Теперь на обучение в «Стартап академии» от «Сколково» можно получить грант до 600 тысяч рублей
Если выиграть в конкурсе, который стартует уже в марте.
Материал подготовлен при поддержке Школы управления «Сколково»
«Стартап Академия» (18+) — образовательная программа, которая, по словам организаторов, даёт инструменты для запуска и роста венчурного бизнеса в любой точке мира. Она подойдёт владельцам стартапов и традиционного бизнеса, а также тем, кто пока работает в найме, — например топ-менеджерам, которые хотят запустить собственную компанию с кратным ростом капитализации.
Программа длится четыре месяца и стоит 800 000 рублей. Но в этом году школа организует конкурс грантов — трём победителям покроют 80% стоимости обучения, ещё трём — 50%.
Нужно представить свой проект и пройти отбор. Критериев несколько:
- Проект должен быть стартапом (то есть, по определению организаторов, венчурным бизнесом, который нацелен на кратный рост).
- В продукте или бизнес-модели есть инновация (приводят в пример стартапы ElectroNeek и Optic).
- Проект будет развиваться либо на российском, либо на широком глобальном рынке.
- Проект находится на стадии MVP или у него есть первые продажи.
- Основатель готов сам представить свой проект отборочной комиссии.
Также участник конкурса должен сформулировать чёткие цели на обучение и озвучить их в конце питча (их нужно вынести на отдельный слайд или представить в видеоформате).
Узнать больше о программе «Стартап Академия» можно на бизнес-завтраке в «Школе управления», который пройдёт 1 марта. На нём расскажут, чем формат «Академии» отличается от бизнес-курсов и акселераторов. Тема встречи — «Каким должно быть образование для предпринимателя, чтобы построить компанию с кратным ростом?». Присоединиться можно и онлайн, если зарегистрироваться.
Как бы помягче сказать..
Поделюсь личным опытом. Увидел ВК рекламу - курс по Agile от Сколково, дай думаю пройду, лишним еще раз будет. Нажал на курс, далее ничего про деньги, только про курс и зарегаться личными данными. Потом начался спам со всех щелей - ПЛОТИ 80 т.р. за курс по Agile - звонки, письма. Вы это серьезно? За 80 000 рублей я в состояние прочитать Agile - манифест или пройти бесплатный курс от Пермского политеха.
Курс хороший. В нем я запустил свою Машу, и после Планерку
Если не обращать внимания на инфоцыган которые там иногда встречаются в качестве приглашенных звезд, то вообще прелесть. Как говорится, я бы скорее рекомендовал этот курс знакомым и друзьям.