Теперь на обучение в «Стартап академии» от «Сколково» можно получить грант до 600 тысяч рублей

Если выиграть в конкурсе, который стартует уже в марте.

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Материал подготовлен при поддержке Школы управления «Сколково»

«Стартап Академия» (18+) — образовательная программа, которая, по словам организаторов, даёт инструменты для запуска и роста венчурного бизнеса в любой точке мира. Она подойдёт владельцам стартапов и традиционного бизнеса, а также тем, кто пока работает в найме, — например топ-менеджерам, которые хотят запустить собственную компанию с кратным ростом капитализации.

Программа длится четыре месяца и стоит 800 000 рублей. Но в этом году школа организует конкурс грантов — трём победителям покроют 80% стоимости обучения, ещё трём — 50%.

Нужно представить свой проект и пройти отбор. Критериев несколько:

Проект должен быть стартапом (то есть, по определению организаторов, венчурным бизнесом, который нацелен на кратный рост).

В продукте или бизнес-модели есть инновация (приводят в пример стартапы ElectroNeek и Optic).

Проект будет развиваться либо на российском, либо на широком глобальном рынке.

Проект находится на стадии MVP или у него есть первые продажи.

Основатель готов сам представить свой проект отборочной комиссии.

Также участник конкурса должен сформулировать чёткие цели на обучение и озвучить их в конце питча (их нужно вынести на отдельный слайд или представить в видеоформате).

Подать заявку на конкурс можно до 3 марта на сайте школы. До 10 марта состоится отбор, а 13 марта финалисты презентуют свои проекты.

Узнать больше о программе «Стартап Академия» можно на бизнес-завтраке в «Школе управления», который пройдёт 1 марта. На нём расскажут, чем формат «Академии» отличается от бизнес-курсов и акселераторов. Тема встречи — «Каким должно быть образование для предпринимателя, чтобы построить компанию с кратным ростом?». Присоединиться можно и онлайн, если зарегистрироваться.