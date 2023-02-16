Коротко: бесплатно прокачать свой социальный проект

Социальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве в качестве ИП или ООО. В этом акселераторе могут принять участие проекты из шести сфер: образование и культура, социальное обслуживание и медицина, спорт и здоровый образ жизни. Ждут и MVP, и тех, кто уже получил первую выручку. Для участников есть и другие ограничения.