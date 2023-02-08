Коротко: сменить специальность и начать работу в консалтинге

Можно и после 30 — такую возможность предлагают «Яков и Партнёры».

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Материал подготовлен при поддержке компании «Яков и Партнёры»

Что

Лидерская программа YnP Leadership Program, которая стартует в марте. Она подойдёт специалистам из любых областей. Отбор упрощённый: всего два кейс-интервью.

Кого ищут

Специалистов с опытом работы больше пяти лет, которые хотят сменить сферу деятельности. Область знаний может быть любой: от науки и искусства до тяжёлой промышленности и ИТ. Нужен английский на уровне Upper-Intermediate и желание развиваться в консалтинге.

Чем интересна программа

Это не курс, а карьерный старт: специалисты компании научат применять накопленные знания из другой сферы в консалтинге. Участие в программе оплачивается — компания обещает зарплату выше рынка. А через шесть месяцев после начала работы можно пройти оценку, чтобы получить должность стратегического консультанта в штате.

Места на программе ограничены. Это то, что отличает её от обучающих курсов или интенсивов: «студенты» будут решать рабочие задачи вместе с консультантами компании и учиться всему на практике — например, руководить командами и проектами.

Что ещё нужно знать

Для участия нужно подать заявку на сайте — прикрепите резюме и заполните форму. Если резюме и заявка пройдут отбор, вам пришлют приглашение на интервью.