Коротко: заказать платёжный стикер с преимуществами бизнес-карты
«Локо-Банк» первым запустил такой способ оплаты для предпринимателей.
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Материал подготовлен при поддержке «Локо-Банка»
Что
Платёжный стикер для юридических лиц и ИП от «Локо-Банка». Его можно наклеить на чехол или телефон и, как раньше, оплачивать покупки одним касанием.
Кому пригодится
Предпринимателям, которые пользуются бизнес-картой, привыкли платить телефоном и хотят продолжать это делать.
Чем интересен
- Стикер «Локо-Банка» — первая альтернатива стандартной бизнес-карте на рынке. До этого подобные средства оплаты выпускали только для физических лиц.
- Стоимость стикера — 990 рублей. После заказа на сайте его доставят бесплатно.
- Доставить платёжный стикер и открыть счёт в банке смогут за один день.
- Функции стикера абсолютно идентичны функциям бизнес-карты. Обслуживание бесплатное, кэшбек — до 15%. Снимать наличные можно в любом банкомате с комиссией от 1%.
Что ещё нужно знать
- Стикеры для физических лиц у «Локо-Банка» тоже есть. Стоимость — 499 рублей.
Интересно, как быстро они его выдают. Остальные пока только завтраками кормят. У Сбера стикер 150р в месяц если потратил меньше лимита, у Тинька вообще не ясно когда его дадут.
Тут всё просто: они не персонализируются, т.е. просто обезличенный стикер (без фамилии и имени) привязывается к клиенту и выдается ему на руки. По такой схеме можно стикер выдавать день-в-день, поэтому вариант рабочий:)