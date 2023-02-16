Коротко: бесплатно прокачать свой социальный проект
Акселерация для предпринимателей из Москвы.
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Материал подготовлен при поддержке Фонда поддержки социальных проектов
Кого ждут
Социальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве в качестве ИП или ООО. В этом акселераторе могут принять участие проекты из шести сфер: образование и культура, социальное обслуживание и медицина, спорт и здоровый образ жизни. Ждут и MVP, и тех, кто уже получил первую выручку. Для участников есть и другие ограничения.
Среди выпускников прошлых лет, например, интерактивный музей корабельного дела, центр поддержки детей и подростков с РАС, патронажная служба, школа финансовой грамотности для детей.
Чем интересна программа
- Программа длится два месяца. За это время участникам помогут улучшить бизнес-метрики, познакомят с наставниками и дадут возможность представить проект инвесторам и госсектору. Первые четыре дня — стартовый интенсив, на котором участники, например, поработают с гипотезами, проанализируют рынок и конкурентов.
- За ними идут дистанционные модули (каждый по два часа): из 18 представленных можно выбрать до 10. Среди тематик, к примеру, «SMM для социальных проектов», «Основы управления интеллектуальной собственностью» и «Создание социальных франшиз».
- Затем в течение пяти недель участники работают вместе с сертифицированными трекерами — они помогут достичь целей, которые участники поставили в начале программы. В последний день проекты презентуют инвесторам и партнёрам фонда.
Что ещё нужно знать
- Программа стартует 1 марта, подать заявку можно до 20 февраля. Потребуется только почта, номер телефона, название проекта и его сфера.
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