не все вопросы можно решить через приложение и иногда приходится прийти в отделение. Например, налог на ИП раз в квартал я плачу через кассу банка и даже не проверял, можно ли сделать это удалённо. Я пользуюсь приложением платёжной системы ArCa, с ней можно следить за балансом, платить коммуналку и по счетам за интернет и телефон. Переводы на карты других армянских банков делаю тоже через неё, а международные переводы — так как дохода из России у меня больше нет — мне не нужны.
Из плюсов IDBank — недавно он подключил Apple Pay, поэтому я наконец-то снова могу оставлять карту дома. Минус — за снятие в банкоматах (с лендлордом я расплачиваюсь наличными) набегает нехилая комиссия.
Переводите деньги как раньше в приложении «Тинькофф». Вводите номер телефона и отправляйте без комиссии до 20 000 рублей в месяц с карты Tinkoff Black на карты иностранных банков (Армении, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана) или по номеру карты (в банки Южной Осетии, Киргизии, Беларуси, Абхазии). Переводите рублёвую зарплату, а деньги придут в местной валюте банка-получателя. Ничего нового, всё по-старому удобно. Оформить Tinkoff Black можно здесь.
В описании к посту в твиттере было написано что есть способы получить карту удаленно и даже бесплатно, а тут ничего нет. Может кто подскажет?
Кликбейт)
Эх, купился
Открыл карту в Казахстане и Узбекистане. Давно. Хочу ещё карту Беларусь, для коллекции
Дистанционно в КЗ. Примерно 3500₽
Сам открыл карту в Узбекистане в Капитале, когда это ещё было возможно без 15-ти дневного пребывания в стране. Карта отличная, пополняется моментально с российских карт, но нет Apple Pay.
Для путешествий заказывал мультивалютную карту в Казахстане через сервис easypay.world.
Тоже работает отлично, получил на руки за неделю где-то