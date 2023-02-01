Завели карту иностранного банка? Расскажите, как вам это удалось

Или почитайте о том, как это сделали наши герои в Узбекистане, Армении и Казахстане.

{"id":595853,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":595853,"gtm":null} 1316 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Тинькофф Банка»

С начала года карты иностранных банков открыли десятки тысяч россиян. Выпуск карт международных платёжных систем в Киргизии за полгода вырос на 40%, в Армении — на 16%, в Казахстане — на 8%. При этом банки СНГ множество раз меняли условия выдачи для россиян. Мы поговорили с теми, кто, даже несмотря на ограничения, смог обзавестись заветным пластиком, и попросили рассказать о новых нюансах оформления.

Кристина Панова Режиссёр

Страна: Узбекистан

Банк: Ravnaq

Время: 5 рабочих дней

Стоимость открытия: 2800 рублей + депозит 100 долларов

Обслуживание карты: бесплатно

Зимой я надолго улетаю на Ямайку, а там носить с собой наличные опасно. В ноябре мне подвернулась возможность поехать на 10 дней в Ташкент, и я решила открыть там карту. До этого я почитала инструкции по открытию счетов в Узбекистане и поговорила со знакомой, которая открывала там карту ещё летом. Составила список банков с лучшими отзывами и планировала сходить в один из них. Но за полтора месяца до своей поездки правила выдачи нерезидентам изменились. Мой список банков стал неактуален, пришлось обходить их все ножками.

Я была в Kapitalbank, HamkorBank и Asia Alliance — везде мне говорили одно и то же: «Мы делаем карты нерезидентам, но только после 15-дневного пребывания на территории страны». А я ездила на 10 дней, мне это совсем не подходило. Банк «Ипак Йули» также пишет, что выдаёт карты нерезидентам, при этом рассмотрение анкеты занимает 6–7 дней, а после 99% заявителей получают отказы.

Знакомый в Ташкенте предложил попробовать в Ravnaq-bank: он слышал, что карту там делают за три дня, и про него есть телеграм-канал на русском. Чтобы не терять времени, пошла туда уже с полным комплектом документов. Готовить их нужно в таком же порядке:

временная регистрация (её бесплатно делают в отеле, даже если вы остановились на одну ночь); сим-карта (обязательно местная, нетуристическая);

ПИНФЛ (местный ИИН: в Ташкенте его выдают за день в «Едином окне» — аналоге «Моих документов»).

ПИНФЛ — местный ИИН

Ещё в банке меня попросили заполнить анкету на русском языке, где нужно указать данные о доходах — подтверждения не требуют. В анкете указала, что я самозанятая (нет постоянной работы, но беру фрилансы) и хочу перевести в банк свои накопления. Проблем не было, да и никто бы не стал проверять: открытие карты для местного стоит 18 000 сум, для нерезидента — в 28 раз дороже (500 000 сум). Банки зарабатывают на выдаче карт иностранцам. Я подавала заявление в четверг, заплатила около 2800 рублей плюс положила обязательные 100 долларов на депозит. Мне сказали приходить в понедельник, в выходные банки Узбекистана не работают.

Я оформляла мультивалютную Mastercard и карту в сумах. Первую можно пополнять, например, через «Золотую корону». Вторую — прямым переводом через приложение «Тинькофф»: в приложении Ravnaq даже есть логотип «Тинькофф Банка». Перебросить деньги с российской карты можно за пять минут: в приложении Ravnaq просит подтвердить перевод одной кнопкой.

Как только деньги оказались на карте, первым же делом оплатила Netflix. Потом ещё — билеты на концерт на Ямайке. Всё работает.

Ещё провела эксперимент: одну и ту же сумму в рублях перевела на свой долларовый в «Тинькофф» и такую же — на долларовую карту Ravnaq. На узбекской карте это в итоге вышло немного больше, то есть курс в Ravnaq выгоднее, хотя и ненамного.

Никита Рагозин Редактор «Комитета», в октябре переехал в Алма-Ату

Страна: Казахстан

Банк: Kaspi Bank

Время: 1 рабочий день

Стоимость открытия: бесплатно

Обслуживание карты: первый год бесплатно, затем около 300 рублей в год

В сентябре я прямо из отпуска в Турции улетел в Алма-Ату, куда к тому времени мою сестру релоцировала её компания-работодатель. Мы вместе изучали, какой банк лучше выбрать. В большинстве мигрантских чатов и в блогах на vc.ru рекомендовали Kaspi Bank — по сути, это единственный банк в Казахстане, который открывает карты нерезидентам быстро и без лишней бюрократии. Минус только в том, что там нельзя открыть мультивалютную карту, хотя платить картой в тенге за границей, конечно, можно.

Чтобы хоть что-то открыть в Казахстане, мигранту сначала нужно получить местный индивидуальный идентификационный номер (ИИН). А нам не повезло, мы попали в крупную волну приезжих из России — в единый Центр обслуживания населения (ЦОН) для мигрантов мы стояли с 11 утра до 17 вечера. В одной только очереди на вход прождали больше трёх часов. Для ИИН нужна одна фотография (делают на месте) и загранник. ИИН моей сестры был готов ровно через минуту, а мой почему-то делался четыре дня. Сейчас, когда приезжих меньше, номер выдают стабильно за сутки.

Перед походом в ЦОН обязательно нужно сделать местную симку, без неё ИИН не оформляют, хотя на один мобильный номер можно зарегистрировать нескольких человек (не знаю точно, сколько именно).

С картой всё гораздо быстрее. Я заранее скачал приложение банка, чтобы посмотреть загруженность отделений. В отделении получил свой номерок в очереди. В окошке у меня попросили загранпаспорт, ИИН, мобильный номер и российский ИНН — полагаю, его уточняют для обмена данными с российской налоговой (между странами действует соответствующее соглашение). Именную карту мне одобрили — без преувеличения — за пять минут. После я должен был подойти к картомату и просто её распечатать.

Приложение Kaspi — одно из самых технологичных из всех, которыми я пользовался. В плане удобства оно довольно похоже на приложение «Тинькофф». Например, в приложении есть маркетплейс, где можно купить что угодно — от компьютера до кухонной утвари. Деньги в Kaspi можно переводить по номеру телефона бесплатно, по всем операциям приходят пуши, потребностей в эсэмэсках нет. Через Kaspi я пополняю электронный кошелёк для транспортной карты. У Kaspi есть собственная система Kaspi Pay (Google Pay и Apple Pay с банком не работают), а ещё в Алма-Ате везде можно платить по QR-кодам, карту в принципе тут с собой почти никто не носит.

Зарплату вывожу через Solar Staff на российскую карту. Раньше оттуда я переводил деньги на Kaspi через «Qiwi Кошелёк», потом оказалось, что можно сразу переводить их через «Тинькофф» на казахскую карту. За единовременный перевод оттуда до 20 000 рублей комиссий нет.

Полина Л. Маркетинговый исследователь

Страна: Узбекистан

Банк: Kapital Bank

Время: 1 рабочий день

Стоимость открытия: 200 рублей (30 тыс. сум)

Обслуживание карты: бесплатно

Я занимаюсь маркетинговыми исследованиями, и летом прошлого года мне сделали офер в финтех-компанию из Узбекистана.

Если в России ты хочешь перевести кому-то деньги, то просто заходишь в приложение своего банка, но в Узбекистане ты обычно привязываешь все свои карты к личному кабинету в стороннем платёжном сервисе (самые популярные — Click, Payme, Paynet, Apelsin). В одну из них меня и позвали работать.

Приехав знакомиться с командой и страной в целом, я сразу решила оформить себе карту местного банка — использовать кеш в стране очень неудобно: суммы большие (1 доллар равен примерно 11 200 узбекских сум — прим. ред.).

По совету знакомых я выбрала Kapital Bank. Сейчас карту этого банка россиянину получить довольно трудно: заявки рассматривают только от тех, кто пробыл в стране от двух недель. Но летом всё, что у меня просили, — это паспорт и прописка (её оформляют даже в отеле). Когда мы вместе с коллегой приехали в отделение, молодой человек, явно местный, предложил нам за небольшую плату купить место в начале очереди (тогда они были довольно большими). Мы согласились и в итоге получили карту в тот же день.

С лимитами на переводы у Kapital Bank я не сталкивалась, зато долго привыкала к тому, что буквально за все операции тут нужно платить: и за перевод с карты на карту, и за снятие наличных, и за конвертацию. Например, после того, как ты перевел сумы в доллары, они должны пролежать на счету 14 дней, а если их нужно снять скорее — придётся платить комиссию.

Я оформила два счёта: в сумах и в долларах. Основная моя российская карта — Tinkoff Black, с неё я периодически перевожу деньги в сумы: в основном, когда друзья просят помочь с оплатой иностранных отелей или подписок. Перевод с российской карты на узбекскую можно сделать просто по номеру телефона. Дико удобно, что при вводе рублёвой суммы приложение сразу показывает, сколько человек получит в сумах.

Пётр Дмитриев Менеджер в сервисной компании, релоцировался в Ереван

Страна: Армения

Банк: IDBank

Время: 10 рабочих дней

Стоимость открытия: бесплатно

Обслуживание карты: 1300 рублей в год, или 115 рублей в месяц

Компания, в которой я работаю, прекратила действие в России, открыла новое юрлицо в Армении, и в конце марта я переехал в Ереван. Карта мне нужна была, прежде всего, чтобы получать зарплату. Её мне теперь платят в драмах. Самостоятельно банк выбирать не пришлось — IDBank мне порекомендовали коллеги, которые уже успешно завели там счета.

Чтобы получить карту, нужно было выполнить ряд параллельных действий: завести ИИН (в первую очередь), подписать контракт с арендодателем (в качестве подтверждения, что вы в стране надолго) и открыть ИП. Я очень боялся «бюрократического футбола»: приду в банк — а мне сначала скажут сделать ИП, приду делать ИП — а окажется, что без готового счёта завести его нельзя. Но такого, к счастью, не случилось.

Заявку на карту нужно заполнять онлайн и отправлять на электронную почту менеджеру банка. Там были вопросы о роде деятельности, величине текущего и ожидаемого доходов. Плюс попросили выписку со счёта в российском банке за полгода. Через неделю после отправки со мной связались и попросили продублировать выписку — видимо, что-то пошло не так. Но спустя несколько дней я уже мог забрать карту. За всё это время никаких вопросов от банка ко мне из-за того, что я русский, не было.

Я спокойно отношусь к тому, что не все вопросы можно решить через приложение и иногда приходится прийти в отделение. Например, налог на ИП раз в квартал я плачу через кассу банка и даже не проверял, можно ли сделать это удалённо. Я пользуюсь приложением платёжной системы ArCa, с ней можно следить за балансом, платить коммуналку и по счетам за интернет и телефон. Переводы на карты других армянских банков делаю тоже через неё, а международные переводы — так как дохода из России у меня больше нет — мне не нужны.

Из плюсов IDBank — недавно он подключил Apple Pay, поэтому я наконец-то снова могу оставлять карту дома. Минус — за снятие в банкоматах (с лендлордом я расплачиваюсь наличными) набегает нехилая комиссия.

Вам тоже удалось открыть карту зарубежного банка? Расскажите нам, сложно ли было, сколько времени у вас на это ушло. И как вы переводите деньги сейчас? Ваш рассказ может помочь другим пользователям.

Переводите деньги как раньше в приложении «Тинькофф». Вводите номер телефона и отправляйте без комиссии до 20 000 рублей в месяц с карты Tinkoff Black на карты иностранных банков (Армении, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана) или по номеру карты (в банки Южной Осетии, Киргизии, Беларуси, Абхазии). Переводите рублёвую зарплату, а деньги придут в местной валюте банка-получателя. Ничего нового, всё по-старому удобно. Оформить Tinkoff Black можно здесь.