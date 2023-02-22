Конкурс инструкций
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Теперь на обучение в «Стартап академии» от «Сколково» можно получить грант до 600 тысяч рублей

Если выиграть в конкурсе, который стартует уже в марте.

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Материал подготовлен при поддержке Школы управления «Сколково»

«Стартап Академия» (18+) — образовательная программа, которая, по словам организаторов, даёт инструменты для запуска и роста венчурного бизнеса в любой точке мира. Она подойдёт владельцам стартапов и традиционного бизнеса, а также тем, кто пока работает в найме, — например топ-менеджерам, которые хотят запустить собственную компанию с кратным ростом капитализации.

Программа длится четыре месяца и стоит 800 000 рублей. Но в этом году школа организует конкурс грантов — трём победителям покроют 80% стоимости обучения, ещё трём — 50%.

Нужно представить свой проект и пройти отбор. Критериев несколько:

  • Проект должен быть стартапом (то есть, по определению организаторов, венчурным бизнесом, который нацелен на кратный рост).
  • В продукте или бизнес-модели есть инновация (приводят в пример стартапы ElectroNeek и Optic).
  • Проект будет развиваться либо на российском, либо на широком глобальном рынке.
  • Проект находится на стадии MVP или у него есть первые продажи.
  • Основатель готов сам представить свой проект отборочной комиссии.

Также участник конкурса должен сформулировать чёткие цели на обучение и озвучить их в конце питча (их нужно вынести на отдельный слайд или представить в видеоформате).

Подать заявку на конкурс можно до 3 марта на сайте школы. До 10 марта состоится отбор, а 13 марта финалисты презентуют свои проекты.

Узнать больше о программе «Стартап Академия» можно на бизнес-завтраке в «Школе управления», который пройдёт 1 марта. На нём расскажут, чем формат «Академии» отличается от бизнес-курсов и акселераторов. Тема встречи — «Каким должно быть образование для предпринимателя, чтобы построить компанию с кратным ростом?». Присоединиться можно и онлайн, если зарегистрироваться.

Больше о грантах

Реклама, МШУ «Сколково». Правила проведения конкурса сформулированы на сайте Школы в блоках «критерии отбора» и «этапы конкурса»: www.skolkovo.ru/events/konkurs-grantov-na-programmu-startap-akademiya. Прием заявок пройдёт до 3 марта 2023 года, отбор проектов на конкурс — до 10 марта 2023 года, финал и объявление победителей (онлайн) — 13 марта 2023 года, с 18:00 до 20:00

Конкурс технических инструкций
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2 комментария
Дмитрий Филиппов

Как бы помягче сказать..
Поделюсь личным опытом. Увидел ВК рекламу - курс по Agile от Сколково, дай думаю пройду, лишним еще раз будет. Нажал на курс, далее ничего про деньги, только про курс и зарегаться личными данными. Потом начался спам со всех щелей - ПЛОТИ 80 т.р. за курс по Agile - звонки, письма. Вы это серьезно? За 80 000 рублей я в состояние прочитать Agile - манифест или пройти бесплатный курс от Пермского политеха.

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Роман Рабочий

Курс хороший. В нем я запустил свою Машу, и после Планерку

Если не обращать внимания на инфоцыган которые там иногда встречаются в качестве приглашенных звезд, то вообще прелесть. Как говорится, я бы скорее рекомендовал этот курс знакомым и друзьям.

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