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Коротко: оплатить покупки через приложение программы лояльности

Продукт на основе системы быстрых платежей уже работает в Калининграде.

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Материал подготовлен при поддержке компании «Ритейл-Процессинг»

Что

Платёжный сервис на базе СБП, который встраивается в любое приложение программы лояльности в форме SDK и позволяет оплачивать покупки в одно действие. Покупатель показывает на кассе QR-код, с помощью которого и оплачивает покупку, и получает скидки с бонусами, предусмотренные программой.

Кому пригодится

Покупателям — чтобы снова платить телефоном вместо карты. И при этом пользоваться бонусами от часто посещаемого магазина.

Торговым сетям — чтобы усилить свою программу лояльности и сэкономить на эквайринге.

Чем интересен продукт

  • Главным преимуществом продукта команда считает сокращение пути покупателя: для оплаты на кассе достаточно открыть то же приложение, в которое заходят, чтобы предъявить карту лояльности, — QR-код для оплаты и скидки будет один. К тому же система даёт возможность оплачивать покупки и без интернета — например, если на кассе не ловит мобильная связь. Для торговой сети это возможность увеличить долю оплат через СБП, а значит — сократить расходы на эквайринг.
  • Сервис обойдётся торговым сетям дешевле эквайринга. С первой транзакции действует комиссия 0,9% — против 1–3%. Более того, по словам разработчиков, с ростом доли сервиса в товарообороте сети ставка будет становиться ещё меньше. Она может достичь и 0,35%, что даже ниже ставки в СБП.
  • Чтобы оплачивать покупки через сервис, пользователю достаточно создать электронный кошелёк в приложении магазина и привязать к нему банковский счёт через СБП.

Что ещё нужно знать

  • Пока сервис работает с калининградскими сетями и покупателями — продукт подключён к программе лояльности «Клуб Друзей», в которую входят магазины сетей SPAR, «Семья» и «Победа», а ещё интернет-магазин SPAR-Online. Команда R-Proc готова помочь и другим торговым сетям экономить на эквайринге. Проект готовится к интеграции сервиса в нескольких регионах РФ.
  • В калининградском «Клубе Друзей» продукт использует название KD Pay. В других регионах России он будет называться Smart Pay.
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